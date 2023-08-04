Эр-Рияд, 4 августа, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Россия будет проинформирована об итогах консультаций по Украине в Джидде, инициированных киевскими властями и странами Запада. Информацию 4 августа подтвердили сразу несколько источников, в частности РИА Новости и европейская версия газеты Politico.

Saly Bechsin Саудовская Аравия

«Наши саудовские друзья сказали, что проинформируют. Контакт с ними у нас отлажен», — сообщили в МИД РФ.

Сами же российские дипломаты к предстоящему мероприятию относятся скептически. Метания западных политиков и дипломатов по вопросу об урегулировании украинского кризиса начинают принимать всё более курьёзный и комический характер, считает проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович.

«Выход западные покровители Незалежной начинают искать в странных и суетливых манёврах, вроде организованных на этой неделе консультаций об урегулировании конфликта. Формально, доверить проведение мероприятия решили нейтральной Саудовской Аравии, но его концепция явно разрабатывалась вовсе не саудитами и заключается в очередной попытке примирить «Глобальный Юг» с так называемой «формулой Зеленского», — написал в официальном Telegram-канале МИД РФ 3 августа.

Также Карпович назвал бессмысленным предстоящее заседание.

«Запад не в силах поговорить с собственными же подопечными откровенно и призвать к благоразумному поведению, так как, накрутив электорат до стадии антироссийской истерии, американо-европейский истеблишмент не может сдать назад и зависит от генерируемой Киевом пиар-повестки. Результатом становится очередное бессмысленное заседание (разумеется, без приглашения российских представителей), итоги которого по факту заведомо предрешены», — подчеркнул дипломат.

Россия не общалась с США более года, но что касается отношений РФ и Саудовской Аравии, то они сложились достаточно плотными и дружественными. Так, в середине июля 2023 года на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом глава российского МИД Сергей Лавров отметил важность поддержания дипломатических отношений и роста взаимодействия между странами.

В конце июля вопросы углубления взаимодействия в области обеспечения безопасности двух государств обсудили секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник короля Саудовской Аравии по национальной безопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. В ходе встречи стороны подтвердили развитие отношений между Россией и Саудовской Аравией в различных сферах.

Как сообщало ИА Регнум, встреча в Джидде запланирована на 5–6 августа. На неё пригласили представителей порядка 30 государств, но не Россию. Свое согласие уже дали Польша, Европейский союз и Южно-Африканская Республика. Также планируется присутствие помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

В течение двух дней станы Запада намерены обсудить по украинскому вопросу 10 пунктов. В частности, речь пойдёт о «продовольственной и энергетической безопасности, освобождении заключённых», а также о возможности создания трибунала по военным преступлениям.

В Кремле будут следить за мирной инициативой Саудовской Аравии по ситуации на Украине, заявил 31 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем власти России полагают, что киевский режим не будет стремиться к миру, пока его используют как инструмент в войне коллективного Запада против России, подчеркнул представитель российского лидера.

О том, что что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах, хотя пока нет ясности об участии в переговорах саудовского премьер-министра, наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, информировала газета Politico.