Вашингтон, 7 июня, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Правительство США пытается через подконтрольные издания распространить новые версии терактов на «Северных потоках», чтобы предать забвению свои прежние обещания разрушить газопроводы. Об этом 6 июня заявил российский советник-посланник Андрей Леденёв. Его слова приводит посольство РФ в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«На этот раз в качестве «эксклюзива» подается конфиденциальная информация о том, что властям США от отдельных союзников в Европе якобы было заранее известно о планировании Украиной действий, призванных подорвать европейскую энергобезопасность», — прокомментировал он.

По словам Леденёва, причина множащихся версий до банальности проста. В США всеми силами хотят, чтобы скандальные обещания официальных лиц уничтожить трубопроводы были забыты, также как и возводимые препятствия по недопущению международного расследования, на котором настаивают Россия, Китай и Бразилия.

Советник-посланник убеждён, что справедливость восторжествует, исполнители и заказчики терактов понесут наказание.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта 2023 года издание The New York Times со ссылкой на разведданные США писало, что диверсии на «Северных потоках» могла совершить некая проукраинская группировка. Взрывчатку, вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии или спецслужбам. В Вашингтоне заявили, что не обнаружили никаких доказательств причастности российских властей к этим атакам.

Интернет-портал Grayzone сообщил, что в пяти метрах от места теракта на газопроводе «Северный поток» был обнаружен дайверский ботинок, напоминающий те, которые носят в ВМС США и Украины. О находке рассказали следователям, но реакции от них не последовало.

Из материалов немецкой газеты Süddeutsche Zeitung следует, что следователи в Германии подозревают украинского военного, который мог быть причастен к подрывам на «Северных потоках». Они провели обыск у жительницы во Франкфурте-на-Одере, состоящим с военным в семейных отношениях.

В свою очередь американский журналист Сеймур Херш провёл собственное расследование и пришёл к выводу, что взрывные устройства на «Северных потоках» заложили водолазы ВМС США, которым помогали норвежские специалисты.

Экспортные газопроводы РФ «Северный поток» и «Северный поток — 2», проложенные по дну Балтийского моря, осенью 2022 года вышли из строя из-за диверсии. В Кремле инцидент назвали актом международного терроризма.