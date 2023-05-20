2 апреля состоялся второй тур президентских выборов в Черногории. Молодой и амбициозный Яков Милатович смог одолеть Мило Джукановича, который, хоть и в разных должностях, был у власти три десятка лет, и стал новым главой государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мило Джуканович и Яков Милатович

Казавшийся непотопляемым президент пал под ликование всей страны. Всю ночь продолжались народные гулянья, а простой люд не столько праздновал победу Милатовича, сколько отмечал поражение Джукановича.

За 30 лет Мило Джуканович сделал всё, чтобы стать самым ненавидимым политиком маленькой, но гордой страны. Мило, который изначально клялся в единстве Сербии и Черногории, «гордился сербским происхождением черногорцев» и поднялся на российских туристах, пересмотрел свои политические взгляды примерно на 180 градусов еще в 90-е годы прошлого века и с тех пор вел страну на сближение с ЕС и НАТО, попутно сжигая мосты с Сербией и Россией.

Теперь Черногорию ждет новый, но такой же предсказуемый этап, ведь о выходе из НАТО, отказе от вступления в ЕС и примирении с Москвой речь не идет.

Кто такой Яков Милатович?

Будущий президент Черногории родился в Титограде (Подгорица) в 1986 году. Молодой, амбициозный, женат, трое детей, высшее образование и большой опыт работы. Милатович создает впечатление идеального президента и на фоне Джукановича является примером для подражания. Но так ли прост Яков, каким кажется на первый взгляд?

Милатович получил степень бакалавра на экономическом факультете Университета Черногории, после чего учился в магистратуре в Оксфордском университете. Успел поучиться в Университете Иллинойса, «Академии лидерства» Стэнфордского университета, Лондонской школе экономики и ряде других западных учебных заведений.

Трудовую деятельность начал в словенском банке NLB, после чего работал в Deutsche Bank во Франкфурте и Европейском банке реконструкции и развития. Милатович также является получателем стипендии Чивнинг и стипендиатом фонда Конрада Аденауэра.

EPA/BORIS PEJOVIC/ТАСС Яков Милатович и его супруга Милена во время голосования на президентских выборах

Впечатляющий список для такого молодого человека, не так ли?

После парламентских выборов в 2020 году, когда возглавляемая Мило Джукановичем «Демократическая партия социалистов» (ДПС) потерпела поражение, Милатович стал министром экономики в «экспертном» правительстве премьера Здравко Кривокапича.

Главными целями министра были повышение минимальной заработной платы, уменьшение налогов на доходы и введение прогрессивной шкалы налогообложения. Добиться каких-нибудь впечатляющих достижений Милатович не успел, так как уже в феврале 2022 года парламент вынес вотум недоверия правительству Кривокапича, а власть перешла к Дритану Абазовичу.

Уже в сентябре 2022-го Милойко Спайич и Яков Милатович основали правоцентристское движение «Европа сейчас», цели которого, скажем прямо, не сильно отличаются от целей Мило Джукановича. То есть Спайич и Милатович также выступают за сближение с ЕС и НАТО, но выступают против ДПС и Джукановича. Грубо говоря, отличаются лишь методы, но не суть, что и вызывает опаску.

Счастливая случайность

В 2020 году «Демократическая партия социалистов» Мило Джукановича потеряла большинство в парламенте и с тех пор активно теряет влияние в стране. От ДПС медленно, но верно отворачиваются даже бошняцкие и албанские партии.

А спустя три года бессменный лидер Черногории уступил президентское кресло 36-летнему Якову Милатовичу, который вообще не должен был участвовать в выборах. Помогла счастливая случайность и желание его коллеги по партии убрать конкурента.

Изначально от партии «Европа» свою кандидатуру выдвинул Милойко Спайич. Однако, испугавшись своего главного конкурента из «ДемФронта» Андрию Мандича, Спайич начал «копать» под него и утверждать, что у него есть сербское гражданство. МВД Сербии выступило с заявлением, что сербский паспорт есть и у Мандича, и у Спайича.

Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Андрия Мандич (в центре)

В итоге ЦИК Черногории не принял кандидатуру Спайича, который, в отличие от Мандича, не проживал как минимум 10 из последних 15 лет в Черногории, как того требует местное законодательство. Вместо Милойко «Европа сейчас» выдвинула кандидатуру Якова Милатовича, который успел подать заявку в последний день приема документов.

В первом туре главными фаворитами считались Джуканович и Мандич. Многие опросы показывали, что именно серб Мандич выиграет выборы и тем самым возьмет реванш у Джукановича за поражение от его сторонника Филипа Вуяновича в 2008-м. Но, неожиданно для многих, во второй тур с Джукановичем (35,37% голосов) прошел молодой Яков Милатович (28,92%). Фаворит предвыборной гонки Мандич занял лишь третье место (17,4%).

Мандич во многом уступил в силу возраста: он давно в политике, но так ни разу и не смог победить Джукановича. Поэтому многие, в том числе и сербы, дали шанс Милатовичу, не вдаваясь в подробности его биографии и политических целей.

Кто угодно, только не Джуканович

Судьба Мило Джукановича была предрешена еще до второго тура.

Не успел первый этап выборов закончиться, как Андрия Мандич («ДемФронт»), а также премьер Дритан Абазович (партия «УРА») и Алекса Бечич («Демократическая Черногория»), выразили поддержку Милатовичу и призвали своих сторонников голосовать за молодого политика.

В конечном итоге слоган «Кто угодно, только не Джуканович» сработал: при явке 70,14% Яков Милатович набрал 58,88% голосов, Мило Джуканович — лишь 41,12%.

Джуканович набрал более 50% голосов только в «самом черногорском городе» — Цетине, а также в приграничных с Албанией, а также Косово и Метохией регионах, где в основном за него голосовали албанцы. Даже бошняки, которые почти 30 лет были лояльны Джукановичу, в большинстве своем сделали выбор в пользу Милатовича, который победил в 17 муниципалитетах, включая родной для Джукановича Никшич.

Таким образом, молодой политик смог объединить вокруг себя разные политические силы и фактически все народы Черногории. Сразу после выборов Милатович заявил, что его победа была «победой всех тех, кто 30 лет нес факел свободы, кто подвергался дискриминации».

EPA/BORIS PEJOVIC/ТАСС Мило Джуканович

«Перемен требуют наши сердца»

После завершения выборов в воздухе повис острый вопрос — чем политика нового главы государства будет отличаться от его предшественника? Если коротко — почти ничем.

«Приоритетом номер один для Черногории является полноправное членство в ЕС. Но не для формы, а по существу. Как человек, профессионально и академически сформированный в Западной Европе, я считаю, что у меня достаточно опыта и воли, чтобы привести Черногорию в Европейский союз. Но всегда, когда я говорю о ЕС, я также говорю и о региональной экономической интеграции» — говорил еще до выборов Милатович.

Яков Милатович пока немногословен, но его намерение отправиться в первую рабочую поездку в Брюссель и лишь затем в Белград (по приглашению президента Александра Вучича) уже говорит о многом. Во время первого выступления в новом амплуа Милатович четко обозначил свою позицию, назвав главными приоритетами вступление в ЕС и налаживание отношений с соседями, в первую очередь с Сербией.

«Что касается добрососедских отношений, есть ли что-то нормальнее того, чтобы между странами Западных Балкан были лучшие отношения из возможных? К сожалению, это было не так, но победа над Джукановичем дает всем надежду, что мы войдем в новую эру», — заявил Милатович.

Несмотря на то, что в своей речи Милатович не упомянул ни Сербию, ни сербов Черногории, стало ясно, что сербско-черногорские отношения спустя много лет ждет потепление.

При Джукановиче царила тотальная сербофобия — сначала был спорный референдум об отделении от Сербии, затем последовали внедрение «черногорского языка», нападки на Сербскую православную церковь, отдаление сербов от госорганов и подавление всех попыток объединить один народ.

Теперь же Милатовичу предстоит исправить ошибки Джукановича, ведь Сербия — ключевая страна для Черногории, особенно в самой прибыльной сфере — туризме.

Но, к сожалению, это максимум, который следует ожидать от Милатовича. Он продолжит вести Черногорию по евроатлантическому пути.

EPA/BORIS PEJOVIC/ТАСС Сторонники Якова Милатовича празднуют его победу на выборах президента Черногории

Это значит, что не стоит ожидать потепления отношений с Россией, возможного отзыва признания «Косово», выхода из НАТО и более широких прав для сербов. Пока что Милатович очень лоялен к Сербии, во многом из-за того, что сербы, которые только официально составляют почти 30% населения, (и не без помощи Андрии Мандича) принесли Якову победу на выборах.

В июне этого года Черногорию ожидают внеочередные парламентские выборы. За несколько дней до первого тура президентских выборов Мило Джуканович распустил парламент. Так что уже летом нас ждет новое противостояние «Демократической партии социалистов», которая напоследок захочет вернуть власть, с «Европой сейчас», «ДемФронтом» и «УРА».

За несколько месяцев у Милатовича будет время понять, стоит ли бояться Джукановича и чего от него ждут сербы. До формирования нового правительства резких движений со стороны Якова Милатовича ждать не стоит. А что будет дальше — покажет лишь время. Учитвая, что Черногорию вновь возглавил прозападный человек, больших изменений во внешней политике ждать не стоит.