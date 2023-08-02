Вооруженный переворот в Нигере, 27 июля ставший удачным информационным сопровождением саммита Россия — Африка и породивший значительное количество мемов, далеко не закончен. Ситуация развивается стремительно, и вполне себе привычный для последних двух лет приход к власти военных на Черном континенте в данном конкретном случае может обернуться крупным межрегиональным конфликтом.

ISSIFOU DJIBO/EPA/ТАСС Акция в Нигере с призывом вмешаться Россию для стабилизации обстановки в стране

1 августа начальник генштаба ВС Нигерии (не путать с Нигером) Кристофер Муса в эфире «Международного французского радио» (RFI) заявил, что в случае приказа «Экономического сообщества стран Западной Африки» (ЭКОВАС) о вторжении в Нигер вооруженные силы страны его выполнят.

И, пожалуй, это самый серьезный факт в пользу вооруженного вторжения в Нигер со стороны ЭКОВАС. Вооруженные силы Нигерии насчитывают около 215 тысяч человек и внушительную военную технику, это четвертая по силе военная держава на континенте.

Переориентация в решении военно-политической проблемы в Западной Африке с Чада на Нигерию и сам по себе факт твердого намерения нигерийских властей сыграть ведущую роль в подавлении мятежа говорит об одном — за разыгрывающимся противостояниям стоят США.

Париж не имеет и никогда не имел значительного влияния на Нигерию, и последняя всегда предпочитала обходить стороной конфликты франкофонной части Африки. Тут же мы видим совершенно иную ситуацию.

Экстренная конференция — встреча лидеров ЭКОВАС состоялась именно в столице Нигерии Абудже, и там же было принято отличающееся беспрецедентной твердостью коммюнике с требованием восстановления статус-кво:

«В случае, если требования конференции не будут выполнены в течение одной недели, принять все необходимые меры для обеспечения конституционного порядка в Республике Нигер».

Требования прозвучали 30 июля, и если путчисты не освободят и не вернут к власти Мохамеда Базума, то уже в это воскресенье может начаться вооруженная интервенция, грозящая перерасти в крупный межрегиональный конфликт.

Встречу в Абудже 30 июля посетили главы семи африканских государств — Бенина, Гамбии, Ганыа, Гвинеи-Бисау, Сенегала, Того и самой принимающей стороны, Нигерии. Очевидно, что именно эти страны и станут участниками военной интервенции в Нигер с целью восстановления свергнутой власти.

Однако легитимность подобного шага вызывает большие сомнения.

Во-первых, очевидно, что и общество, и политическая оппозиция внутри Нигера полностью поддержали путчистов. И это основной актив Абдурахмана Чиани, пришедшего к власти.

Свергнутый же президент Базум не имел популярности среди населения и пришел к власти путем достаточно сложных выборов (состоялось два тура) при прямой поддержке со стороны Франции и США.

Еще одним фактором является происхождение свергнутого лидера. Базум не является этническим нигерцем и принадлежит к арабскому племени, обитающему на юге Ливии, родился за пределами самого Нигера. Это обстоятельство стало предметом основной критики Базума во время выборов на рубеже 2020–2021 годов и в период его правления.

Кроме того, те реформы и практики, которые реализовывал новый президент, не устраивали как прежние элиты, так и военных.

Таким образом президент Нигера Базум не пользовался ни поддержкой, ни популярностью, и подтверждением этому служит сам идеальный формат путча — без единого выстрела или какого-либо пролития крови, в атмосфере абсолютного спокойствия и обыденности.

ISSIFOU DJIBO/dpa/picture-alliance/ТАСС Демонстрация в поддержку военных мятежников, отстранивших от власти президента Нигера Мохамеда Базума в Ниамее (Нигер)

Во-вторых, новые власти имеют значительную публичную поддержку со стороны ближайших соседей.

Причем достаточно напряженный политический кризис между властями Мали и президентом Базумом в последние пару лет позволяет говорить если не о конспирологической версии, то о явном факте присутствия связей и предварительных договоренностей между нигерскими путчистами и военной хунтой Мали.

Публичную поддержку новым властями высказало также Буркина-Фасо. Более того, лидеры этих двух стран выступили с заявлением, в котором они выразили готовность вооруженной поддержки новых властей Нигера во главе с Чиани в случае вооруженной агрессии со стороны третьих сил.

Причем африканские СМИ сообщают, что руководство Буркина-Фасо в лице главы переходного совета капитана Ибрагима Траоре и руководство Мали в лице главы переходного совета полковника Ассими Гойота якобы еще во время их встречи в Санкт-Петербурге 27 июля 2023 года договорились о готовности оказать помощь Нигеру в случае любого нарушения его территориальной целостности.

Поддержку Национальному совету по защите Отечества (организация путчистов) и народу Нигера высказала Гвинея, где почти два года назад также произошел военный переворот.

Власти Гвинеи выступили против вмешательства ЭКОВАС, в пресс-релизе, опубликованном 31 июля, они «воздают должное мужественному населению Нигера за его высокое чувство патриотизма и приветствуют республиканский дух и зрелость» солдат-путчистов.

Таким образом, лидер Гвинеи Мамади Думбуя высказался против всех санкций, которые считает «незаконными и бесчеловечными», и против вооруженного вмешательства со стороны ЭКОВАС.

Поддержали новые власти также знаменитые суданские хакеры (хакеры из группы «Анонимный Судан» прославились атаками на израильские компании, а также взломом и похищением данных у Microsoft).

В целом, общественное мнение на африканском континенте полностью на стороне путчистов, которые во многом в своей политической риторике выражают панафриканские настроения.

Любопытно и то, что «Экономическое сообщество стран Западной Африки», которое фактически было задумано и создано Францией, из экономической организации все больше превращается в военно-политическую, а среди ее целей теперь в приоритете борьба с переворотами. Об этом, в частности, было заявлено при назначении нового председателя организации президента Гвинеи-Бисау Умара Сиссоко.

По данным некоторых африканских СМИ, в среду, 2 августа, в нигерийской столице должна состояться встреча начальников военных штабов стран ЭКОВАС: экстренное совещание, в ходе которого будет разработана военная стратегия на случай ввода войск в Нигер.

Интересна в контексте вышенаписанного попытка привлечь к переговорам и посредничеству президента Чада Махамата Идрисса Деби Итно, который сам фактически пришел к власти с помощью военного путча.

Его визит в столицу Нигера Ниамей считается неудачным, поскольку агрессивность риторики путчистов по отношению к Франции и прежним властям только увеличилась.

В то же время можно предположить, что Чад воздержится от прямого участия в интервенции. Хотя бы в силу того, что Махамат Деби в бытность свою бригадным генералом в армии Чада наверняка имел и поддерживает сегодня личные дружеские общения со многими военными Нигера, которые и пришли к власти.

Возможная линия противостояния может также вовлечь и находящийся на севере от Нигера Алжир, у которого традиционно присутствует неприязнь к Франции.

СМИ уже сообщают о переходе в повышенную боевую готовность вооруженных сил Алжира в приграничных с Нигером регионах. Показателен также внеплановый визит в Москву начальника штаба Национальной народной армии Алжира Саида Шангриха.

Конечно же, нельзя упустить из виду, что Алжир остается традиционным партнером России на континенте и нашим ключевым союзником. В Мали и Буркина-Фасо присутствуют российские военные инструкторы. В сложившейся экстренной ситуации новым властям объективно можно рассчитывать только на поддержку России — как опосредованную, так и прямую.

В случае удержания при российской помощи у власти в Нигере военных, совершивших переворот, можно будет планировать строительство газопровода, трубы для которого будут поставлять российские компании. В свою очередь Алжир пустит «Газпром» соинвестором в крупные газовые проекты, а «Группа Вагнер» будет обеспечивать безопасность транзита газа через территорию Нигера.

Мы уж не говорим о том, что на концессии на добычу урана и золота в Нигере смогут претендовать российские компании. Как видим, игра стоит свеч. В случае успеха все до настоящего времени достаточно локальные и эпизодические российские успехи в Африке получат второе дыхание и выстроятся в единую успешную стратегию.