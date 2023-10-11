Палестинская группировка ХАМАС 11 октября опубликовала кадры, снятые в ходе «операции «Потоп Аль-Аксы». Из них можно сделать вывод: во время боёв за военную базу израильской армии «Нахаль-Оз» близ границ сектора Газа отряды боевиков получали оперативные данные мониторинга с беспилотников разведки. Это, как сообщается, смогло сломить сопротивление немногих бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), успевших подняться по тревоге.

Иван Шилов ИА Регнум

Также видно, что коптеры использовались для сброса боеприпасов на израильских солдат, пытавшихся организовать оборону.

У многих комментаторов в Сети опубликованные кадры вызвали «украинские флэшбэки», однако на самом деле ситуация обстоит ровно наоборот.

Именно палестинские группировки стали пионерами в сфере применения гражданских дронов в военных целях.

Беспилотники различных типов применяются как для нанесения ударов на большие дистанции, так и в боестолкновениях «лицом к лицу».

Ранее пресс-служба ХАМАС неоднократно публиковала кадры с учений, в ходе которых отрабатывалось применение беспилотных аппаратов в связке с группами пехоты.

Также дроны неоднократно использовались для нанесения ударов по огневым точкам и наблюдательным пунктам израильской армии, оборудованным системами слежения и автоматическими турелями.

Какие дроны используют хамасовцы

В ходе операции активно задействовались и задействуются БПЛА самолётного типа, предназначенные как для разведки, так и для нанесения ударов. Непосредственно перед началом боевых действий группировка «Палестинский исламский джихад» (один из союзников движения ХАМАС, организация, деятельность которой запрещена в РФ) провела в Газе военный парад, на котором продемонстрировала ряд имеющихся в её распоряжении типов беспилотников.

Согласно заявлению группировки, беспилотники класса «Шахаб» предназначены для разведывательных и боевых задач, «Сайяд» — для поражения сил и транспортных средств противника», а беспилотники «Худхуд» — для «разведки, обнаружения целей и фотосъёмки».

Впоследствии все три модели БПЛА были задействованы группировкой в ходе вторжения в Израиль. Позднее группировка также показала подземный командный центр, на который поступает информация, полученная дронами Sayyad.

По своим конструктивным особенностям дроны Sayyad повторяют одноименные беспилотники иранской разработки, пояснил ИА Регнум военный эксперт, автор блога imp-navigator Юрий Лямин.

Аналогичные аппараты используются рядом других союзников Ирана на Ближнем Востоке, иногда — под другими названиями. Беспилотники типа Sayyad стоят на вооружении у группировки «Хезболла» в Ливане, у шиитских вооружённых формирований «Хашд-аль-Шааби» в Ираке. Те же аппараты используют йеменские повстанцы из движения «Ансар Алла», более известные как хуситы.

«Как я могу судить, концепция дрона была разработана таким образом, чтобы сборку можно было организовывать даже в самых бедных странах, используя крайне ограниченные ресурсы и комплектующие, доступные на коммерческом рынке. Поэтому их габариты и технические характеристики могут варьироваться от модели к модели, но общие черты сохраняются», — пояснил Лямин.

По данным израильской разведки, которые приводит портал Janes, беспилотники Sayyad были разработаны фирмой Kimia Part Sivan Company под рабочим названием KAS-04. В августе 2021 года выпущенные с территории Ирака аппараты прошли через воздушное пространство Иордании, преодолев расстояние в 1700 км, после чего были сбиты израильской ПВО.

Ещё тогда израильские официальные лица выразили опасения, что дроны, запущенные с большой дистанции, могут поражать объекты в глубине еврейского государства. Однако практические выводы из инцидента извлечены не были.

В то же время беспилотники Shahab, запущенные ХАМАС по территории Израиля, являются копией иранских дронов Ababil-2. Эти машины обладают дальностью поражения в районе 100-150 км и способны нести около 40-50 кг боевой нагрузки.

ХАМАС также задействует дроны-камикадзе Zouri собственного производства, предназначенные для нанесения ударов по целям, находящимся на небольшой дистанции.

«Из тысячи ракет пролетает десять»

Вопрос об эффективности применения дронов-камикадзе остаётся дискуссионным, поскольку ни ХАМАС, ни другие группировки не предоставили «отчётов о проделанной работе».

Однако обломки боевых аппаратов были впоследствии сфотографированы жителями ряда населённых пунктов, находящихся на значительном удалении от Газы. Характер обломков показывает, что дроны не были сбиты силами ПВО и поразили некие цели на израильской территории. Этот факт заставляет задуматься о проблемах израильской ПВО, которая не смогла поразить цели.

Основа израильской ПВО — комплекс «Железный купол». Каждая установка имеет свой радар и командный центр, которые за несколько секунд распознают характер цели и её траекторию. Далее комплекс в автоматическом режиме принимает решение о пуске противоракет, уничтожающих цели на подлёте.

До недавнего времени руководящие лица в правительстве и ЦАХАЛ неоднократно заявляли: израильская система «Железный купол» является самой совершенной в мире и способна отразить даже массированный удар с применением тысяч ракет. Но не исключено, что ХАМАС всё же удалось «перегрузить» израильскую оборону большим количеством целей, рассказал ИА Регнум источник, ранее проходивший службу в войсках ПВО.

«Израильская ПВО в любом случае остаётся крайне эффективной, если не лучшей в мире. Если из тысячи ракет пролетает десять — это результат. Однако похоже на то, что ракеты в конкретном случае использовались как ложные цели, прикрывая действия дронов», — пояснил источник.

Пока «Железный купол» работал по ракетам или перезаряжался, дроны смогли пройти незамеченными. Не исключено, что шли на высотах, недоступных для ПВО. Но любая ПВО не даст 100% результата, это невозможно, пояснил специалист.

Эксперт также отмечает: комплекс «Железный купол» в целом выполнил поставленные задачи, что лишний раз показывает эффективность его концепции. В условиях, когда всё большее число стран применяет беспилотники-камикадзе, именно развитие израильской концепции остаётся одним из самых перспективных. Однако технически его невозможно реализовать нигде, кроме Израиля, из-за крайней дороговизны комплекса. Небольшая площадь государства Израиль позволяет создать сплошной купол ПВО, однако для больших государств эта концепция не подойдёт.

Осознавая масштаб угрозы, который несут БПЛА боевиков для безопасности страны, израильская армия стремится уничтожить площадки, пригодные для запуска беспилотников, реализуя принцип «лучшая ПВО — твои танки на аэродроме противника». Поэтому в последние сутки интенсивность пусков дронов из сектора Газа сильно упала. Отдельные дроны запускаются с закрытых площадок, из гаражей или хозяйственных построек.

«Коллеги» подтягиваются

Но ситуация может существенно измениться в случае, если к конфликту присоединятся другие группировки, действующие на Ближнем Востоке.

В среду пресс-служба йеменского движения «Ансар Алла» опубликовала заявление по ситуации в Палестине. Руководство движения заявило, что готово послать «сотни тысяч» боевиков для участия в войне, однако не может этого сделать из-за значительного расстояния между Йеменом и Израилем.

Позднее медиакрыло группировки опубликовало «послание», адресованное Израилю. На картинке изображён беспилотник Waeed-2 с подписью «ожидайте сюрпризов» на иврите и арабском языке.

Беспилотник Waeed-2 является йеменской версией иранского Shahed-136, также известного в России под названием «Герань-2» (западные СМИ и политики утверждают, что Иран поставляет «Шахедов» России). Дальность действия беспилотника составляет от 2000 до 2500 км, что позволяет запускать их по территории Израиля непосредственно из Йемена. Правда, в этом случае дронам придётся пройти через воздушное пространство Саудовской Аравии и Иордании. Но не исключено, что местные силы ПВО или не заметят (как уже ранее неоднократно случалось) беспилотные аппараты, или же не будут их сбивать, чтобы не оказывать помощь Израилю.

По оценке экспертов, вступление в конфликт новых участников может создать дополнительные проблемы для израильской ПВО, которой придётся вести войну не на «два фронта», а на все 360 градусов. Помимо йеменских хуситов, в поддержку ХАМАС выступил ряд формирований, действующих на территории Ирака, Ливана и Сирии, включая движение «Хезболла», «Катаиб-сайед-аль-Шухада» и ряд других. Большая часть из этих группировок имеют на вооружении дроны-камикадзе, что серьёзно подкрепляет их угрозы.

Скоординированный запуск большого количества беспилотников одновременно с севера, запада и юга может ещё более «перегрузить» израильскую ПВО. В таком случае действия ХАМАС можно считать лишь «проверкой» «Железного купола», которому предстоит ещё много испытаний на прочность в ближайшем будущем.