Россия отмечает Всемирный день учителя — этот праздник, учреждённый по инициативе ЮНЕСКО ещё в 1994-м, приходится на 5 октября. День учителя в этом году — «двойной праздник» для педагогического сообщества, если учесть, что 2023-й по инициативе Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника.

Иван Шилов ИА Регнум

Накануне, 4 октября, президент по видеосвязи пообщался с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года. Во встрече также участвовали победители всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования и финалисты телешоу «Классная тема!».

«Отрадно, что теперь в дружную команду участников, финалистов конкурсов входят и педагоги Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей», — отметил Путин. Поддержка школ в новых регионах чрезвычайно важна, подчеркнул глава государства. Во время встречи педагоги Новороссии поблагодарили президента за помощь.

«Например, в нашем учреждении, которое представляю я, значительно обновился библиотечный фонд, проведён капитальный ремонт абсолютно всего учреждения… Наши дети ездят на курсы в лучшие педагогические университеты России. Это действительно здорово, — рассказал учитель физкультуры из города Красный Луч (ЛНР) Антон Кандауров, лауреат всероссийского этапа конкурса «Учитель года».

«Моя дочь лично была на одной из смен. Если до этого она как-то сомневалась, с чем связать свою жизнь, то после посещения этих смен она приехала и чётко сказала: папа, я пойду по твоим стопам, буду учителем», — рассказал Кандауров.

«Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать всё для того, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного общего, единого образовательного пространства большой страны», — отметил Путин.

В самом начале разговора с педагогами глава государства сделал важный акцент — власть в сотрудничестве с учителями-практиками вырабатывает новые решения, которые касаются отечественной системы образования. «Ваши идеи, наработки получили заслуженное признание со стороны коллег, всего педагогического сообщества, — обратился Путин к лауреатам конкурса «Учитель года». — Ну а если они получили такое признание, то они заслуживают того, чтобы их продвигать и внедрять в самом широком смысле этого слова». По сути, лидер страны призвал педагогов к тому, чтобы стать соавторами государственной политики в образовательной сфере.

«Здесь очень полезен, востребован и ваш опыт как признанных лидеров профессии», — подчеркнул Путин.

Учителей становится больше

За почти три десятилетия, прошедших с момента учреждения Дня учителя, государство восстановило полноценный патронаж над сферой образования.

Профессия учителя снова стала престижной.

К примеру, к этому году педагогические вузы выпустили 46 тысяч молодых специалистов, а к новому 2023/24 учебному году в пединституты и училища было подано 385 тысяч заявлений — почти на 100 тысяч больше, чем в предыдущем году. Всего в России, в том числе на новых территориях, работают более миллиона учителей.

Ранее к работе по специальности в детсадах и начальной школе до окончания обучения допускались только студенты вузов. С сентября этого года выйти на работу могут студенты выпускного курса педагогических училищ. Знаковым стало решение президента об исключении из закона об образовании унизительной для любого педагога формулировки «образовательная услуга».

При этом государство находит новые способы для поощрения учительского труда.

В Год педагога и наставника 1250 школьных работников получили премии по 200 тыс. рублей каждый. Также с этого года выплачивается денежное поощрение победителям конкурсов профмастерства. Лауреаты премии «Учитель года России» получат 1 млн рублей, призёры — по 500 тысяч. Победители других конкурсов — по 200 тысяч рублей каждый.

«Сейчас мы, вы знаете хорошо об этом, стараемся всё больше и больше уделить внимание и материальной стороне дела», — отметил Путин на встрече с учителями. Школы, напомнил президент, «строятся, ремонтируются, обретают новый облик» — как отметил на встрече с учителями глава Минпросвещения Сергей Кравцов, каждый год около 1,5 тысячи школ ремонтируются и получают новое оборудование.

В распоряжении учителей оказываются самые современные инструменты преподавания. Что, впрочем, не означает, что новейшие интерактивные технологии и искусственный интеллект когда-либо заменят учителя, подчеркнул президент. Новые технологии и подходы должны стать подспорьем для педагогов, помощью в развитии их компетенций.

В том, что касается модернизации школ, обновления учебников и учебных программ, «особенно когда речь идёт о содержании образовательного процесса, конечно, очень важно ваше непосредственное участие», обратился Путин к школьным работникам.

Условия изменились

Учитель начальных классов Краснодарской гимназии №23, заслуженный учитель Кубани, почетный работник общего образования Галина Шевченко отмечает, что условия работы школьного педагога за 30 лет в самом деле существенно изменились. Современная система образования в России, по её словам, это новейшие педагогические методы, передовые наставнические программы и технологии.

«Если мы говорим об условиях, о среде, то это колоссальный рывок вперёд, — говорит она. — Это и оснащение кабинетов начальных классов — они оборудованы всем необходимым для того, чтобы провести яркие уроки, чтобы преподнести материал детям понятно и интересно.

Михаил Метцель/ТАСС Президент Владимир Путин во время встречи с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» в режиме видеоконференции

Нам дали современные инструменты — интерактивные доски и панели. У нас есть и цифровые лаборатории для проведения опытов, чтобы ребята наблюдали за природой, опираясь не только на материалы учебника или рабочей тетради. Чтобы имели возможность измерить, взвесить, определить направление и так далее. Когда у ребенка есть эти инструменты, вопрос вовлечения уже не стоит. Не нужно придумывать какую-то ситуацию, можно дать эти инструменты. Ребенок приобретает больше опыта, сравнивает его с опытом других детей».

Однако, как отмечает собеседница ИА Регнум, именно от учителя зависит правильное формирование учебной среды, верная постановка учебной задачи. Отчасти этому способствует наличие современных образовательных платформ.

«Мы показываем детям, что интернет может быть полезным, что это не только компьютерные игры, — рассказывает заслуженный учитель. — Мы не можем запретить игры, этого недостаточно, нужно предложить альтернативу. И это действительно работает».

Также Галина Шевченко отмечает, что меры поддержки, которые получает начальная школа от государства, благоприятно сказываются на престиже профессии школьного учителя.

Проведение Года педагога и наставника в 2023 году тоже важный момент. По её словам, это хорошо видно на примере Краснодарского края. «На улицах городов — баннеры с фотографиями лучших учителей, программы на радио и телевидении, в которых рассказывается о важности и нужности профессии», — перечисляет педагог.

При этом она подтверждает: в школу в самом деле приходят молодые учителя. В частности, в Краснодарскую гимназию №23 охотно идут выпускники местного колледжа. «Каждый из них получает опытного наставника, который помогает сориентироваться, потому что первый год работы в школе — это, наверное, самое сложное, — делится собеседница ИА Регнум. — Наваливается и работа с детьми, и работа с родителями, и работа с документами, что очень сложно».

Непростой опыт девяностых

Заслуженный учитель России, лауреат конкурса «100 лучших образовательных учреждений России» в номинации «Директор года — 2010» Галина Ермошкина отмечает, что в прежние годы — в особенности в «лихие 90-е» — именно поиски взаимопонимания с родителями учеников зачастую были сопряжены с большими трудностями.

«А сам педагог оказывался в ситуации, когда он был никому не нужен, — вспоминает она. — Зарплаты маленькие, родители себя ставили намного выше учителей, и немногие могли это выдержать, только закалённые. А молодёжи нужен статус, нужна зарплата, нужна перспектива».

Когда директор года Галина Ермошкина завершала свой важный, но непростой педагогический путь, ситуация в средней школе, с её слов, только начинала меняться. А теперь её племянница вполне осознанно выбрала профессию педагога, будучи уверенной в перспективности своего решения.

Историк, заслуженный учитель России, основатель нескольких музеев Москвы и Московской области Александр Снегуров рассказывает, что в девяностые годы прошлого века он ощущал себя своего рода просветителем. «Я полноценно вёл свою педагогическую деятельность, мы посещали музеи, я основал альтернативную школу «Преображение», хотя она и закрылась в те же девяностые по целому ряду причин», — делится педагог.

Снегуров, по его признанию, всегда преподавал предмет, опираясь на множество объективных источников. Никакие фонды с зарубежными источниками финансирования не могли повлиять на процесс обучения, который выстраивал собеседник ИА Регнум. Влюбленный в свой предмет учитель игнорировал учебники, в которых бои англо-американских войск в Северной Африке в 1942 году могли затмевать масштабы Сталинградской битвы.

Но государство тогда забросило школу, соглашается он. Другое дело, что для преподавателей, не мысливших себя в отрыве от своих дисциплин, в этом даже было своё преимущество. «Парадоксально, но это, наверное, был плюс, что такое государство, какое тогда было, её забросило», — горько иронизирует заслуженный учитель-историк.

Работать сообща

При этом дети в школе сегодня такие же, как и 30 лет назад, убеждена заслуженный учитель Галина Шевченко.

«Они такие же любопытные, такие же любящие и любимые, как и были, — убеждена педагог. — Вопрос прежде всего в родителях, в их отношениях к тому, что они хотят от процесса обучения в школе, кого видят в роли учителя — камеру хранения ребёнка, которая вернёт его со знаниями, умениями, навыками, или всё-таки они тоже участники образовательного процесса, вместе с учителем.

И поэтому сейчас роль учителя заключается ещё, наверное, и в обучении родителей. Тому, как правильно воспитывать ребенка, как найти точки соприкосновения, чтобы мы не смотрели в разные стороны, а шли в одном направлении к единому результату».

Сейчас молодые родители, как замечает собеседница ИА Регнум, это те, кто учился в школе в те самые девяностые.

«Если родители видят заинтересованность и понимают, что учитель не враг, а человек, для которого важен каждый ребенок, видят успех даже в самых мелочах, что ребёнок с удовольствием идёт в школу, то и они прилагают максимум усилий, чтобы быть участниками образовательного процесса», — делится педагог.

При этом современный учитель должен правильно подобрать формы и методы, которые будут для детей эффективными — интересными, полезными и нужными. Сегодняшнему педагогу, как замечает Шевченко, необходимо продумывать несколько шагов вперёд, разрабатывать несколько вариантов одного и того же урока, а также быть гибким, уметь слушать детей.

«Но у меня — учителя с тридцатилетним стажем — есть определённая тревога, — признаётся собеседник. — Год педагога и наставника закончится. И очень важно, чтобы о нас не забыли, чтобы профессия оставалась престижной, потому что в наших руках — будущее».

Гуманитарный экспорт

В ближайшем будущем российское образование должно сыграть роль и в качестве инструмента российской «мягкой силы» за рубежом.

«Вы знаете, мы, конечно, в первую очередь, на мой взгляд, должны поддержать интерес к нашему образованию, к языку и культуре в тех странах, которые когда-то, еще совсем недавно, входили в единое государство — в СССР, потому что у нас очень мощные связи сохраняются до сих пор», — отметил Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

Россия, безусловно, заинтересована в том, чтобы люди из бывших советских республик, приезжающие в страну, владели русским языком, понимали значимость наших традиций и культуры, подчеркнул президент. «Мягкая сила» подразумевает и гуманитарный и образовательный «экспорт» в соседние дружественные страны.

«В Европе сейчас закрываются центры русской культуры. Я хотел бы выйти с предложением открыть в Астрахани и городах Азербайджана, Ирана, Туркмении и Казахстана центры дружественных литератур, которые бы занимались возведением культурных мостов через Каспий, — обратился к президенту школьный и вузовский преподаватель литературы из Астрахани Андрей Журбин.

«Эти центры могли бы экспортировать русскую культуру в дружественные страны», — отметил педагог.

Глава государства назвал эту идею очень хорошей и отметил, что многие его коллеги «ведь не случайно выступают с инициативами открытия наших, российских школ в их странах, направления преподавателей русского языка и литературы для работы в этих странах». Если на постсоветском, евразийском пространстве будут активнее открываться российские образовательные центры и школы, то это укрепит и без того мощные культурные связи этих стран с Россией, пришли к выводу участники встречи.