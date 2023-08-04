Международное положение Украины становится всё более шатким — и это уже открыто признают на Западе. По версии источников The Financial Times, Киеву с трудом удается привлечь к соучастию в конфликте с Россией государства, у которых сложились давние связи с Москвой. Многие развивающиеся страны рассматривают события вокруг Украины как борьбу между Россией и НАТО (во главе с США), признают собеседники FT.

Иван Шилов ИА REGNUM

На международном «мирном саммите по Украине», который созывается по инициативе Киева и пройдёт в саудовском городе Джидда уже 5–6 августа, «основное внимание сосредоточат на вовлечении и охвате» неприсоединившихся к антироссийской риторике стран, сообщили источники Financial Times.

Мозговой штурм в Польше

По их же данным, в июле эмиссары украинского президента Владимира Зеленского и главы киевского МИД Дмитрия Кулебы встречались в Польше с экспертами по развивающимся странам. Вместе они искали идеи по улучшению отношений с бывшим «третьим миром» — Африкой, Азией и Латинской Америкой.

Участники обсуждения пришли к очевидному выводу: в отношениях Украины с этими странами нет надежных механизмов для координации действий и определения общих целей.

Крупнейшее государство экс-«третьего мира», а ныне претендент на звание второй экономики планеты — Индия вряд ли захочет поворачиваться к России спиной, цитирует FT умозаключения участников варшавской встречи. Один из них, сотрудник украинской дипмиссии в некоей африканской стране, констатировал: страны континента в целом скептически относятся к действиям Киева.

Представители украинского президента и главы МИД и их визави сошлись во мнении, как можно сделать так, чтобы антироссийские предложения Запада и Киева на международных площадках не отметались с порога лидерами Глобального Юга.

Для этого резолюции нужно делить на две части — декларативную, с осуждением СВО и других действий России на Украине, и резолютивную — где предлагаются очередные санкции против нашей страны. Это, как рассчитывают участники варшавской встречи, позволит лидерам незападных стран поддержать антироссийскую риторику, но не рисковать из-за соучастия в санкционной кампании.

Саудовцы обрабатывают Африку

В схему, которую предложили страны Запада (и, вероятно, Саудовская Аравия, коль скоро тематическая встреча пройдет в Джидде) могут включиться некоторые страны Африки — из тех, что традиционно поддерживает весьма прохладные отношения с Россией: ограничиваются дипотношениями, но не участвуют в каких-то общих инициативах, наподобие недавнего саммита «Россия — Африка». Такого мнения придерживается ведущий научный сотрудник института стран Азии и Африки МГУ, профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Николай Щербаков.

«Эти страны также имеют с Россией минимальный товарооборот — если вообще имеют, и с политической точки зрения уж точно не могут считаться союзниками, — сказал Щербаков ИА Регнум. — Думаю, что на эти страны Саудовская Аравия и может претендовать. Это Кения, Либерия — эти страны не приезжали на форум в Санкт-Петербург. Не то чтобы они демонстрировали своё неприятие, но они воздерживаются от совместных инициатив».

В группу риска (помимо стабильной и исторически зависимой от Британии Кении и нищей и ориентирующейся на США Либерии) можно отнести Кот д’Ивуар, который достаточно регулярно меняет свои настроения, указал Щербаков.

«До недавнего времени это был тот же Нигер, которым все уже прожужжали уши, но ситуация там довольно сильно меняется, — рассуждает африканист. — Не исключаю, что в данной ситуации может быть и нигерийская заинтересованность, потому что Нигерия — член ОПЕК, и нефтяные интересы и перспективы у неё есть, и ей, наверное, тоже не хочется ссориться и тем более вступать в какую-то поверхностную конфронтацию с ведущими членами ОПЕК».

Здесь надо искать конкретные страны, которые находятся глубоко в международной системе экономических отношений, завязанных на нефть, сказал Щербаков.

Решающее слово будет именно за саудитами и нефтедобывающими странами Ближнего Востока, поддерживающими Саудовскую Аравию (это, в частности, ОАЭ), полагают эксперты. «Сейчас, когда будет решаться вопрос с ценами на нефть, многие зависимые от этого страны посчитают для себя достаточно важным откликаться на какие-то инициативы саудовцев», — сказал Щербаков.

«И если они, имея отношения с большинством африканских стран, кого-то убедят в том, что их позиция перспективна, безотносительно Украины, то саудовцы получат этих стран не в союзники, но в партнёры», — добавил востоковед.

Два тяжеловеса в группе риска

Двойственное отношение — осуждение действий России при нежелании участвовать в западных санкциях уже свойственно многим латиноамериканским странам и государствам Карибского бассейна, отметил профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

«Они действительно не присоединяются к санкциям на уровне правительств — за исключением Багамских островов. Как мне кажется, принципиально эта позиция меняться не будет — по крайней мере, сейчас. Она логична и последовательна на всех международных трибунах со стороны латиноамериканских государств», — сказал Хейфец ИА Регнум.

Известные исключения — Никарагуа, Венесуэла и Куба, которые «достаточно чётко говорят, что с этим они не согласны».

«Рискну предположить, что сейчас они будут повторять примерно то же самое. Возможно, давление на них будет оказываться, но не вижу причин для резкой смены позиции от саммита ЕС-СЕЛАК до саммита в Джидде», — пояснил эксперт.

Совместный саммит Евросоюза и СЕЛАК (Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна), напомним, проходил 18–19 июля в Брюсселе. Вопреки стараниям хозяев площадки, участникам встречи не удалось навязать даже декларативное осуждение России: в итоговой резолюции стороны в нём выразили нейтральную позицию дипломатических усилий по прекращению боевых действий на Украине, не упомянув Россию ни разу.

Но надо учесть, что среди латиноамериканских стран в «зоне риска» западного «кнута и пряника» находится ряд крупных стран региона, например Мексика, у которой огромный объём товарооборота с США.

«С другой стороны, в Мексике жёстко и чётко определены принципы внешней политики, которые предполагают неприсоединение к подобным блокам. Не уверен, что Мексика будет готова поменять эту позицию, даже под давлением», — сказал Хейфец.

По его словам, Вашингтон также может «много и сильно» давить на Аргентину, которой нужно отдавать долги Международному валютному фонду: «Опять же, в Аргентине в элитах есть разные точки зрения, и она будет стараться до последнего избегать конкретной позиции».

Без Китая — никак

Источники Reuters в официальных кругах, заметим, скептически отнеслись к серьезности результатов «мирного саммита» в Джидде. Эти источники, так же как и собеседники FT, отмечают: Украина действительно стремится сначала создать более широкую коалицию дипломатической поддержки своего видения мира. И для этого Киев намерен не ограничиваться традиционной группой западных «болельщиков», а обратиться к флагманам Глобального Юга, таким как Индия, Бразилия, ЮАР и Турция.

Но западные чиновники, как отмечает Reuters, признают, что эта инициатива может оказать лишь ограниченное давление на Москву. Ведь решающее слово за Китаем — а Пекин поддерживает тесные экономические и дипломатические связи с Россией и отвергает международные призывы осудить спецоперацию, рассуждают источники агентства.

Пока неясно, в каком формате китайские чиновники примут участие в переговорах в Джидде. На предыдущий раунд переговоров в Копенгагене в конце июня Китай был приглашен, но не принял в них участия.

«Я считаю, что очень важно, чтобы в переговорах участвовали не только Индия, Бразилия и другие ключевые партнеры, но и чтобы Китай сидел за столом и действительно говорил о мире», — сказал на условиях анонимности один из высокопоставленных представителей Европейской комиссии.

Москва, в свою очередь, обещает пристально следить за тем, к каким выводам придут участники саммита в Джидде. Россию оповестят об итогах консультаций по Украине, инициированных киевскими властями и странами Запада. Эту информацию 4 августа подтвердили сразу несколько источников, в частности РИА Новости и европейская версия газеты Politico. «Наши саудовские друзья сказали, что проинформируют. Контакт с ними у нас отлажен», — сообщили в МИД России.