Москва, 18 октября, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Россия считает удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа преступлением и актом расчеловечивания. Об этом 18 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mohammad Abu Elsebah/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Безусловно, квалифицируем подобное преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Дипломат уточнила, что ближневосточный конфликт развивается в драматическом ключе, набирая чудовищные обороты, и добавила, что это происходит не само по себе, а «режиссируется из Вашингтона и Лондона».

Захарова отметила, что эскалация палестино-израильского конфликта вышла далеко за рамки региона, а количество жертв в результате неё закаливающее.

«Это глобальная гуманитарная катастрофа мирового масштаба», — подчеркнула официальный представитель МИД.

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Как сообщало ИА Регнум, удар по больнице в секторе Газа нанесли вечером 17 октября, в связи с ним власти Палестины объявили трёхдневный траур. В Ираке также объявили траур.

Палестинское движение ХАМАС обвинило в атаке на больницу Израиль и указало на ответственность Вашингтона за действия Тель-Авива. В свою очередь, израильская сторона обвиняет в этом палестинцев.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на минздрав Газы 18 октября сообщил, что количество погибших и пострадавших при ударе по больнице в Газе превысило 800 человек и постоянно растет.

Позднее в этот же день новостной Telegram-канал Yediot News опубликовал видео удара по больнице. На этих кадрах слышен свистящий звук от летящего снаряда, после чего в одном из зданий раздаётся сильный взрыв и в небо поднимаются пламя и клубы густого дыма.