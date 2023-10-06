5 октября президент России Владимир Путин выступил на Валдайском форуме. Сама его речь (включавшая в себя и ответы на вопросы присутствующих) продлилась более трёх часов и содержала целый ряд не только важных, но и системных заявлений. Одним из них были шесть принципов нового мира, озвученные в нужное время и в нужной манере.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Прежде чем перечислить их, обратим внимание на контекст: уже даже США признают крах принципов, на которых строился мир нынешний.

«То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его», — заявлял около двух недель назад госсекретарь Энтони Блинкен. Вопрос теперь в том, на чем будет основываться новый миропорядок.

Та страна, которая озвучит четкие, приемлемые и привлекательные для всех новые принципы, сможет занять выгодное со всех точек зрения место конструктора этого нового мира. «Эти принципы должны предъявляться в конкретных, четких формулах. Да, формулы будут идеалистическими, далекими от реальности, однако здесь нужно выдвигать эти идеалы как ориентиры, вокруг которых будут сплачиваться наши союзники и партнеры», — сказала ИА Регнум политолог-международник, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина.

Американцы — тот же самый Блинкен и сам Джо Байден —свои принципы уже сформулировали. Они подразумевают «противостояние демократий и автократий», упор США на выстраивание жестких союзов и на блоковое противостояние, продолжение вмешательства во внутренние дела неугодных стран. В общем, этакая облегченная версия американской гегемонии, предусматривающая прежде всего экономико-идеологический контроль над союзниками и партнерами.

Москва же устами Владимира Путина предлагает другие основы миропорядка. Более инновационные, справедливые и выгодные для мирового большинства.

Правило первое — чистая глобализация

«Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда — вот к чему надо стремиться», — отметил Путин, выступая с трибуны Валдайского форума.

Кто-то, конечно, скажет, что это новая итерация, новый вариант глобализации, и будет прав. Путин действительно говорит о ней. Но о ней в чистом ее виде, без попыток «моторов глобализации» в лице тех же США навязать миру свои правила под видом глобальных. Без попыток разделения мира на «демократии и автократии», на «мировое сообщество и ось зла».

По сути, Путин предлагает глобализацию в чистом ее виде. Ту, к которой Запад со своим неоколониальным подходом не готов. Но ту, которую по-настоящему жаждут видеть страны Глобального Юга, мечтающие получить доступ к технологиям и рынкам развитых стран. Ту, где мир будет по-настоящему един.

И параметры этого единства российский президент раскрывает в дальнейших пяти принципах.

Правило второе — правильная децентрализация

«Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов», — озвучил следующий тезис российский президент.

Да, этот тезис противоречит логике тех же глобалистов, мечтающих об унифицированном во всех отношениях мире: о единой идеологии, единой валюте, единой системе ценностей, единых правилах игры. В таком мире жить и взаимодействовать странам было бы, наверное, проще, однако американцы своей эгоистичной политикой дискредитировали саму идею унификации.

И теперь эта идея ассоциируется не столько с прогрессом, сколько с навязыванием каких-то чужих ценностей, причем навязыванием с использованием двойных стандартов. «Главное, что сейчас всех сплачивает — это неприятие американской гегемонии. Это понимает и сам бывший гегемон», — отмечает Елена Супонина.

Москва тоже это понимает, поэтому даже не берет в руки идеологические вожжи. В рамках своего подхода суверенной демократии российское руководство утверждает: у каждой страны будет право развиваться по своей модели, в рамках своей системы ценностей.

И было бы ошибкой воспринимать этот подход как какое-то поощрение варварства в отдельных странах — нет, Россия делает ставку на условные «рыночные механизмы». В условиях настоящей глобальной конкуренции нежизнеспособные ценностно-идеологические моменты вымрут сами собой, а государства, их исповедующие, органично примут новые.

Правило третье: решать должны те, кого это касается

«Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права да и не может управлять миром за других или от имени других», — подчеркнул президент Путин. По его словам, «мир будущего — это мир коллективных решений, принимаемых на тех уровнях, на которых они наиболее эффективны, и тем составом участников, кто действительно способен внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы».

И это не анархия, не продвижение концепции Лиги Наций (которая в свое время провалилась потому, что слишком много стран имели право вето). Здесь Путин говорит об отказе от гегемонизма как такового, поскольку власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.

Опыт США показал, что человеческую природу не изменить так быстро, что, получив право решать за других, американцы стали решать исключительно в своих интересах. Поэтому каждое государство должно решать за себя, а общие решения должны приниматься коллективно.

Но не всеми подряд, а правильным составом участников. То есть теми странами, у которых есть реальный интерес в вопросе и кто может внести серьезный вклад в решение этого вопроса. По сути, российский президент говорит о регионализации — о том, что дела регионов должны решаться лидерами этого региона. Условно говоря, проблему Карабаха, например, должны обсуждать Армения, Азербайджан, а также региональные страны в лице России, Турции и Ирана. Французам, не говоря уже об американцах, в этом формате делать нечего.

Соответственно, речь идет о советах директоров. Региональных (для региональных вопросов) и глобальных (для обсуждения общемировых проблем). Прообразом глобального совета, соответственно, станет либо G20 (если Запад примет такой формат переустройства мира), либо расширенный БРИКС (если Запад откажется и переустройством займутся страны Глобального Юга).

Правило четвёртое: эволюция — от вертикальных к горизонтальным связям

«Четвёртое. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех: от великих, больших государств до малых стран, — напомнил президент. — Главное — освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны».

Путин заметил: мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. И действительно, гармония в этой сфере достижима. «Надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнёров второго сорта или как на изгоев или дикарей», — подчеркнул российский лидер.

Блоковый мир с блоковыми же системами коллективной безопасности был популярен в XX веке. И он в какой-то степени извратил сознание ряда стран и затруднил переход от сегментарного сознания к по-настоящему глобальной системе.

«Со времен окончания холодной войны Европа никогда не была готова создавать единую с Россией систему коллективной безопасности», — отметил в беседе с ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Находясь под руководством США, Европа отбросила эту идею и вместо этого пошла по пути расширения западных институтов вплоть до границ России. Предполагалось, что Россия рано или поздно найдет свое место рядом с этими институтами, признав свое подчиненное положение и свое бесправие», — подчёркивает политолог.

Путин же предлагает сейчас создать не вертикально-блоковую, а горизонтально-глобальную систему мировой интеграции. Систему, где нет какого-то единого центра принятия решений и где стороны глобализируются не для совместного противостояния третьему игроку, а для коллективного развития. Крайне привлекательную систему для ряда лидеров развивающихся стран, которые не готовы занимать подчиненное место в американоцентричных вертикальных блоках.

Правило пятое: каждый имеет право на справедливость

«Пятое. Мы за справедливость для всех, — подчеркнул Путин, пояснив: — Эпоха эксплуатации кого бы то ни было… в прошлом. Страны и народы чётко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя, и это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии, именно так».

Здесь Путин, пожалуй, апеллирует к самому привлекательному тезису для всего развивающегося мира — к справедливости.

Ведь, по мнению как лидеров стран Глобального Юга (Китая, Индии), так и небогатых стран (из, например, Африки), мир сейчас глубоко несправедлив. Причем эта несправедливость лежит в основе существующего миропорядка, поддерживающего мировое идейное и экономическое неравенство, поощряющего эксплуатацию развивающихся стран развитыми и прочее. И Путин, фактически представляя их интересы, выступает за равный доступ народов к мировым благам и рынкам. За настоящее, а не фейковое международное равноправие, когда, например, в тех же США или Европе чествуют борцов за гражданские права чернокожих, но при этом продолжают в экономическом плане эксплуатировать страны Африки.

При этом именно отсутствие справедливости в мире (а также вера в то, что ее невозможно добиться иначе как силой) является тем фактором, который увеличивает число рекрутов в международных террористических организациях. Что, в свою очередь, дестабилизирует мир.

Правило шестое: суверенитет как всеобщая привилегия

«Шестое. Мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный фактор. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было, и прежде всего от более богатых и сильных», — резюмировал Владимир Путин.

Это еще одна итерация справедливости, но в данном случае с акцентом на суверенитет.

Российский лидер даёт понять, что в условиях скомпрометированного американцами понятия «глобальное лидерство», которым они называли свой гегемонистский подход, мир какое-то время не будет готов избирать какую-то страну на роль непререкаемого лидера или «кормчего».

Большинство человечества не будет готово принимать и признавать право каких-то отдельных стран командовать над собой. А значит, нужно отпустить вожжи и дать им возможность самим распоряжаться своей судьбой. Дать возможность научиться нести ответственность за свои действия или же бездействие (а не возлагать вину за свои ошибки на других). И тем самым позволить странам развиваться, а лидерам — получать навыки управления. То есть становиться настоящими лидерами.

«Если будущее мироустройство будет основано на тех принципах, которые сформулировал президент Путин, то, наверное, это будет почти идеальный мир, где прекратятся войны и конфликты», — резюмирует Елена Супонина.