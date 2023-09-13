Вашингтон, 13 сентября, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Тот миропорядок, который сложился по итогам холодной войны, закончился. Об этом 13 сентября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с лекцией в университете Джонса Хопкинса.

Chuck Kennedy/U. S. State/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен

«То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его», — сказал Блинкен.

По его словам, десятилетия относительной геополитической стабильности уступили место активизировавшейся конкуренции с авторитарными и ревизионистскими державами.

Он добавил, что это случилось не в одночасье, а причины происходящего будут предметом исследований и споров в предстоящие десятилетия.

Блинкен также заявил, что действия России на Украине являются самой острой актуальной угрозой международному порядку. При этом самый значительный долгосрочный вызов он видит в Китае.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели заявил, что коллективный Запад не сможет оставаться гегемоном в мире, так как уже появились и набирают силу новые центры развития. Он отметил, что Западу стоит задуматься, как долго он сможет продолжать вести линию на доминирование.

1 сентября Лавров предупредил, что нацеленный против формирования многополярного мироустройства курс западных стран приведёт к дополнительным конфронтационным ситуациям. Глава МИД подчеркнул, что этот процесс невозможно остановить, хотя он и займёт достаточно долгое время.

Президент России Владимир Путин заявил 23 августа, что к украинскому кризису привело желание ряда западных стран удержать гегемонию в мире. Глава государства напомнил, что вначале Запад спровоцировал антиконституционный переворот в Киеве, а затем против несогласных с переворотом началась длившаяся восемь лет война.