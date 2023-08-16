Москва, 16 августа, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Великобритания, как и прежде, хочет решать свои проблемы чужими руками — и конкретно в настоящее время руками украинских ультраправых. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 августа заявил Анатолий Матвийчук, военный эксперт, полковник запаса, ветеран разведки.

Ministry of Defense of Ukraine

Ранее появилась информация, что британская разведка MI6 подготовила для отправки в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских националистов и неонацистов, которые будут подрывать сотрудничество стран этого материка с Россией.

«Великобритания всегда старалась решать свои проблемы руками чужих наёмников, — сказал Матвийчук. — Джентльмены не хотели пятнать своей чести и признавать, что они занимаются грязными делами. А грязные дела пусть делают ультраправые с Украины. И если они попадутся, то что поделать. Скажут, что это Зеленский недоглядел, а его режим неуправляем. Вот поэтому, мол, наёмники и творят такие вещи. Это двойная политика Альбиона. Он решают свои проблемы за счёт других».

Но, как подчеркнул эксперт, в Центральной Африке и в том же Нигере эти диверсанты с Украины вряд ли смогут сделать что-то масштабное. По всей вероятности, они займутся террором в отношении видных политических деятелей, руководителей. Например, будут уничтожать людей, которые имеют авторитет, старейшин, религиозных лидеров. Матвийчук подчеркнул, что это будет чистейшей воды терроризм, которым займутся эти украинские радикалы, подготовленные MI6, так как сами британские разведчики не хотят таким заниматься.

Он полагает, что диверсантам поручат эпизодические акции, которые не примут массового характера.

«Тем более что Украина сама испытывает недостаток в таких отрядах. Скорее всего, британцы, будучи смотрящими за Украиной, в приватной беседе с Зеленским уговорили его создать один-два отряда для проведения террористических актов в интересах Великобритании», — подытожил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации РИА Новости, полученной из военно-дипломатического источника, контингент украинских диверсантов, который отправится в Африку, будет состоять из сотни боевиков с опытом «на восточном фронте». Командовать подразделением будет офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, уроженец Винницкой области.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что РФ и Африка продолжат укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах. В частности, Москва будет и дальше ответственно подходить к поставкам сельскохозяйственной продукции.

До этого American Thinker констатировало, что большая часть стран в Южном полушарии встала на сторону России в ситуации с украинским кризисом. Западу пора это признать, тем более что Глобальный Юг не верит, что Запад понимает или сопереживает его проблемам.