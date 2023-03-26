Финляндия у нас считается образцом благоустроенного государства, где хорошо живется если и не абсолютно всем, то, по крайней мере, абсолютному большинству населения. Однако представители самых разных профессий, вынужденные использовать забастовку в качестве последнего метода убеждения, доказывают, что это далеко не так.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Бастуют железнодорожники

Причина забастовки железнодорожников, начавшейся в Финляндии 20 марта, проста — люди недовольны условиями своего труда и размером заработной платы.

Поскольку представители отрасли грозят стачкой уже давно, в феврале они добились у властей кое-каких уступок — те согласились в течение ближайших двух лет повысить зарплату на 6%. Однако разногласия возникли и из-за структуры прибавок к зарплате, графика работы и социальных гарантий, в том числе права на отпуск по семейным обстоятельствам.

Но у машинистов (которые зарабатывают в среднем 5106 евро ежемесячно) нашлось и еще одно требование: они требовали предоставить им право на как минимум 58 часов непрерывного отдыха еженедельно вместо «не менее 56 часов», предусмотренных коллективным договором. При этом изначально они настаивали на 64 часах, но потом согласились умерить свои требования.

javipolinario Машинист

Прийти к компромиссу не удалось, и поэтому люди прибегли к забастовке как к последнему оставшемуся в их распоряжении доводу.

В течение нескольких дней железная дорога в государстве «стояла», что обусловило повышенную нагрузку на автомобильный транспорт, а также на авиацию. В своих ангарах застыли как поезда дальнего следования, так и пригородные электрички. Пассажиры, успевшие приобрести билеты, получили свои деньги обратно.

В течение всего этого времени велись напряженные переговоры между профсоюзом работников железнодорожной сферы и финской Ассоциацией работодателей (Palta). В конце концов стороны, как известили финские СМИ, «сумели найти компромисс».

24 марта движение поездов начало возобновляться — как ожидается, оно полностью восстановится в течение ближайших нескольких суток.

Бастуют уборщики

За несколько дней до железнодорожников работу прекратили сотрудники клининговой отрасли — всего же к швабрам и пылесосам отказались прикасаться 2500 человек.

Стачка, проведенная под руководством финского профсоюза работников сферы услуг (PAM), состоялась с 16 по 18 марта. Ее последствия финны увидели в поездах, на кораблях, в автобусах и трамваях, в отелях, предприятиях и офисах. Причина стандартная — люди считают свою зарплату недостаточной и не удовлетворены условиями труда, предоставляемым им графиком отпусков.

Кадр из видео с канала: Ход Мыслей В Финляндии проходят массовые забастовки на фоне последствий антироссийских санкций

Причем еще до конца стачки в PAM сообщили о подготовке к новой забастовке.

Там отмечают, что взгляды PAM и Ассоциации работодателей в сфере недвижимости (KITA) на повышение заработной платы «сильно разошлись», поэтому PAM вынужден был прервать переговоры.

Вторая забастовка уборщиков прошла с 22 по 24 марта. Накануне PAM и KITA провели очередной раунд безрезультатных переговоров, а предложение государственного посредника по улаживанию трудовых споров оказалось отвергнуто. От предыдущей нынешняя акция протеста отличалась в десять раз выросшим количеством участников — теперь в забастовке было задействовано 25 000 работников, представляющих крупнейших в Финляндии поставщиков услуг в клининговой и коммунальной сферах.

Транспорт и порты встали

15 февраля в 6 часов утра в Финляндии стартовала масштабная забастовка сотрудников сферы транспорта, работников портов и терминалов. 9000 бастующих недовольны зарплатами и условиями труда. Главное требование — ежемесячная прибавка в 200 евро.

Водители предупредили, что будут бастовать в течение недели, забастовку же в сфере погрузки и выгрузки судов объявили бессрочной.

Экономисты заранее предупредили, что акция в портах грозит остановкой 90% грузового экспорта страны. Прозвучало предупреждение и о том, что если забастовка очень уж затянется, то она парализует всю финскую торговлю целлюлозой, бумагой и картоном.

Несмотря на это, работодатели на уступки не пошли.

После того как стачка портовиков длилась уже две недели, было объявлено, что если стороны так и не придут к соглашению, то 1 марта начнется забастовка водителей рейсовых автобусов, грузовых машин и цистерн, а также рабочих автомастерских. Намерение присоединиться к бастующим высказали работники нефтеналивных портов и нефтеперерабатывающих заводов. Было провозглашено, что забастовка водителей рейсовых автобусов может продлиться до 10 марта, а рабочие других специальностей планировали бастовать до 8 марта.

(сс) аnokarina Рейсовый автобус

В итоге водители автобусов и ремонтники бастовали до 4 марта — общественный транспорт встал, в частности, в городах Хельсинки, Тампере, Турку, Ювяскюле и Котке.

Стачка водителей закончилась преждевременно благодаря тому, что отраслевой профсоюз AKT сумел «выжать» повышение зарплаты для своих подопечных. «Зарплату повысят в четыре захода, а общее повышение составит около 6%», — сообщил глава АКТ Исмо Коко.

Что касается докеров и портовых грузчиков, то они прекратили бастовать чуть раньше — 2 марта. По итогам затянувшихся переговоров представителям профсоюза удалось договориться с работодателями о повышении заработной платы и выплате разовой компенсации, которая составит 1100 евро. Зарплаты грузчиков будут поэтапно увеличены на 6,3%.

Власти оценили размер убытков и согласились пойти на уступки.

Продавцы и промышленные рабочие тоже недовольны

9–11 февраля в Финляндии по всей стране в течение трех дней отказывались работать сотрудники гипермаркетов сетей Kesko и S-ryhmä, точки этих сетей в дни акции оказались закрыты. Стояли закрытыми и рынки в некоторых городах, региональные терминалы логистических услуг Kesko. Всего в забастовке участвовало 16 тысяч работников розничного сектора.

Недовольство работников отрасли возникло из-за нового коллективного трудового договора. Отраслевой профсоюз заявил о намерении добиться для работников торгового сектора повышения заработной платы на 200 евро в месяц. 8 февраля работодатели и профсоюз объявили, что так и не смогли достичь компромисса в этом споре.

Domas Евро

В профсоюзе пригрозили, что 16–18 марта состоится еще более крупная забастовка, в которой примут участие работники 415 магазинов супермаркетов K-Citymarket, Prisma и Lidl. Но она так и не началась — работодатели пошли на попятную и утвердили улучшенные условия коллективного договора.

Теперь предусмотрено, что в течение двух лет заработная плата работников сферы торговли увеличится на 165 евро. Помимо этого им будет перечислена разовая выплата в размере 400 евро. Также в обновленный договор, который будет действовать до конца 2025 года, включен целый ряд поправок, направленных на улучшение условий труда.

1 февраля в Финляндии началась трехдневная забастовка в сфере технологической и химической промышленности. В ней участвовали более 7 тысяч работников, являющихся членами финских Индустриального профсоюза, Профсоюза специалистов частного сектора (YTN) и Профсоюза служащих в сфере промышленности Pro.

Все эти профсоюзы потребовали повысить зарплаты в соответствии с «ростом стоимости жизни».

На работу отказались выйти члены персонала полусотни предприятий, в том числе сталелитейного завода Outokumpu в городе Торнио и некоторых фабрик фармацевтической компании Orion.

Профсоюзники угрожали, что если работодатели откажутся пойти на компромисс, то стачка станет бессрочной и затронет еще больше предприятий. И работодатели в итоге устрашились: 5 февраля промышленный союз Финляндии согласился подписать двухлетнее соглашение о заработной плате, повышающее её на 7%.

Почему они бастуют?

Сразу нужно отметить, что финским трудящимся удается добиться уступок в силу того, что профсоюзы в этой стране традиционно сильны.

Они обладают большим влиянием на работодателей, поскольку обеспечивают и контролируют так называемые коллективные трудовые договоры с компаниями, позволяющие держать уровень гарантированных зарплат и социального обеспечения по всей сфере целиком.

Ну а сама причина забастовок никакой загадки не представляет — в стране наблюдается экономический упадок, сопровождаемый серьезной инфляцией.

terve. su Митинг в Финляндии.

В конце февраля 2023 года Bloomberg, ссылаясь на данные финской статистики, предупредил, что риск погружения экономики Суоми в рецессию вырос из-за более глубокого, чем ожидалось, спада внутреннего валового продукта в четвертом квартале 2022 года.

Финский ВВП по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом сократился на 0,6% вместо изначально предполагавшихся 0,2%. Проблемы ВВП сопровождаются ростом цен буквально на все. И особенно болезненным для финнов стало удорожание продуктов — в феврале 2023-го оно составило 16,3% (если сравнивать с аналогичным показателем прошлого года).

Вообще, согласно данным Статистического центра Финляндии, цены ни на одну товарную группу в стране за последнее время не снизились. Государство несет убытки от разрыва традиционных экономических связей с Россией (особенно от этого страдают восточные регионы), лишения доступа к дешевым российским энергоносителям. Поэтому действенного «лекарства» для финской экономики в ближайшее время не предвидится, ее так и будет «лихорадить».

А экономические проблемы оборачиваются социальной нестабильностью, что доказывают регулярные забастовки, конца которым, видимо, тоже не будет.

И в этом плане грустной иронией судьбы выглядит тот факт, что в свежем «Докладе о мировом счастье», представленном на днях в рамках программы ООН World Happiness Report, Финляндия оказалась названа «самой счастливой в мире страной».