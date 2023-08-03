Лондон, 3 августа, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Сорняки и кустарник, отрастающие на полях сражений, сдерживают продвижение украинских войск на запорожском и южнодонецком направлениях. Об этом британская разведка сообщила в Twitter.

Иван Шилов ИА Регнум

«Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях тёплого и влажного лета», — говорится в сообщении.

Отмечено также, что растительность помогает российским войскам маскировать оборонительные позиции, а ВСУ мешает обезвреживать минные поля.

Как сообщало ИА Регнум, американский обозреватель Том Николс ранее констатировал, что попытка наступления обернулась для украинских военных кошмаром. ВСУ, не имея преимуществ, вынуждены нападать на окопавшуюся армию России, готовую к атакам, и «платить кровью за каждый дюйм».