Подгорица, 20 мая, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития Черногории Яков Милатович, представляющий движение «Европа сейчас», официально вступил в должность главы государства. Его привели к присяге 20 мая.

Павел Бедняков/РИА Новости Яков Милатович

«Я клянусь выполнять обязанности президента ответственно, с честью, добросовестно, справедливо и беспристрастно, согласно конституции и закону», ― сказал Милатович.

В качестве одной из задач на посту главы государства назвал работу над созданием более устойчивой экономической модели, а также над созданием рабочих мест. При этом приоритетом всех приоритетов является ускорение пути Черногории к полноправному членству в ЕС, добавил политик.

Поздравить нового руководителя страны на торжественную церемонию прибыли бывший президент Мило Джуканович, главы Сербии и Хорватии Александр Вучич и Зоран Миланович, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар, а также большое число официальных лиц и послов. Всего на церемонии присутствовало порядка 200 человек, сообщил телеканал RTCG.

Инаугурацию Милатовича провели в современной столице республики Подгорице, а не в её исторической столице Цетине. Такое отступление от традиций вызвало негативную реакцию со стороны политиков и прессы.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта в первом туре выборов президента Черногории никто из кандидатов не смог набрать 50% голосов, необходимых для победы. Во второй круг вышли действующий президент Джуканович с 35% голосов и с небольшим отрывом кандидат от движения «Европа сейчас» Яков Милатович — за него отдали голоса менее 30% избирателей.

Второй тур выборов президента Черногории состоялся 2 апреля. Список избирателей включал 542 154 человека. Участие в голосовании приняли 69,33% избирателей. 37-летний Милатович получил 60% голосов, Джуканович — 40%.