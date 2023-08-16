Служба внешней разведки Великобритании MI-6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд в составе сотни боевиков украинских националистических формирований. Об этом 16 августа сообщил агентству РИА Новости источник в военно-дипломатических кругах.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его сведениям, указание максимально оперативно подобрать сотню людей, имеющих опыт участия в боевых действиях, было сформулировано в июле представителями MI-6 и Специальной авиадесантной службы Великобритании (Special Air Service — SAS) и передано одновременно двум конкурирующим украинским спецслужбам — СБУ и Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны.

Подготовленные комбатанты, по сведениям информагентства, должны быть использованы с целью «противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России». Конкретные задачи — «проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией».

Подготовленный британскими службами украинский отряд планируется отправить в Африку во второй половине августа на зафрахтованном гражданском судне из порта Измаил — по всей видимости, в один из портов Судана. В качестве промежуточной точки указывается город Омдурман, пригород суданской столицы Хартума. Конечная точка назначения не называется.

Отрядом командует экс-кандидат в депутаты от партии Зеленского?

«Командование отрядом украинских головорезов возложено на подполковника ГУР Минобороны Украины В. Ю. Пращука», — указал источник в военно-дипломатических кругах. РИА Новости в своём Telegram-канале уточняет: подполковник ГУР Виталий Пращук имеет опыт «успешных ликвидаций» и, как утверждается, уже участвовал в операциях MI6 в Зимбабве.

Сообщается, что уроженец Винницкой области Пращук в 2014–2016 годах участвовал в т. н. «антитеррористической операции» в ДНР и ЛНР, был командиром диверсионно-разведывательной группы. Одновременно с 2015 года поступил на службу в 73-й морской центр специальных операций им. атамана Антона Головатого (Очаков Николаевской области). До 2017 года служил в ГУР и, по всей видимости, в этот период и участвовал в совместных спецоперациях украинской и британской разведок в Зимбабве.

Добавим, что украинские СМИ в 2019 году сообщали: на выборах в Верховную раду 9-го созыва некий Виталий Юрьевич Пращук, уроженец Винницы, участник боевых в действий в Луганской и Донецкой областях (снайпер, командир ДРГ), баллотировался от пропрезидентской партии «Слуга народа» в 15-м мажоритарном округе, но проиграл самовыдвиженке Ларисе Билозир.

Фото предполагаемого командира диверсионного отряда, которое приводит РИА Новости, совпадает с фотографиями кандидата Пращука, публиковавшимися в 2019-м на украинских сайтах. В частности, в публикациях с компрометировавшим кандидата материалом утверждалось, что он был «фигурантом ряда уголовных производств по факту угона автомобиля, хулиганства, нанесение телесных повреждений своей дочери и экс-жене Анжеле Пращук», о чём та сообщала на своей странице в соцсети.

«В биографии он отмечает, что является участником АТО, служил в 2014–2016 годах в диверсионно-разведывательной группе и контужен, из-за чего периодически лечится», — подтверждал винницкий региональный портал VinMedia.com. ua в развернутом материале также «компроматного» толка (о неких мошеннических сделках с минобороны Украины).

Там же утверждалось, что «в биографии кандидата в депутаты достаточно «грязных пятен» о рейдерском захвате предприятий, избиениях и судебных тяжбах с женой, стрельбе в ресторане и угрозах почти всем, с кем имел «дела». Также говорилось, что «за глаза в Харькове и Киеве его называют «винницким бригадиром» точно не из-за любви к строительству». Аналогичные факты содержались в публикации ныне несуществующего портала Vinnytsia News.

(сс) Colonel Виталий Пращук

Как бы то ни было, на момент начала СВО Пращук, судя по данным в открытых источниках, числился офицером резерва ГУР минобороны.

Под чужим флагом

Британские спецслужбы могли набрать украинцев для ДРГ с целью организации неких провокаций «под чужим флагом», чтобы выдать преступления диверсантов за работу россиян, предположил в комментарии ИА Регнум ветеран Службы внешней разведки России (СВР), полковник в отставке Лев Корольков.

Речь вне всяких сомнений может идти о диверсиях на критически важных объектах. Не исключены в исполнении всё той же группы как попытки ликвидации неугодных местных лидеров, так и акты террора в отношении местного населения, полагает собеседник.

Корольков отмечает, что функционал диверсионно-разведывательных групп обычно достаточно широк. И одной из основных задач ДРГ вполне может быть компрометация России в африканских странах, в которых она в последнее время получила достаточно надёжные позиции.

«У MI5, MI6 и у самой SAS большой потенциал, — рассказывает Корольков. — Они выполняют специальные задачи не только в пределах бывшей Британской империи, но практически по всему миру. Подготовка хорошая, качественная, которая с учётом новейших технологий резко усиливает возможность относительно небольшой группы нанести максимальный ущерб. Есть все возможности малой группой достигнуть больших результатов».

Полковник СВР в отставке указывает на выбор в качестве исполнителей людей, совсем недавно получивших серьёзный опыт участия в боевых действиях и конкретнее — опыт диверсионной работы. Не следует недооценивать уровень подготовки украинских диверсантов, отбираемых британскими спецслужбами для подобных задач, если речь о тех, кто был полноценно подготовлен именно под «крыльями» SAS, подчеркивает Корольков.

Цели на Африканском роге

Пунктом назначения, или промежуточной точкой, указан Судан в северо-восточной Африке. По логике, если бы целью работы украинской ДРГ был бы Нигер или другое западноафриканское государство, где недавно произошли антизападные перевороты (Мали или Буркина-Фасо), то логичнее было бы организовать «пересадку» географически ближе. Маловероятен вариант с переброской диверсантов из Судана в Западную Африку — в Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Нигерию или Камерун, пояснил ИА Регнум научный сотрудник Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО Иван Лошкарёв

Единственное объяснение, почему британские службы могут отправить украинских диверсантов именно в Судан, видится в их нацеленности на так называемый Африканский рог. А именно на Эритрею или Эфиопию, полагает эксперт.

«Наиболее вероятно, на мой взгляд, Эритрея, — рассуждает собеседник ИА Регнум. — Дело в том, что она находится недалеко от Судана, и в своё время суданские спецслужбы совершали несколько покушений на эритрейского лидера Исайяса Афеворке. Почему это важно? Сейчас ситуация с военно-морской базой в Судане «провисла», и очевидно, что если есть какая-то альтернатива, то это как раз Эритрея. Наиболее логичное объяснение».

Не исключён и вариант с Эфиопией, отмечает Лошкарёв. «Тоже достаточно дружественная для России страна, — говорит он. — Рассматривается возможность и в энергетике там посотрудничать, и университетское сотрудничество у нас будет развиваться». Добавим, что и сам Судан сейчас переживает гражданскую войну.

Полковник запаса Анатолий Матвийчук в комментарии ИА Регнум предположил, что ДРГ будет поставлена задача уничтожать людей, которые имеют авторитет, старейшин, религиозных лидеров. Матвийчук подчеркнул, что это будет чистейшей воды терроризм, которым займутся украинские радикалы, подготовленные MI6, так как сами британские разведчики не хотят таким заниматься.

Чьи уши торчат из-за британской короны

Ветеран СВР Корольков особо указывает на возможный интерес США в заброске британцами в Африку украинской ДРГ. Глубина сотрудничества Вашингтона и Лондона по линии спецслужб, начиная со Второй мировой войны, такова, что было бы наивно исключать такой интерес.

Эксперт приводит в качестве примера совершённый буквально в прошлом году теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Ветеран российской разведки убеждён: подрыв — дело рук сотрудников британской службы Special Boat Service (SBS) — отряда специального назначения военно-морских сил Великобритании, входящего наряду с SAS в структуру спецслужб этой страны. А заказчиком теракта было политическое руководство США, которое не скрывало своего крайнего неприятия данного проекта и о роли которого сообщал, в частности, известный американский журналист Сеймур Херш.

«Дела разведки всегда тесно сопряжены с политическими курсами правительств, находящихся у власти в конкретный момент, а интересы Британии и США совпадают, в том числе и в ситуации на западе Африки, — отмечает Корольков. — При этом конкретные шаги зависят от разделения сфер ответственности — «это вы выполняете, это — мы». Украинский ГУР выполняет задачу поставки человеческого материала для задач, которые ставит Запад».

Однако у России есть достаточный военно-политический потенциал, чтобы дать достойный ответ на провокации и диверсии в интересующих её странах Африки, уверен Корольков.