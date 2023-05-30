На протяжении специальной военной операции Вооружённые силы Украины неоднократно предпринимали попытки поразить объекты в глубине российской территории. Цели и задачи дронов предсказать сложно. Последней по времени операцией стал налет на гражданские объекты в Москве и Подмосковье.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Первоначально ВСУ использовали для атак на объекты в глубине России беспилотники советского производства, позже перешли на, собственно, украинские и импортированные модели, пояснил ИА Регнум общественный деятель и руководитель движения «Дронница» Алексей Чадаев. «Началось всё со «Стрижей», — указал эксперт.

Ту-141 «Стриж»

Это советский беспилотник с аналоговой системой управления, разработанный по технологии 1980-х годов. Скорость у таких аппаратов высокая, в районе 1000–1100 км/ч. В принципе, это творческое развитие ещё немецкой идеи самолёта-снаряда. В качестве боеприпаса беспилотник может нести фугасную авиационную бомбу ФАБ-250 с боевой массой 250 кг или стокилограммовую ОФАБ-100-120. Сообщалось и про «полутонные бомбы» ФАБ-500, но сведения разнятся», отметил Чадаев.

По данным из открытых источников, беспилотники этой модели способны поражать цели на расстоянии до 1 тысячи километров. В марте 2023 года беспилотник Ту-141 «Стриж» украинских ВВС, оснащённый авиабомбой, прошёл через воздушное пространство Венгрии, Хорватии и упал в Загребе.

Павел Аджигильдяев Ту-141 «Стриж»

В конце февраля 2023 года дроны этой модели были использованы для нанесения удара по нефтебазе в Туапсе. Обломки другого беспилотника Ту-141 были найдены в районе села Гвардейское в Крыму в начале марта 2023 года, ещё один дрон был выведен из строя системами радиоэлектронной борьбы в Тульской области 26 марта.

Также, по словам Чадаева, ВСУ активно используют для нанесения ударов коммерческие дроны китайского производства.

Migun 5 или Migun 5 Pro

«Чаще всего объекты на территории России пытались достать «Мигунами». У них дальность не очень большая — до 200 км максимум. То есть до Москвы не долетит. Тащит он неплохо, в районе 25 кг, но может использоваться только в приграничных районах. Двигатель бензиновый, скорость в районе 120–150 км/ч, максимальное время полёта до семи часов», — отметил эксперт.

muginuav.com Mugin-5 Pro

Дроны Migun 5 регулярно используются ВСУ для нанесения ударов по целям в Крыму. В последний раз беспилотник этой модели был сбит над полуостровом 20 мая 2023 года.

Эксперт также отметил, что украинская военная промышленность стремится самостоятельно производить беспилотники-камикадзе и также активно их применяет.

Украинские дроны UJ (UkrJet)

«Их производит компания «Укрджет». Самая популярная модель — UJ-22. Кстати, по некоторым данным, какой-то из этих беспилотников использовался для последней атаки на Москву. Они пытались сделать ответ нашим беспилотникам «Герань-2», но у них разные ниши. Потому что UJ-22 несут около 10 кг полезной нагрузки, максимум 15 кг. Дальность применения в районе 700–800 км», — сообщил Алексей Чадаев.

Впервые беспилотник UJ-22 был представлен компанией «Укрджет» в 2021 году. По информации производителя, аппарат способен развивать скорость до 160 км/ч.

VoidWanderer UKRJET UJ-22 Airborne

Один из БПЛА этой модели ранее применялся для нанесения ударов по объектам в Московской области, в частности в районе деревни Губастово Коломенского района 28 февраля этого года.

Наконец, есть предположение, что при попытке атаковать гражданские объекты в Москве и Московской области ВСУ задействовали новинки своего ВПК.

Беспилотники, сделанные по аэродинамической схеме «Утка»

«Утка» — это как бы перевёрнутый самолёт. Говоря простым языком, мы привыкли, что «большие крылышки» — спереди, «маленькие» — поперечный стабилизатор — сзади», — указал Чадаев.

Julian Herzog Израильские беспилотники IAI Harop сделаны по схеме «Утка»

Это не новая схема, по такой сделаны, например, те же «Стрижи» Ту-141, израильские беспилотники IAI Harop и другие модели, пояснил эксперт. «Удобство этой схемы состоит в том, что она позволяет намного быстрее набирать высоту и, соответственно, снижаться. Это её основное преимущество. Это бензиновые беспилотники, с дальностью применения 600–700 км, я думаю. Скорость у них не очень большая — до 100 км/ч, максимум 7–8 часов полёта», — отметил Чадаев. По словам эксперта, пуск беспилотников такой модели осуществляется при помощи «катапульты».

Ранее аналогичные дроны применялись для атаки на Краснодар 26 мая. По схеме «Утка», в частности, собраны украинские беспилотники «Бобёр», технические характеристики которых засекречены. Однако известно, что дроны используются Главным управлением украинской разведки.

«Беспилотники идут на малой высоте вне зоны действия дальнобойных систем ПВО, по ним работают зенитно-ракетные комплексы, — отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Борис Рожин. — Большую часть дронов сбили на подлёте. По БПЛА работают системы аудиовизуального наблюдения».

По мнению эксперта, для более эффективной нейтрализации «Стрижей», «уток» и других БПЛА противника «должна создаваться более серьёзная сеть оповещения для работы военных систем, она требует дальнейшей модернизации». «То есть в идеале выстраивается система сообщения, когда передают, что где-то замечен дрон, и когда цель входит в позиционный район, по ней отрабатывают», — отметил Рожин.

Эксперт также указал: необходимо оповестить жителей российских городов, чтобы они не снимали и уж тем более не публиковали кадры и видео работы отечественных систем ПВО. Такие ролики могут попасть в доступ противника, а значит, ему будет легче определить местонахождение российских стратегических объектов, которые могут стать главной целью новой атаки, заметил Рожин.

«Очевидно, что необходимо усиление систем ПВО… Необходимо кратно увеличить гособоронзаказ на системы ПВО», — в свою очередь, сказал ИА Регнум военный эксперт Игорь Коротченко. По его мнению, на уровне Совбеза России необходимо принять решение и увеличить число таких системных комплексов противовоздушной обороны, как ЗРК «Тор-М2» и «Бук-М3», которые, по оценке Коротченко, являются более эффективными современными решениями в борьбе с БПЛА.