На форуме «Армия-2023», который проходит в эти дни в парке «Патриот» близ подмосковной Кубинки, по традиции представлены не только изделия отечественной «оборонки», но и новинки от других ведущих производителей военной техники — Китая и Индии. Особенность армейского форума этого года — о себе серьёзно заявил Иран, выбравший российскую площадку для демонстрации целой линейки новейших вооружений. Интерес к ним, в том числе, проявил министр обороны Сергей Шойгу, который внимательно осмотрел иранский стенд в первый день форума.

Иван Шилов ИА Регнум

В первую очередь общее внимание привлекли новейшие беспилотники. На Западе, напомним, принято считать, что Россия активно использует в СВО поставленные Ираном дроны-камикадзе Shahed 136. Первые сообщения об этом появились в западных информагентствах год назад, а приблизительно с октября прошлого года Bloomberg и другие агентства утверждают, что «Шахеды» фигурируют в российской спецоперации под «псевдонимом» — «Герань-2». Беспилотники-«герани» стали своего рода мемом, который попал даже в компьютерные игры. Но, напомним, ни Москва, ни Тегеран не подтверждают сообщения о поставках иранских дронов в Россию.

Сейчас же, повторим, иранский ВПК официально и впервые выставил на экспорт несколько свежих разработок. На площадке «Армии-2023» были представлены макеты разведывательно-ударного БПЛА Shahed-129 и ударного беспилотника Shahed-133. По понятным причинам, это были уменьшенные копии — оригиналы бы просто не поместились в выставочные павильоны.

По утверждению источников The Washington Post, Москва и Тегеран договорились о создании совместного предприятия по производству дронов Shahed-136. Условия соглашения подразумевают производство 6000 дронов в период с 2023 по 2025 год.

Fars Media Corporation Shahed-129

Далеко не случайно именно российская площадка была избрана для демонстрации вооружений, которые впервые представлены на международном рынке, сказал ИА Регнум военный эксперт и автор ряда публикаций о ВПК Ирана Юрий Лямин. Западная пресса, комментируя презентацию иранских оружейных образцов в Подмосковье, отмечает: Россия и Иран всё более укрепляют связи в сфере производства вооружений, в частности — в разработке новых беспилотников

Большая часть военных дронов Shahed-129 и Shahed-133 состоит на вооружении Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), указал эксперт. По сути, для нужд «стражей» эти БПЛА и разрабатывались.

«Беспилотник Shahed-129 стал в свое время первым иранским средневысотным разведывательно-ударным БПЛА большой продолжительности полёта. В производство его запустили более десяти лет назад, и иранцы применяли его еще в Сирии в середине 2010-х годов. Но до сих пор он выпускался только для собственно иранских вооружённых сил», — пояснил Лямин.

Стандартная боевая нагрузка для Shahed-129 представляет четыре управляемых боеприпаса семейства Sadid — это как противотанковые ракеты Sadid-1, так и высокоточные планирующие бомбы Sadid-345 с боевой массой в районе 34-35 килограммов.

В свою очередь Shahed-133 — это более мелкий ударный беспилотник, способный нести до двух управляемых бомб. Появление этого аппарата, напомним, стало следствием иранской спецоперации — иранские силы ПВО «приземлили» израильский беспилотник Hermes 180, на основе которого и был разработан Shahed-133. Презентация этого ударного БПЛА прошла совсем недавно — в ноябре 2022 года в ходе учений аэрокосмических сил КСИР. По официальным данным, дальность применения дронов превышает 1500 км, беспилотник может находиться в воздухе до 12 часов.

По мнению экспертов, беспилотники семейства Shahed могут представлять большой интерес для стран, которые не производят ударные дроны. Например, они могли бы стать конкурентом для турецких дронов Bayraktar TB2, которые активно применяются в ходе военного конфликта на Украине.

Применение ударных дронов в современной войне позволяет наносить удары по противнику без угрозы потери дорогостоящего самолёта и подготовленных пилотов. Кроме того, иранские ударные дроны могут использоваться для массированных налётов на территорию противника, по аналогии с дронами «Герань-2», которые повторяют конструкцию иранских дронов Shahed-136.

Ряд других иранских разработок, которые можно увидеть на «Армии-2023» — дроны-камикадзе Arash и разведывательно-ударные беспилотники Ababil-5 и Karrar, демонстрируются и предлагаются на экспорт не впервые. Некоторые беспилотные аппараты уже производятся по лицензии в других странах.

Ответ «Хаймарсу» и умные бомбы для дронов

Иранская «оборонка», заметим, готова предложить не только боевые беспилотники. На форуме «Армия» была впервые представлены ракеты Ababil — иранская альтернатива управляемым боеприпасам американского комплекса HIMARS.

«Демонстрация этих ракет произошла, по сути, на «Армии-2023», раньше иранцы их нигде не показывали, — указывает Лямин. — Это тактические управляемые ракеты с дальностью поражения до 86 километров и боевой частью в 45 кг».

У «Абабилей» есть два варианта: обычные, с наведением по комбинации инерциальной и спутниковой навигационных систем, и ракеты Ababil-OP с дополнительной оптико-электронной головкой самонаведения для высокоточного поражения целей.

«Ракеты могут запускаться при помощи установки из восьми контейнеров. Судя по представленным характеристикам, ракеты Ababil должны будут занять место в популярной сейчас нише управляемых крупнокалиберных реактивных снарядов-ракет вроде широко известных американских управляемых реактивных снарядов к HIMARS», — отмечает Лямин.

Помимо конкурента «Хаймарсу», иранцы впервые представили свой ответ американским «умным» бомбам, оснащенным комплектом JDAM. Речь идёт о бомбах GB-125 — после запуска такой боеприпас раскладывает крылья и летит на цель по данным спутниковой навигации. Новейшая иранская бомба способна поражать цели на дальности до 25 километров, при помощи боевой части массой 125 кг. Примечательно, что пуск бомбы может осуществляться не только с самолёта, но и с дрона, что делает иранские беспилотники ещё более грозным оружием.

Охрана неба для «Стражей революции»

Ещё одной новинкой стали представленные на форуме комплексы ПВО иранского производства. Совсем недавно в этой сфере Иран полностью зависел от зарубежных поставок, но теперь и в этой сфере наметился существенный прогресс. Тегеранские партнёры представили как уже известные образцы — к примеру, комплекс Sevom Khordad (3rd Khordad), состоящий на вооружении всё тех же Стражей Исламской революции, так и более новые. Например, Tactical Sayyad, поступающий на вооружение ПВО иранской армии.

«Что касается ПВО, то иранский военно-промышленный комплекс очень сильно продвинулся в этом вопросе, — отмечает Лямин. — Там сейчас разработана широкая гамма различных зенитных ракетных комплексов от ближнего радиуса действия до систем средней и большой дальности. Одни из них уже не первый год серийно выпускаются, другие только начали производится или дорабатываются по ходу производства, но видно, что в эти разработки вложено много сил и средств».

Комплекс Tactical Sayyad состоит из самоходной огневой установки с боезапасом из трёх зенитных ракет, со смонтированной радиолокационной станцией, и ещё одной установки с контейнерами для пуска шести зенитных ракет, поясняет Лямин.

Некоторые характеристики иранских систем ПВО до сих пор не «засветились» в открытых источниках, но можно предполагать — зенитные комплексы иранского производства уступают, например, российским или американским. При этом надо учесть, что их разработкой Иран занимался в условиях многолетних американских санкций и постоянного противостояния с США и Израилем. Некоторые предприятия становятся целями для атак с помощью беспилотников, поэтому отдельные производства приходятся укрывать в бункерах. И даже если некоторые вооружения не пойдут на экспорт, изучить опыт их разработки и производства в любом случае стоит.

«Шанс укрепить военные связи с другими странами»

Ещё одно преимущество иранской продукции перед многими аналогами: Иран не боится западных санкций и готов предоставить заказанную продукцию любому покупателю, отмечают эксперты.

«Я бы сказал, что Иран сейчас может предложить довольно обширный арсенал вооружений. При этом часть из них, вроде некоторых БПЛА, уже хорошо зарекомендовали себя в разных конфликтах последних лет, — отметил Лямин. — В свою очередь для Ирана под жёсткими западными санкциями — это дополнительные доходы и шанс укрепить свои военные связи с другими странами, так что вполне объяснимо, что иранцы решили увеличить количество предлагаемых вооружений. В этом смысле форум «Армия-2023» — это идеальная площадка, как для налаживания дальнейших связей с Россией».

Иран крайне редко афиширует контракты на поставку вооружений в другие страны. О них, как правило, становится известно только постфактум. Поэтому даже если на форуме «Армия» какой-либо из иностранных заказчиков заинтересовался иранскими вооружениями, об этом вряд ли узнают СМИ. Но представленные вооружения благодаря своим техническим характеристикам и низкой цене могут представлять интерес для многих стран, в том числе для России.