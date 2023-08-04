Западная пресса фиксирует — украинская армия меняет тактику в контрнаступлении. Ранее ВСУ делали ставку на маневренные группы, прорывающие линию фронта и устремляющиеся в тыл, но теперь высокие потери в бронетехнике вынуждают киевское командование менять формат «наступа», отмечает The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Влиятельное американское издание, по сути, признало то, о чём недавно говорило руководство российского Минобороны.

Сергей Шойгу констатировал: наступление ВСУ на запорожском участке, которое началось в июле, стоило противнику 20,8 тыс. человек и сотен единиц техники (в том числе натовской) — и фактически остановилось.

Теперь ВСУ оперируют небольшими группами войск, действующими в режиме активной обороны, указывает New York Times. Подобная тактика позволяет снизить число погибших в результате артиллерийского огня, указывают источники издания.

С другой стороны, отмечает NYT, боевые действия в обороне требуют большого расхода боеприпасов. И в Пентагоне обеспокоены тем, что новая тактика Киева приведёт к тому, что запасы артиллерийских снарядов украинских союзников будут исчерпаны — а это может привести к серьёзным изменениям ситуации на фронте.

Две перемены в схеме действий противника

Смена тактики ВСУ снижает темпы наступления, поскольку командование армии не рискует задействовать крупные скопления бронетехники, сказал ИА Регнум военный эксперт, полковник запаса, главный редактор агентства ANNA-News Анатолий Матвийчук.

«Сейчас мы отмечаем два момента. Первое — что противник перестал ходить в лобовые атаки, в прорывы, — отметил эксперт. — Второе — смена тактики использования военной техники. Даже если им где-то удаётся продвинуться, они сразу отводят её назад, чтобы не подставить под огонь».

Более того — ВСУ всё реже задействуют большие скопления бронетехники, опять же, чтобы снизить уровень потерь. «Но такой осторожный подход тормозит темпы наступления в общем», — указал Матвийчук.

Высокие потери в рядах ВСУ, добавим, вынуждают украинское командование не только менять тактику, но и направлять на фронт резервы.

Как сообщает Washington Post, на один из наиболее «горячих» участков, близ села Работино в Запорожской области, был переброшен резервный 10-й армейский корпус.

Но украинские военные заявляют, что даже с прибытием дополнительных сил им почти не удаётся продвигаться вперёд.

«Мы постоянно предпринимаем попытки закрепиться в Работино, для чего приходится преодолевать ряд препятствий. Погодные условия идеальны для российских войск, которые используют дроны для ударов по нашей артиллерии», — рассказал один из военнослужащих ВСУ в интервью Washington Post.

Контрнаступление остановил «генерал Сорняк»

Пытаясь объяснить низкие темпы продвижения украинской армии и переход от тактики прорыва к позиционной войне, на Западе придумывают неожиданные теории.

Самая свежая из них уже стала мемом — военная разведка Великобритании официально сообщила, что причиной неудач ВСУ стали кустарники, сорняки и небольшие деревья, выросшие в прифронтовой зоне.

Объяснение, которое британские союзники нашли для неудач контрнаступления, выглядит не только забавно, но и нелогично, на что обратил внимание ИА Регнум военный эксперт Олег Желтоножко.

Растительность — проблема не только для наступающих, но и для обороняющихся, заметил собеседник.

«Делается это, чтобы заретушировать реальную картину. И растительность, и непогода, и многое другое в том же духе. На самом деле «контрнаступ» остановили не заросли, не природные факторы, а сознательные действия наших войск, — подчеркнул Желтоножко. — Нужно похвалить подготовку к украинскому наступлению, создание оборонительных рубежей и минных полей. Подготовительные мероприятия были выполнены на высоком уровне, и именно благодаря им «контрнаступ» не получился».

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

New York Times, заметим, нашла собственную причину неудач «контрнаступа», более серьезную, чем стремительный рост кустов.

Подготовка отдельных подразделений ВСУ на полигонах стран НАТО длилась от четырех до шести недель. По мнению журналистов, за это время украинские войска смогли освоить только азы тактики наступления.

«Позиционка» не поможет

Как бы то ни было, не сумев прорвать линию фронта с наскока, украинские войска вынуждены переходить к тактике позиционной войны, которая призвана измотать российские войска.

Но, прогнозирует Матвийчук, куда вероятнее, что ВСУ измотают сами себя.

«Позиционка» позволяет удерживать определённый район местности, наносить множественное огневое поражение и при определённом стечении обстоятельств продвинуться вперёд, — указал военный эксперт. — Если не хватает сил для продвижения, можно удерживать занятые позиции. Но это увеличивает расход боеприпасов. Почему? Потому что чаще приходится использовать танки, артиллерию для обстрелов позиций противника».

Количество потерь таким образом снижается, но появляется перерасход боеприпасов. «А значит, они быстрее измотают сами себя, так что ситуация здесь складывается не в их пользу», — отмечает эксперт.

Пентагон вряд ли одобрит подобную тактику, поскольку она не позволяет наносить существенный урон российским войскам, а с другой стороны — растут нагрузки на американский ВПК и военный бюджет США.

Сколько осталось до остановки

По оценке Матвийчука, уход украинских войск не только не даст им преимущества, а, напротив, может создать условия уже для российского наступления.

«Ввиду того, что боевые действия приобретают неактивную форму, постепенно наступит ситуация, когда ВСУ окончательно увязнут в этой позиционной войне, — прогнозирует военный эксперт. — Это означает утрату инициативы и, как следствие, позволяет перейти в наступление уже нашим войскам».

Матвийчук полагает, что

«окончательно они завязнут в ближайшие полторы-две недели».

Это тот срок, на который хватит уже имеющихся у ВСУ запасов.

Организовать оперативную поставку снарядов НАТО не сможет по причине того, что нужно согласовать заказы и дополнительные затраты, пояснил эксперт. «Пока их произведут, пока их доставят на фронт даже из той же Польши, не говорим про США, момент будет упущен» — добавил Матвийчук.

Как резюмирует Анатолий Матвийчук, новая тактика ВСУ не решает главной проблемы, которая стоит перед украинскими войсками. И это не высокая трава, не «неправильная тактика», а российские укрепления. И даже со сменой подхода к ведению боевых действий и введением в бой резервов добиться радикального изменения ситуации Киеву вряд ли удастся.

Ещё одной важной проблемой для украинского командования станет падение боевого духа в тех подразделениях, которые ранее неоднократно посылались в наступление и несли тяжёлые потери. Чтобы как-то скрасить ситуацию, украинский агитпроп задействует образы «героев» прошлых операций ВСУ.

На днях в Сети появились кадры с одного из полигонов украинской армии, где проходят подготовку боевики запрещённого в России формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В качестве одного из инструкторов выступает Денис Прокопенко — боевик «Азова» с позывным «Редис», ставший известным благодаря своим выступлениям из подвалов комплекса «Азовсталь» в Мариуполе.

Удастся ли «Редису» поднять боевой дух подразделений на передовой — неизвестно. Однако пока ни смена тактики украинских войск, ни отправка резервов не повлияли на ситуацию на фронте. И, как уверены эксперты, скорее всего, уже не повлияют.