Москва, 3 августа, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Западные эксперты отчаялись объяснить фиаско украинского контрнаступления и теперь решили обвинить во всём деревья и кустарники. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 августа заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Евгений Биятов/РИА Новости

Ранее британская разведка заявила о том, что продвижению сил ВСУ мешают деревья и кусты, которые выросли на полях сражений. Эта растительность, по мнению спецслужб Соединённого Королевства, даёт российским войскам возможность маскироваться и создавать минные поля.

По словам Онуфриенко, ситуация объясняется тем, что западной разведке приходится выступать с ежедневными заявлениями, а делать их одинаковыми неинтересно. И они выдохлись.

«Они перебрали уже все возможные причины поражения вооружённых сил хунты и провала её контрнаступления. Теперь вот им мешают кустарники. Раньше была одна беда — генерал Зима, который почему-то мешал германской армии, но не советской, мешал французской, но не мешал российской. Потом говорили о том, что нельзя наступать в условиях осенней распутицы, потом прибавилась весенняя распутица. Потом стали искать, что мешает летом», — сказал Онуфриенко.

По его словам, «внезапно» выяснилось, что ВС России не сидели всё это время сложа руки. Они создали эшелонированную оборону и даже применили мины.

«По логике западных экспертов, российская армия должна была стоять в поле в плохом морально-психологическом состоянии и ждать команды на отступление. И когда этого не случилось, то стали писать про равнины, про овраги, про засухи, про потопы и так далее», — заметил военный эксперт.

Не исключено, что британцы обвинили бы и жару, из-за которой техника выходит из строя, если техника не была их производства.

«Этого западный ВПК не простит. Теперь придумали отрастающие деревья и кустарники. Почему они не помогают скрываться наступающим силам ВСУ — непонятно», — сказал Онуфриенко.

Развивая эту мысль, эксперт посоветовал британских аналитикам, считающим, что деревья могут помешать танковому наступлению, посмотреть хронику Великой Отечественной войны и увидеть, как Т-34 валят в лесу ели диаметром 20–30 см. Естественно, что ту растительность, которая могла отрасти в зоне СВО за 18 месяцев, наступающие танки даже не заметили бы.

«По логике MI6, военные действия проще всего вести в пустыне, где ничего не растёт», — подытожил Онуфриенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что британская разведка, анализируя причины провала ВСУ, посетовала на тёплое и влажное лето, которое обеспечило бурный рост деревьев, кустарников и сорняков в зоне боевых действий. Данная флора будто бы мешает ВСУ обезвреживать минные поля.

До этого советами, которые вызвали недоумение экспертов, отличились немецкие специалисты, обучавшие украинских танкистов управлять танками «Леопард». Отвечая на вопрос о том, как ВСУ лучше всего преодолевать минные поля, германские инструкторы, не мудрствуя лукаво, рекомендовали своим ученикам просто объезжать опасные участки фронта, которые, если верить немецким учебникам, представляют собой участки не больше чем 100 на 200 метров.

Эксперты из США констатировали, что контрнаступление обернулось кошмаром, так как ВСУ оказались лишены преимуществ перед войсками России. У украинской армии не обнаружилось ни превосходящей огневой мощи, ни контроля над небом, ни передовых технологий или хорошо обученных подразделений.