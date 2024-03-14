Материалы с тегом «Мошенничество»
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с помощью eSIM
Мошенники пытаются украсть мобильный номер с помощью подмены или восстановления цифровой SIM‑карты — eSIM, чтобы войти в онлайн-банк, сообщили Lenta.ru специалисты компании F. A. С. С. T. По их словам, злоумышленники создают заявку на сайте или в приложении оператора от лица пользователя на перевод...
14 марта 2024
В Петербурге задержали трёх айтишников, помогавших украинским мошенникам
Полиция Санкт-Петербурга задержала трёх системных администраторов, которые обеспечивали работу оборудования по подмене телефонных номеров в интересах мошеннических кол-центров с Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Она пояснила, что вначале...
14 марта 2024
Специалист рассказал, как и для чего мошенники заполучают голоса жертв
Злоумышленники стремятся завладеть оригиналами голосов людей, чтобы при помощи технологий генерировать просьбы к их родственникам для незаконного получения денег. Об этом 11 марта ИА Регнум заявил директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов. По его...
11 марта 2024
Россиян предупредили о попытках мошенников получить образцы голосов
Мошенники стали чаще просить своих потенциальных жертв прислать голосовое сообщение, чтобы в дальнейшем использовать образец голоса для незаконного получения денег. Об этом руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян сообщил 11 марта агентству «Прайм». По его словам, для того...
11 марта 2024
Известного российского ведущего обманули при оформлении визы в США
Известного режиссёра-документалиста, а также экс-ведущего программ «Вести» Михаила Дегтяря обманули при оформлении визы в США. Журналист пытался получить визу с помощью профессионального составителя анкет, но в итоге лишился средств. Об этом ИА Регнум сообщил источник. В полицию 6 марта обратился...
11 марта 2024
Суд отменил бывшему вице-президенту РЖД Акулову домашний арест
Бывший советник гендиректора РЖД, бывший вице-президент по пассажирским перевозкам компании Михаил Акулов освобождён из-под домашнего ареста по решению Мещанского районного суда Москвы. Информация об этом содержится в электронной картотеке суда. Вместо домашнего ареста Акулову назначен запрет...
11 марта 2024
Эксперт раскрыл способ кражи денег при помощи экрана смартфона
Мошенники придумали новый способ красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. Об этом 10 марта рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт в беседе с...
10 марта 2024
В Москве задержали подозреваемого в хищении крупной партии тюльпанов
Мужчину, подозреваемого в хищении крупной партии тюльпанов на 2 млн рублей, задержали в Москве. Об этом 7 марта рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале. Предварительно установлено, что предпринимательница из Архангельска разместила объявление о поиске...
8 марта 2024
Аферисты оставили без средств 85-летнюю вдову всемирно известного историка
Полиция Москвы разыскивает преступников, которые обманули 85-летнюю вдову известного историка искусства Сергея Попадюка. Мошенники втёрлись в доверие к пенсионерке, убедили её в том, что близкая подруга попала в беду и ей срочно нужна крупная сумма денег. За деньгами мошенники прислали девушку...
7 марта 2024
В Москве задержали мошенника, обманувшего экс-генерала ФСБ на 1,5 млн
Мошенника, обманувшего экс-начальника управления авиации ФСБ и регионального директора авиакомпании «ЮТэйр» Николая Гаврилова на полтора миллиона рублей, задержали в Москве. Им оказался 19-летний житель Кемерово. Об этом ИА Регнум сообщил источник. 14 февраля в полицию обратился 65-летний бывший...
6 марта 2024
В преддверии 8 Марта в России выявили новую мошенническую схему
Мошенники задействовали перед 8 Марта новую схему незаконного присвоения денег, предлагая жителям России большие скидки при покупке цветов через интернет, сообщили 5 марта в пресс-службе компании F. A. C. C. T. Как рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F. A. C. C...
5 марта 2024
Четырёх преподавателей Военно-космической академии подозревают в коррупции
Силовики арестовали в государственной Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге четырёх преподавателей, которые, по мнению следствия, создали преступную группу. Подозреваемые трудоустроили более 80 «мёртвых душ». Зарплату участники группы делили между собой. Возбуждено...
1 марта 2024
Россиян предупредили, что мошенники рассылают письма о «налоге на СВО»
Клиенты ряда российских банков начали получать фишинговые письма мошенников о якобы возможном списании с их счетов несуществующего налога на проведение специальной военной операции, сообщила 28 февраля пресс-служба «Тинькофф банка». «Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей...
28 февраля 2024
Сын взорвавшей в себе петарду москвички рассказал о «разводе» мошенников
Сын 56-летней москвички, которую мошенники вынудили набить на теле татуировки и взорвать в себе петарду, рассказал ИА Регнум, что его мать в здравом уме. Молодой человек заявил журналистам, что до сих пор не понимает, как это произошло. На данный момент пострадавшая находится в реанимации. По...
28 февраля 2024
Оставшегося на свободе директора Общества глухих обманули мошенники
Исполнительного директора Всероссийского общества глухих Григория Туринцева обманули мошенники. Он лишился 100 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА Регнум сообщил источник. 43-летний исполнительный директор общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество...
28 февраля 2024
Обвинявшийся в мошенничестве экс-глава НПО «Космос» умер в Москве
Экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков умер в Москве на 65-м году жизни от инсульта. Об этом сообщил «Ъ». Изданию о смерти Чернякова рассказали его адвокаты, которые узнали об этом от родных бизнесмена. По их сведениями, несколько дней назад Чернякову внезапно стало плохо. Его доставили в...
28 февраля 2024
Мошенники вынудили жительницу Зеленограда поджечь в себе петарду
Мошенники, выманив обманным путём у 56-летней жительницы Зеленограда крупную сумму денег, заставили её поджечь в себе петарду, пишет МК.RU. По данным издания, ещё 5 февраля женщине позвонили якобы из компании сотовой связи и попросили перезаключить договор, чтобы не был заблокирован абонентский...
27 февраля 2024
Эксперт предупредил о взломе смартфонов через фейковые приложения банков
Мошенники используют поддельные банковские приложения не только для воровства средств со счетов, но и для дистанционного управления смартфонами граждан, сообщил журналистам директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. По его словам, злоумышленники, получая доступ к устройству...
27 февраля 2024
Владельцу ЧЭМК Антипову после допроса вручили подписку о невыезде
Владельцу Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрию Антипову вручили подписку о невыезде, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. «Он был допрошен, ему вручена подписка о невыезде, предупредили, что не должен покидать пределы страны», — уточнил источник...
27 февраля 2024
Замруководителя оркестра МЧС и саксофонист задержаны за особо крупную аферу
В оркестре столичного главка МЧС разразился скандал: сразу двоих его сотрудников задержали в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество». По данным следствия, оба могут быть причастны к афере с квартирой, ущерб от которой составил несколько миллионов рублей. Как сообщил ИА...
26 февраля 2024