ВСУ предприняли атаку на Сочи. На время атаки, произошедшей 1 октября, была временно приостановлена работа местного аэропорта, в районе Большого Сочи задействовали средства ПВО. По информации Минобороны, дрон прилетел со стороны Чёрного моря и был сбит зенитчиками неподалёку от Адлера.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее украинские беспилотники несколько раз достигали черноморского побережья России в Краснодарском крае, однако Сочи находился вне зоны досягаемости БПЛА противника. По оценке экспертов, для атаки были задействованы новые дроны самолётного типа повышенной дальности, запущенные из Одессы. Однако ряд источников также склонен полагать, что украинские спецслужбы используют для запуска дронов гражданские суда в Чёрном море.

Обе версии имеют право на существование, сказал ИА Регнум военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Если противник использует морские платформы, то ВСУ получают определённые преимущества.

«Утки» и «бобры»

В случае пуска дрона с украинской территории, он может долететь до района Сочи, только огибая Крым, отметил собеседник. Таким образом, беспилотник находится над морем, избегая зоны действия российских систем ПВО и радаров.

А если для запуска используется даже небольшой корабль или катер, действующий в Чёрном море на расстоянии 200–300 км от российского побережья, время подлёта беспилотного аппарата существенно сокращается. Для пуска дрона необходимо оборудовать судно катапультой для запуска, на разворачивание которой требуется всего несколько минут.

Для атак на объекты в глубине российской территории ВСУ используют дроны-камикадзе «Бобёр» с заявленной дальностью применения от 600 до 1000 км в зависимости от модификации. Также на вооружении ВСУ имеются беспилотники, выполненные по схеме «Утка», которые противник ранее задействовал при атаках на Москву и Ростов-на-Дону. Все перечисленные беспилотники могут запускаться с мобильной платформы, установленной на шасси автомобиля или плавательного средства.

После запуска судно может уйти через территориальные воды Турции, Болгарии и Румынии на Украину, избегая встречи с российским флотом или авиацией. Однако даже в случае обнаружения судна в нейтральных водах его уничтожение может быть сопряжено с рядом нюансов.

«Под флагом какого-нибудь Палау»

«Любой украинский корабль, который задействуется в нейтральных водах, требуется уничтожать, безусловно. Но они могут действовать под румынским флагом, под флагом нейтральной страны, к примеру, каких-нибудь тихоокеанских островов, Палау или Кирибати», — указал Васильев.

«И в данном случае возникнут сложности, потому что у нас нет оснований задерживать в нейтральных водах чужие корабли, точнее, гражданские суда. В том числе и потому, что у нас даже война не объявлена. Юридических полномочий нет никаких. Так что остаётся только отбивать атаки силами ПВО», — отметил эксперт.

Для превращения гражданского судна в «авианосец для беспилотников» не обязательно, чтобы судно заходило в украинские порты. Гипотетически, ВСУ могут завести в Чёрное море гражданское плавсредство, в нейтральных водах загрузить на него военный груз, после чего осуществить запуск дрона, полагает собеседник.

Ранее в Сети неоднократно появлялись предположения о том, что ВСУ задействуют гражданские суда в военных целях. В частности, корабли могли быть использованы для запуска безэкипажных катеров (БЭК) для атак по Крымскому мосту, а также по гражданским и военным судам в Чёрном море. Не исключено, что гражданское судно было использовано для атаки на аэропорт Пскова в ночь на 30 августа. Для этого плавсредство могло прибыть в акваторию Балтийского моря.

Как отмечает Алексей Васильев, предотвратить запуск дронов с моря довольно сложно, тем более что, по мнению эксперта, обнаружить отдельное судно в Чёрном море проблематично.

«Здесь свои тонкости-нюансы. Мы не можем закрыть свободу судоходства в нейтральных водах. Тем более что осуществлять досмотр и проверку всех гражданских кораблей технически нереализуемо. Банально не хватит патрульных кораблей», — добавляет эксперт.

Таким образом, Киев использует международные нормы, не опасаясь ответного удара. Но и эта тактика имеет свои слабые стороны.

Удар при помощи железобетонных улик

Для того чтобы покончить с атаками с моря, необходимо публично и с доказательствами уличить Украину в нарушении норм гражданского судоходства. Этот шаг, считает Алексей Васильев, может позволить России использовать ситуацию в свою пользу.

«Если оперативным путём будет получена информация о том, что некое судно используется для военных целей, можно предъявить претензию, что они нарушают законы ведения войны на море. Это такие моменты, которые морские державы, например США и Британия, воспринимают очень остро», — рассуждает эксперт. Для Вашингтона или Лондона симметричный ответ в таком же стиле опасная вещь, ведь выяснится, что можно использовать гражданские корабли в военных целях. «И не только в Чёрном море, а по всему миру. Может появиться опасный прецедент», — отметил специалист.

Соблюдая нормы ведения войны на море, морские державы защищают свои интересы от возврата во времена флибустьеров, корсаров. Существует ряд нормативных актов, фиксирующих положение о том, что частные корабли не должны нести вооружения. Нарушая эти правила, Украина подставляет своих партнёров. Однако уличить ВСУ в нарушении международных норм будет проблематично.

«Необходимы железобетонные улики. Удастся их найти — будет нанесён удар по возможностям Украины. Но нужно понимать, что это крайне сложно осуществить. Гражданское судно может на буксире тащить БЭК. Канат отвязал, контейнер с дронами в море сбросил — попробуй захвати его. Поэтому это крайне сложные мероприятия» — добавляет эксперт.

Отдельные беспокоящие атаки

Отметим, что возможности гражданских судов в качестве пусковой площадки для дронов серьёзно ограничены. По району Сочи был выпущен только один беспилотник, который в итоге был обнаружен и уничтожен. Переоборудование гражданского судна для одновременного пуска большого количества БПЛА — задача сложная, отмечают эксперты.

Поэтому пока морские платформы используются исключительно для беспокоящих ударов, преследующих в первую очередь медийный эффект, считает Васильев. Следовательно, полагает он, угроза не требует экстренного решения, тем более что последствия могут вылиться в очередной международный скандал.

«Если не удастся доказать причастность отдельных судов к атакам беспилотников, США и их партнёры включат режим «гражданские суда атакованы». Они любят бороться за свободы судоходства, могут направить в Чёрное море свои корабли, словом — повысить градус напряженности», — отметил Алексей Васильев.

Таким образом, задача с устранением «угрозы с моря» на сегодняшний момент выглядит нерешаемой (или решаемой с большими сложностями), что, впрочем, не грозит России серьёзными последствиями в силу технической ограниченности ВСУ.