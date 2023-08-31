Мадрид, 31 августа, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Евросоюз должен активизировать подготовку к новому этапу расширения и возможному вступлению десяти новых членов, заявил 31 августа глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД стран сообщества в Толедо.

Иван Шилов ИА Регнум Жозеп Боррель

«Идея расширения витала над нашей дискуссией. Украина должна стать новым членом ЕС, Западные Балканы тоже», — отметил он.

По словам Борреля, государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий. Но в то же время, подчеркнул он, нужно установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу, поскольку некоторые страны, особенно Украина, будут нуждаться в огромной помощи, чтобы подготовиться к вступлению в Евросоюз.

Главы МИД ЕС условились провести в конце сентября встречу с коллегами из стран Западных Балкан для обсуждения вопросов расширения.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина, а также Босния и Герцеговина.

Как передавало ИА Регнум, глава Европейского совета Шарль Мишель накануне заявил, что ЕС должен поставить перед собой чёткую цель и быть готовым к тому, чтобы принять новых членов уже в 2030 году. Глава Евросовета подчеркнул, что Брюсселю следует рассматривать расширение Европейского союза как одну из главных задач.

По его словам, на следующем саммите ЕС, который состоится в октябре 2023 года, будет дискутироваться вопрос о вступлении Украины и Молдавии в состав Евросоюза. Кроме того, может зайти разговор о Боснии и Герцеговине, а также Грузии.

Заявка на вступлении Украины в ЕС была отправлена ещё в конце зимы 2022 года. Её получили президент Франции Эммануэль Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь президент Молдавии Майя Санду заявила, что уже к 2030 году Молдавия вместе с Приднестровьем может войти в состав Евросоюза.

Как отметила в беседе с ИА Регнум Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова, в настоящее время больше всего шансов на вступление в Европейский союз есть у Молдавии и Албании, в то время как перспективы Украины весьма туманны. По её словам, заявление главы Евросовета о подготовке к расширению Европейского союза можно считать ответом на грядущее пополнение БРИКС.