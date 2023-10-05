Черногория уничтожила пятую часть ключевого для своей экономики сегмента — туристического. Это произошло из-за поддержки абсолютно всех санкций против России — крупнейшего источника турпотока в республику, введённых из-за спецоперации на Украине. Колоссальные убытки признал премьер-министр Черногории Дритан Абазович.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но при этом глава черногорского правительства заверил присутствующих, что его страна и дальше готова «выживать», избегая попадания в список стран, которые решили «иметь хорошие отношения с Россией».

Абазович также не преминул заверить в том, что небольшая балканская страна следует в русле политики коллективного Запада по поддержке Киева. Черногория стала мировым лидером по числу принятых граждан Украины в пересчёте на душу населения страны: этот показатель достиг 5%. Выделяется свыше 14% оборонного бюджета на поддержку режима в Киеве, заверил евроатлантических партнёров черногорский премьер.

«Есть страны, которые на 100% согласны с внешней политикой ЕС, как Черногория, мы присоединяемся к каждому пакету санкций против РФ», — цитировало Абазовича РИА Новости.

«Мы снизили наши политические отношения до нуля и ниже, мы «убили» 20% нашего туристического рынка, при том что мы живем от туризма, 25% нашего ВВП приходит от туризма и 75% прямых поступлений», — перечислил премьер «достижения» Черногории по линии поддержки украинского режима.

«Мы убили наш крупнейший рынок, потому что мы не смотрим на это как на вопрос денег», — подчеркнул глава черногорского правительства.

Абазович возглавил кабинет министров Черногории в апреле, вскоре после президентских выборов, ставших историческими. Тогда высшего поста лишился бессменный руководитель республики Мило Джуканович. Этот человек с репутацией «мафиозо» был на высших постах 30 лет и вёл страну в нужном Западу направлении. Бывший югославский коммунистический функционер вывел Черногорию из союза с Сербией, с 2010-го страна числится кандидатом в ЕС, а в 2017-м — вступила в НАТО. Проигрыш Джукановича на апрельских выборах не изменил проатлантический курс балканской республики.

Новым главой государства, напомним, стал 36-летний выпускник Оксфорда Яков Милатович, выдвиженец либеральной партии с недвусмысленным названием «Европа сейчас». Ещё будучи министром экономического развития, он поддержал введение санкций против России.

Проблемы в «тихой гавани»

При этом либерал Милатович, очевидно, действует против интересов национального бизнеса — причём не только туристического, но и, например, против застройщиков и продавцов недвижимости, которые в последние десятилетия активно привлекали клиентов из России. Страна на Адриатике с низкими по европейским меркам ценами позиционировала себя как «тихая гавань» для российских вложений.

«В Черногории сейчас проживают, по разным оценкам, от 120 до 150 тысяч граждан России, — рассказывает ИА Регнум директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. — При том, что официальные отношения между Россией и Черногорией находятся фактически на нуле, граждане России в Черногории живут, оформляют недвижимость».

В Черногории довольно легко получить вид на жительство, процедура оформления едва ли не самая простая на Балканах, добавляет эксперт.

«Сейчас для граждан России в этой республике нет каких-то серьёзных препятствий на законодательном уровне, — рассказывает Бондаренко. — Надо отдать должное, есть разделение на жизнь простых россиян в Черногории, которая, в общем, беспроблемна в известной степени, и есть официальная государственная политика, которая имеет свои сложности».

Однако именно в этой сложной политической игре нынешних властей в Подгорице и кроются риски для граждан России, причём не только и не столько для туристов. В этом убеждена юрист, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Она напоминает, что Черногория имеет официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз, национальной валютой в стране давно является евро, и республика стремится во что бы то ни стало войти в состав объединённой Европы. Именно этим, по мнению эксперта, объясняются недружественные по отношению к России шаги, которые, по признанию черногорского премьера, болезненны для его страны.

«И власти в Подгорице пытаются даже превзойти те санкции, которые ЕС уже принял против России, играют на опережение», — полагает собеседница ИА Регнум.

При этом она утверждает, что у граждан России, желающих приехать в Черногорию более чем на 30 дней, стали возникать проблемы с получением виз.

«Те граждане России, которые уже имеют вид на жительство, имеют возможность вести бизнес, имеют недвижимость, оказались кем-то вроде недружественных лиц», — рассказывает Ярмуш.

«Даже те русские со счетами в банках Черногории, которые не значатся в санкционных списках Евросоюза, оказываются в таком положении, что их банковские счета блокируются для проверок на предмет каких-то запрещённых операций, — отмечает юрист-международник. — Речь, естественно, не идёт про отмывание преступных доходов. Просто блокируют счета и начинают проверять, не было ли каких-то транзакций с лицами или банками, которые попали под санкции».

И такие проверки, осуществляемые, к слову, за счёт клиента, могут длиться достаточно долго, замечает эксперт.

Более того, линия властей Черногории ясно свидетельствует: в своём стремлении выглядеть предельно лояльными по отношению к антироссийской повестке Запада они явно настроены и в дальнейшем действовать на опережение.

«Бизнес в Черногории для граждан России сейчас подобен рулетке, в любой момент человек может попасть под прицел властей, которые захотят на очередном каком-нибудь «форуме безопасности» где-нибудь в Польше или Чехии заявить, какие они молодцы, как они не дают России нарушать санкции», — предупреждает собеседница ИА Регнум.

«Они будут отчитываться, рапортовать ЕС, как они предвосхищают дальнейшие санкции, и, я думаю, гайки будут закручиваться основательно, — прогнозирует Ярмуш. — Так что и дальнейшее проживание там для тех россиян, кто купил там недвижимость, переехал туда с семьями, очень рискованно. Ведь если блокируются банковские счета, невозможно заплатить те же налоги, в том числе на недвижимость».

А это, в свою очередь, может грозить судебными исками и тяжёлыми последствиями, включая арест недвижимого имущества.

Зачем Черногории ссора с Россией

Возникает вопрос — чем (помимо либерального антироссийского догматизма нынешних властей Черногории и их очевидной политической зависимости от Запада) можно объяснить очевидно невыгодный курс, которым кичится премьер Абазович.

Высказывается мнение: стремящаяся в Евросоюз и одновременно стремительно теряющая свои деньги Черногория (точнее, её руководство) рассчитывает, что все издержки, которые она несёт сейчас, окупятся при вступлении в ЕС. «По информации из Брюсселя, Черногория может рассчитывать на закрытие в 2024 году всех тем в переговорах с ЕС и затем, уже в следующем году, стать членом Евросоюза», — объявлял не так давно, в ноябре 2021 года, тогдашний черногорский премьер Здравко Кривокапич.

Если это осуществится, и если даже допустить, что Евросоюз всерьёз решится принять в свой состав ещё и Украину (которую в прошлом году экстренно сделали кандидатом на вступление) — то Черногории не грозит стать страной-донором для «восстановления Украины». Такого мнения придерживается политический обозреватель Евгений Крутиков.

По его мнению, Украина будет финансироваться из одного бюджета, а балканские страны будут получать средства из другого. Вероятно, из этого соображения исходят и правящие политики в Подгорице.

По оценкам The Financial Times, Евросоюзу придется выделить на организацию принятия в Евросоюз всех желающих стран (включая Украину) почти 257 млрд евро. Издание ссылается на документ секретариата Совета ЕС. Судя по этому документу, только на долю Украины в этом пакете приходится 186 млрд евро. Но вступление Западных Балкан не обойдётся Брюсселю столь дорого, отмечает Крутиков. Именно поэтому, видимо, в Подгорице считают попадание в ЕС весьма реалистичным для себя вариантом.

Но есть одно «но». И экс-премьер Кривокапич, и его нынешний коллега Абазович, и президент Милатович излишне оптимистичны в расчётах на «приём в европейскую семью» ценой разрыва отношений с Россией.

Да, как уверенно заявил глава Евросовета Шарль Мишель, решение задачи по вступление потребует семи лет, по итогам которых Брюссель будет готов принять в свои объятия новых членов.

Но конкретной «дорожной карты» в реальности пока нет, выяснила The Guardian. А «бюджет расширения» может быть согласован лишь к 2027 году. Тогда «ЕС сможет продемонстрировать свою готовность, устранив любые оправдания для отсрочки» вступления Украины, Молдавии и стран Западных Балкан.

Впрочем, «оправдания для отсрочки» могут оказаться весьма весомыми. Напомним, что бюджет ЕС, в том числе бюджет расширения, наполняется за счёт стран-членов, в первую очередь за счет наиболее мощных экономик ЕС — немецкой, французской и т.д. А эти экономики переживают не лучшие времена и могут не оправдать прогнозы евробюрократов.

Так что приз в виде приёма в Евросоюз в 2025-м для Черногории остаётся призрачным, а потери от ухудшения отношений с Россией эта этнически и культурно близкая нам страна ощущает уже сейчас.