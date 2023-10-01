Краснодар, 1 октября, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Аэропорт с Сочи работает в обычном режиме, ситуация в городе спокойная. Об этом 1 октября сообщил глава города Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Александр Кряжев

«С 8:20 утра аэропорт работает в обычном режиме на приём и выпуск воздушных судов. В Сочи всё штатно. Ситуация в городе спокойная», — написал он, напомнив, что около восьми утра дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над территорией Краснодарского края.

Для обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полётов, рейсы, следовавшие на курорт, были оперативно перенаправлены на запасные аэродромы, уточнил глава города.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны 1 октября сообщило о том, что над территорией Смоленской области были уничтожены три украинских беспилотника. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку на российские объекты была пресечена около 09:00 по московскому времени. Дежурные средства ПВО сбили три вражеских БПЛА самолётного типа в небе над Смоленской областью, сообщили в ведомстве.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнил, что украинские БПЛА сбиты в Заднепровском районе Смоленска. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет.