В американской прессе продолжается обсуждение секретных документов Пентагона, которые попали в открытый доступ. Как сообщает NBC News, очередные слитые в соцсети служебные материалы армии США вскрыли ряд проблем с использованием украинской армией современных авиационных боеприпасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Управляемая авиационная бомба JDAM

Судя по опубликованным документам, самые большие трудности возникли при попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать «умные» авиабомбы JDAM которые были поставлены на Украину в феврале–марте. Почти все попытки применить эти бомбы в театре военных действий провалились.

Как утверждается, неудачи связаны с низким уровнем подготовки обслуживающего персонала на авиабазах ВВС Украины. Техники, ответственные за установку бомб на самолёты, не взводят взрыватели должным образом, что приводит к нештатному срабатыванию боеприпасов.

Сообщения о том, что украинские ВВС получили американские управляемые авиабомбы JDAM-ER, появились в начале марта. Командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер сообщил о недавних (начало–середина февраля) поставках Киеву этих боеприпасов, «которые имеют увеличенную дальность применения и могут применяться с большего расстояния, чем свободно падающие авиабомбы, и обладают высокой точностью». Разработка компании Boeing способна поражать цели на расстоянии до 72 км при сбросе с высоты в 14 км.

Проблемы при эксплуатации могут быть вызваны тем, что США не занимаются подготовкой обслуживающего персонала украинских авиабаз, который допускает ошибки даже при совершении примитивных технических манипуляций. Об этом ИА REGNUM сказал военный эксперт и автор ряда публикаций по тематике современных западных вооружений Максим Тумбарцев.

Эксперт пояснил, где именно украинские техники могут допустить ошибку. Существует несколько типов взрывателей. Одни — контактные — срабатывают при соприкосновении с поверхностью, что приводит к детонации боеприпаса. При необходимости режим работы взрывателя можно запрограммировать на подрыв с замедлением.

«Взрыватель авиабомбы помещается в неё при подготовке к использованию по назначению. Теоретически, специалисты, которые делали это на украинских самолётах, были плохо знакомы с механизмом снаряжения и допустили ошибки. Они приводят к тому, что взрыватель или вообще не срабатывает (бомба просто падает в районе цели и не детонирует), или детонирует слишком поздно», — отметил собеседник.

US Navy/Global Look Press Установка JDAM на самолет

Тумбарцев также обратил внимание — эффективное использование «умной бомбы» JDAM предполагает, что сбрасывать ее нужно с высоты 10–14 тысяч метров. Однако самолёты ВВС Украины редко поднимаются на такую высоту, опасаясь российских истребителей, систем ПВО или и того, и другого. Как правило, украинские лётчики запускают ракеты с предельно малых высот, оставаясь вне зоны обнаружения радаров. Если же с малых высот запускается «умная бомба» JDAM, то вероятность различных нештатных ситуаций значительно увеличивается.

Как следует из публикации NBC News, ещё одной проблемой при эксплуатации «умных бомб» становится противодействие со стороны российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Установки РЭБ глушат сигнал GPS, при помощи которого осуществляется наведение бомбы. Это приводит к отклонению JDAM от курса, заданного при пуске с самолёта.

«На бомбах JDAM установлен блок управления, который задаёт координаты цели. Комплекс РЭБ меняет получаемые приёмниками координаты на участке местности. Теоретически это может выглядеть так. Бомбу запускают по одним координатам, она заходит в зону действия РЭБ. Установка радиоэлектронной борьбы задаёт другую систему координат, бомба отклоняется от курса и либо не срабатывает, либо поражает ложную цель», — объясняет Тумбарцев.

Для выполнения таких задач могут использоваться станция постановки помех Р-330Ж «Житель», комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха» и «Палантин», а также «Поле-21», которые специализируются на радиоподавлении каналов управления беспилотниками, перечислил эксперт.

Ранее ВВС Украины уже сталкивались с проблемами при использовании авиационных боеприпасов американского производства. Так, практически нулевую эффективность показали противорадиолокационные ракеты HARM, которые активно применялись ВСУ во втором полугодии 2022-го, отмечал источник РИА «Новости».

Большая часть ракет была либо перехвачена средствами ПВО, либо была выведена из строя системами радиоэлектронной борьбы. Это, в свою очередь, привело к тому, что ракеты отклоняются от цели и падают без последующей детонации. Как и в случае с бомбами JDAM, пуск ракет HARM осуществляется с предельно малых высот, что также увеличивает вероятность нештатного срабатывания ракеты.

(сс) Ukrainian Air Force Украинский МиГ-29, запускающий ракету AGM-88 HARM

Примеры неудачного использования западных авиационных боеприпасов показывают, что украинские ВВС не способны оказывать решающее влияние на ход боевых действий, констатирует Тумбарцев.

«Это наглядный пример того, что поставка современных вооружений или боеприпасов сама по себе ничего не решает.

Украинские ВВС сталкиваются с работой наших систем ПВО и РЭБ, — замечает аналитик. — Первые не дают им набирать необходимую высоту, вторые глушат запущенные боеприпасы. Если случай с HARM можно было считать частным случаем, то теперь речь идёт о системе».

Напрашивается вывод — украинские ВВС в обозримой перспективе вряд ли смогут применять современные образцы вооружений. «Особенно это важно в контексте сообщений о предстоящем наступлении ВСУ. Если наступление планировали в Пентагоне (а скорее всего, так и есть), то ВВС в нём уделяется особое значение, но далеко не факт, что эти планы удастся осуществить», — резюмирует военный эксперт.

Ранее ряд стран НАТО начал реализацию программы по поставкам военных самолётов для ВСУ. В частности, Польша планирует передать на Украину 14 истребителей МиГ-29. Некоторое количество самолётов планирует передать Словакия и — по сообщениям Bloomberg и CNN — Болгария.

В прессе также появилась информация о том, что Франция выкупает у ряда стран истребители Mirage 2000 для последующей поставки на Украину. По оценке экспертов, таким образом НАТО намеревается решить вопрос технической несовместимости авиационных боеприпасов западного образца с самолётами ВВС Украины, которые преимущественно используют машины советского производства.