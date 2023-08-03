Киев, 3 августа, 2023, 17:46 — ИА Регнум. В военной истории ранее не было примеров того, чтобы кто-то жаловался на кусты и высокую траву как на препятствие к наступлению, заметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Олег Желтоножко.

Станислав Красильников/ТАСС

«Тут что-то неладно с «исполнителем», а вовсе не с природными условиями», — заметил собеседник.

Так эксперт оценил официальное заявление британской военной разведки, согласно которому контрнаступлению ВСУ помешали кустарники и сорняки, которые выросли в прифронтовой зоне. Растительность якобы помогает российским войскам маскировать свои позиции и минные поля.

«Конечно, любые лесопосадки в принципе способны помешать передвижению людей. Или в определённой степени передвижению техники. Но это работает в обе стороны. Это естественно будет затруднять как атаку, так и манёвры техники и подвоз боеприпасов атакующим войскам, но аналогичные проблемы будут и у обороняющихся, — поясняет Желтоножко.

Но это препятствие не может быть решающим при выполнении задачи в целом. Это не первое лето в истории боевых действий, напомнил он.

Заявление британской разведки напоминает тиражируемый миф о том, что Великую Отечественную войну выиграла не Красная армия, а русские морозы, провёл аналогию Желтоножко.

Холод в одинаковой степени мешал обеим сторонам. Аналогично немецкая пропаганда оправдывала своё поражение под Сталинградом, объясняя его тем, что мыши-полёвки сгрызли проводку танков, напомнил собеседник. Однако на деле причина военных неудач, как правило, лежит в другой плоскости.

«Столкнувшись с такой ситуацией, когда «контрнаступ» пиарился длительное время, а потом забуксовал, они начали придумывать самые разнообразные оправдания. С их стороны было много заявлений, что такой-то вид техники — то самое чудо-оружие, вот оно-то опрокинет «русские орды». Однако когда реализация таких заявлений хромает, возникает вопрос — почему так вышло?» — рассуждает эксперт.

Теперь факторы, которые не были видны при планировании, выходят на первый план.

«Делается это, чтобы заретушировать реальную картину. И растительность, и непогода, и многое другое в том же духе. На самом деле «контрнаступ» остановили не заросли, не природные факторы, а сознательные действия наших войск, — подчеркнул Желтоножко. — Нужно похвалить подготовку к украинскому наступлению, создание оборонительных рубежей и минных полей. Подготовительные мероприятия были выполнены на высоком уровне, и именно благодаря им «контрнаступ» не получился».

Ранее командование ВСУ объясняло пробуксовку контрнаступления нехваткой самого необходимого: от патронов и грузовиков до артиллерии и ракет. И это несмотря на то, что ранее украинское военное руководство чётко заявляло: «Всё необходимое для контрнаступления было получено».

В ближайшее время Россия может нанести стратегическое поражение ВСУ. Такое мнение высказал бывший разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По оценке Риттера, Украина проигрывает по всем направлениям, ВСУ истощили резервы и находятся на грани полного краха.

Военный обозреватель Илья Крамник ранее отметил в комментарии ИА Регнум, что предстоящей осенью многое будет зависеть от того, насколько на Западе изменится представление о необходимости добиваться победы на поле боя.