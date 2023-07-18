Евросоюзу не удалось навязать Латинской Америке осуждение России
Страны Латинской Америки не осудили Россию по итогам саммита в Брюсселе
Брюссель, 18 июля, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Евросоюз не добился успеха в навязывании странам Сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) осуждения России по ситуации на Украине. Об этом свидетельствует итоговая декларация двухдневного саммита в Брюсселе.
«Мы достигли соглашения по амбициозной декларации, которая покрывает широкое пространство нашего будущего сотрудничества. Эта декларация была поддержана всеми странами, за исключением одной, которая не смогла дать своё согласие из-за одного параграфа. Это означает политический успех этой встречи», — сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после встречи.
Отмечается, что декларация состоит из 41 параграфа, об украинском конфликте речь идёт в 15 пункте. Стороны в нём выразили нейтральную позицию дипломатических усилий по прекращению боевых действий на Украине, не упомянув Россию ни разу.
Как сообщало ИА Регнум, саммит ЕС-СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) проходил в Брюсселе 18–19 июля. Ещё до его начала камнем преткновения стала возможность приглашения на саммит украинского президента Владимира Зеленского, а также обсуждение итоговой декларации саммита. Евросоюз очень хотел включить в него пункт о поддержке Украины, тогда как в своей версии проекта латиноамериканские государства его вовсе исключили. Отказаться пришлось и от приглашения украинского президента: на этом настояли страны СЕЛАК.
По словам профессора кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктора Хейфеца, некоторые страны Латинской Америки достаточно скептически относятся к действиям России, но точно так же они относятся и к попыткам втянуть их в военную поддержку Украины.