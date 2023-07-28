Процесс законодательного запрета Украинской православной церкви подходит к концу, и этому вряд ли что-то сможет помешать. Но даже среди её верных по данному поводу нет единства во мнениях. То ли они гонимы, то ли это светлый миг перерождения и посланное свыше испытание, то ли возможность обрести «третий путь». Последний вариант самый интересный, поскольку непосредственно касается недавно еще невозможного: духовного единения с Вселенским патриархом, политической ПЦУ и теми Церквями, которые поддержали её появление.

Иван Шилов ИА Регнум Патриарх Константинопольский Варфоломей

Его публично потребовала от предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия часть духовенства, опубликовавшая на днях открытое обращение с возможностью поставить подпись. Главное требование — громко отказаться от какого-либо родства с РПЦ: «Мы не хотим страдать ни за Россию, ни за Путина, ни за Кирилла. А у большинства из нас создается впечатление, что наши гонения — за них, а не за Христа». А если созвать Собор и заклеймить всех перечисленных, это«не только сохранит нашу Церковь, но даст ей моральное право на дальнейшее существование в Украинском государстве».

Решение вопроса совместной жизни с пропагандистской госцерковью предлагается пока вынести за скобки. Однако если внимательно рассмотреть все условия задачи, то этот политический вызов уже поставивших подпись 360 клириков УПЦ (среди которых три митрополита) вполне логично укладывается в общий план уничтожения канонической церкви и раздела её имущества.

Если украинская власть мотивирует запрет УПЦ сугубо идейно, то для тех, кто направляет этот процесс, всё стоит на соображениях прямой выгоды. Здесь тесно сплелись американская политика, жадность Фанара и ловкость Ватикана. Лишь Украина, как обычно, присутствует на этом празднике в качестве главного блюда — только теперь на уровне дел церковных. Хотя сознательное духовенство, уже вручившее подписанное письмо своему предстоятелю, явно надеется еще побарахтаться.

Два деда и конфеты

Желание выбить из игры каноническое православие изначально было продиктовано той же целью, что и практически вся политика послемайданной Украины. Влияние России и связь с ней стояли на очевидных опорах: общая церковь, общая историческая память, общий язык. Конечно, до 2019 года своя отдельная православная церковь была, но не хватало ей солидности.

Образ УПЦ Киевского патриархата всегда портила личность самопровозглашенного патриарха Филарета, себялюбивого и запутавшегося старичка, а еще окружала аура безблагодатности. «Денис, вы не понимаете, насколько это на самом деле серьезно. Ты служишь просто в пустоту», — каялся мне когда-то под стакан поп-расстрига, а тогда самобытный художник Андрей, ненадолго вкусивший службы в УПЦ КП после первого, «оранжевого» Майдана. После этого он вдруг снова почувствовал себя русским и православным.

УАПЦ, «автокефалы», вообще были практически не видны, а греко-католики, даром что называющие себя православными христианами, все же находятся в руках папы Римского. Поэтому президент Пётр Порошенко твердо решил подвести под новый проект прочную идеологическую базу, «с самого начала», когда восточное православие пришло на Русь из Константинополя. Для успеха предприятия, как известно, требовался томос от Вселенского патриарха Варфоломея. А для этого нужно было для начала заинтересовать его самого.

Молва гласит, что тогдашнему киевскому руководству этот интерес обошелся в $25 млн, и деньги жадный Пётр Алексеевич собрал с целого ряда бизнесменов. Но, конечно, подтвердить это никак нельзя. Сам же дедушка Варфоломей, которому пришлось отвечать на этот вопрос, отшутился. «На самом деле я получил не деньги, а много конфет и сладостей с завода Порошенко», — цитирует греческое издание Orthodoxia. Info слова Варфоломея, подтверждающие: да, что-то всё же получил.

Только кроме конфет он еще потребовал себе имущество, которое подтверждало бы статус Константинопольского патриархата на Украине. И вот 7 сентября 2018 г. было опубликовано коммюнике Генерального секретариата Священного Синода, в котором сообщалось о назначении двух иерархов этой церкви — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) — экзархами в Киеве. Первым храмом в руках Фанара (где находится резиденция Варфоломея) стала Андреевская церковь, построенная в Киеве архитектором Бартоломео Растрелли по заказу императрицы Елизаветы Петровны.

До этого момента она принадлежала УАПЦ, на базе которой и решено было творить новую политическую церковь, куда заманили и «отца украинского раскола» Филарета, пообещав ему оставить должность патриарха и фактического руководителя СЦУ — так изначально назывался новый проект.

Рука Вашингтона

Личности первых константинопольцев в Киеве в этой истории очевидно неслучайны, ведь даже на 25 миллионов влияния не купишь. И решающую роль в идеологическом проекте всё равно сыграла американская сторона, уже давно и крепко державшая украинских коллег за выступающие части тела. Идея политтехнологов Порошенко, готовивших тогда еще будущую «Армовиру» (избирательную кампанию под лозунгами «Армія. Мова. Віра»), в Вашингтоне понравилась, и в сентябре 2019 г. в Киев прибыл посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбэк.

«Вся эта история начала закручиваться по линии Филарета, а влиятельному Браунбэку было поручено заниматься дипломатией по томосу. В частности, центральным элементом — патриархом Варфоломеем. Он хоть и грек, но в Греции ключевое значение имеет Элладская церковь. 90% прихожан Константинопольского патриархата находятся в США, почти 2 млн православных. Так что ему объяснили: либо ты стоишь в строю и выполняешь команды (тем более что сам стремишься к тем же целям), или возникнет Православная церковь США. А это его ключевой доход», —поясняет политолог Михаил Павлив, в то время находившийся очень близко к УПЦ и общавшийся с её руководством.

picture alliance/SvenSimon/ТАСС Андреевская церковь в Киеве

Павлив поясняет, что у Варфоломея сыграли та же амбиции, что и у Филарета: быть самым главным. Для этого в 2016 году он пытался созвать Всеправославный Собор, но в нём отказались принимать участие Русская, Грузинская, Болгарская и Антиохийская православные церкви. С их точки зрения авторитет живущего в Турции патриарха невысок. И обиженный патриарх использовал возможность стать главным иначе: по размеру. Тогда же, в шестнадцатом, было заявлено, что Константинополь является Матерью-Церковью для украинской церкви, а Варфоломей «не раз подчёркивал, что является духовным отцом украинцев».

Таким образом, при интересах всех сторон процессу был дан ход. Правда, это не помогло Порошенко выиграть выборы, а его пожилого визави попросту обманули. 15 декабря в 2018 г. в храме Святой Софии состоялся объединительный собор. А уже в августе 90-летний Филарет стонал на публику в Киеве: «В сговоре с Епифанием Киевскую патриархию хотят уничтожить, я не буду служить во Владимирском соборе, а будет служить он. У меня отбирают всё имущество и все финансы Киевской патриархии. …Теперь меня выбрасывают на улицу. Поэтому, я прошу вас: защитите в первую очередь Киевскую патриархию, нашу настоящую церковь. Защитите меня как патриарха».

Народ же в новую, идеологически выдержанную церковь не шёл. За три с лишним месяца после выборов президента в ПЦУ не перешёл ни один храм Украинской православной церкви. Суд отклонил апелляцию минкульта о переименовании УПЦ, оставив её природное название. Томос и связанные с ним «исторические» метания полностью исчезли из обсуждения. Казалось, для Украины проект исчерпал себя и православные устояли. Но поскольку движитель у него остался внешним, всё только начиналось.

Большая игра

Еще в 2018 году, когда в Киев съезжались высокие гости на празднование 1030-летию Крещения Руси, будущий иерарх ПЦУ, архиепископ Евстратий Зоря выдал базу. 40% всей инфраструктуры Русской православной церкви находится на Украине, и благодаря этому она является самой крупной среди православных церквей.

«Российская церковь без Украины не может быть наибольшей, и если говорить в цифровом исчислении, то всех православных парафий у нас насчитывается более 18 тысяч, а в России 17 тысяч. И если украинская церковь объединится, то она станет большей, чем в РФ. Поэтому для России томос станет второй Беловежской пущей, когда она потеряет шанс интегрировать «русский мир» в Украину»,— заявил он журналистам.

SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Верующие УПЦ на территории Киево-Печерской лавры

А раз украинская станет больше — совершенно логично больше станет и Константинопольский патриархат. И вот уже Киево-Печерскую лавру на глазах у всего мира нагло отбирают у верующих, чтобы превратить в ставропигиальный монастырь Варфоломея. То есть находящийся под его прямым управлением. Переходом же религиозных организаций поменьше активно занялись «возмущенные патриоты» под прикрытием полиции, избивая священников и не пуская людей в храмы. А те, боясь насилия, стали «переводиться» самостоятельно.

Таким образом, с 15 декабря 2018 г. по 26 июля 2023 г. о переходе из УПЦ в расово верную церковь заявили 1504 религиозные общины и монастыря. Хотя в опросе социологической группы «Рейтинг» подавляющее большинство указало, что относит себя к ПЦУ или УПЦ КП (греко-католики преобладают в Ивано-Франковске, Львове и Тернополе). Больше всех приверженность каноническому православию задекларировали только в Одессе, Николаеве и Харькове). Дело явно двигается слишком медленно, даже несмотря на массированную пропаганду необходимости уничтожения «церкви страны-агрессора».

Указанная церковь всячески отбрыкивалась, ежедневно доказывая любовь к Украине, верность «властем и воинству ея» и нужность в общем деле борьбы за свободу и независимость. Помощь раненым, сборы на армию, молитвы за погибших и пропагандистские посты в соцсетях: лишь бы не били. Однако решительный Зеленский после очередной встречи с Варфоломеем в начале июля пообещал новости в контексте темы «духовной независимости» и «дальнейших шагов для защиты прав и законных интересов граждан Украины в сфере религиозных отношений».

Наши источники в Киеве утверждают, что в офисе президента уже проведено совещание, на котором решено отойти от проекта создания сложной процедуры перерегистрации общин в пользу простого запрета УПЦ. Например, постановлением Верховной рады: управляющий центр в стране-агрессоре, все понятно. Именно с этим и связана суета вокруг «открытых писем» и требований духовенства к митрополиту Онуфрию срочно и решительно отречься от России.

«Хотя владыка Антоний(управляющий делами УПЦ — ред.) и говорит, что каноническое православие уйдет в катакомбы, скорее всего, стройными рядами все пойдут в ПЦУ. А Онуфрию уже предлагали пряник в виде автономии, если он поведёт всех добровольно. А он специфический персонаж, молитвенник, предпочитает терпеть, чем вступать в стычки. Но в конечном счете заукраинец, хотя много времени провел в Троице-Сергиевой лавре», —утверждает наш собеседник, один из видных деятелей УПЦ.

Хотя всё так уж просто всё равно выйдет, поскольку в этой истории с другой стороны активно участвует Ватикан, чьи интересы совпадают с британским проектом включения Украины в сферу польского влияния. Польша — оплот католицизма, чья элита снова бредит идеями величия и доминирования как минимум в Восточной Европе. На Западной Украине, как мы уже упомянули, сильна «уния», греко-католики. Поэтому делить имущество УПЦ будут между двумя конфессиями, а вторая крупнейшая лавра, Почаевская, отойдет под руку Рима. Зеленский дважды ездил в Ватикан и принимал его посланцев не просто так.

И никакого противоречия между участниками сделки нет.

Патриарх Варфоломей никогда не скрывал и всегда говорил в своих проповедях о том, что единство католиков и православных наступит, «несмотря на возражения тех, кто или недооценивает ценность богословия, или считает экуменизм утопией». Причем не когда-нибудь, а уже к 2025 году, когда грянет 1700-летний юбилей Первого Вселенского Собора в Никее. Поворотного момента в истории христианства, когда был сформулирован Символ веры и изданы 20 канонов.

Своими действиями константинопольский иерарх пытается всех убедить, что политические обстоятельства первого тысячелетия всё ещё живы. Ещё существует Византийская империя, Константинополь — это царствующий град, а патриарх по-прежнему возглавляет самую многочисленную Поместную Церковь. По крайней мере, последнего он почти добился.

Варфоломей и сторонники «православного папизма» за счет Украины стремятся доказать первенство власти главы Фанара ещё и потому, что правила Вселенских соборов говорят и о Римской церкви как об одной из поместных. Таким образом, налицо движение к третьей (после Лионской в 1274 г. и Флорентийской в 1439 г.) унии с Ватиканом. И 2025 г. является тем моментом, в который эта уния или будет заключена, или будет сделан большой шаг на пути к ней.

Что же касается собственно Украины, но здесь всё просто. Как и в любых других раскладах, касающихся ееё стремления к «независимости» и «единению с цивилизованным миром», эту несчастную страну просто используют как расходный материал. Так что после многих лет бурной радости по поводу обретенной духовной свободы и богослужений на мове финал будет вполне предсказуемым: самобытное украинское православие похоронят во славу Рима и Константинополя.