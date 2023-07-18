Брюссель, 18 июля, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Евросоюз не добился успеха в навязывании странам Сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) осуждения России по ситуации на Украине. Об этом свидетельствует итоговая декларация двухдневного саммита в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы достигли соглашения по амбициозной декларации, которая покрывает широкое пространство нашего будущего сотрудничества. Эта декларация была поддержана всеми странами, за исключением одной, которая не смогла дать своё согласие из-за одного параграфа. Это означает политический успех этой встречи», — сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после встречи.

Отмечается, что декларация состоит из 41 параграфа, об украинском конфликте речь идёт в 15 пункте. Стороны в нём выразили нейтральную позицию дипломатических усилий по прекращению боевых действий на Украине, не упомянув Россию ни разу.

Как сообщало ИА Регнум, саммит ЕС-СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) проходил в Брюсселе 18–19 июля. Ещё до его начала камнем преткновения стала возможность приглашения на саммит украинского президента Владимира Зеленского, а также обсуждение итоговой декларации саммита. Евросоюз очень хотел включить в него пункт о поддержке Украины, тогда как в своей версии проекта латиноамериканские государства его вовсе исключили. Отказаться пришлось и от приглашения украинского президента: на этом настояли страны СЕЛАК.

По словам профессора кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктора Хейфеца, некоторые страны Латинской Америки достаточно скептически относятся к действиям России, но точно так же они относятся и к попыткам втянуть их в военную поддержку Украины.