В финале вильнюсского саммита НАТО лидерам западного военного альянса во главе с Джо Байденом пришли две «весточки» с Дальнего Востока. КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря, то есть в сторону особого партнёра НАТО, Японии. Одновременно с этим выпадом со стороны Пхеньяна старший партнёр Северной Кореи Пекин выступил с особенно жёстким «китайским предупреждением» в ответ на вроде бы стандартную антикитайскую риторику натовцев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор» — так представители дипмиссии КНР в Евросоюзе отреагировали на итоги саммита Североатлантического альянса.

Столь резкая реакция, на первый взгляд, не вполне объяснима. Да, в итоговом коммюнике лидеры альянса обозначили Китай как угрозу. Там говорится, что «КНР применяет широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для усиления своего глобального присутствия и проецирования мощи, сохраняя при этом непрозрачность в отношении своей стратегии, намерений и наращивания военной мощи».

По мнению руководства альянса, «злонамеренные гибридные и кибероперации КНР, а также ее конфронтационная риторика и дезинформация нацелены против союзников и наносят ущерб безопасности Североатлантическому альянсу».

Но в этом нет ничего нового — атлантисты уже давно рассматривают китайцев как недружественного игрока. Об этом напомнило издание Foreign Policy, в очередной раз изложившее позицию Брюсселя. «В то время как собственные амбиции Китая сосредоточены в Азии, его силы все чаще появляются на заднем дворе НАТО, — отмечает американское издание. — Экономические интересы Пекина, которые часто переплетаются с геополитическими, продолжают проявляться по всей Европе в виде инвестиций в портовые сооружения и другие ключевые отрасли. Это китайское присутствие, а также усилия Пекина по подрыву основанного на правилах мирового порядка не остались незамеченными для НАТО».

Логика экономической войны

Гнев китайцев, скорее всего, был связан с тем, что американцы переводят свое противостояние с КНР на новый уровень. Американцы целенаправленно выдавливают из Европы китайский бизнес, который к концу 2010-х серьёзно «зашел» на рынки Старого света.

Эксперты Bloomberg, которые в 2018 году составили карту китайских инвестиций в Европу за предыдущее десятилетие, отмечали: активами в Британии и ЕС обзавелись 670 компаний из КНР и Гонконга, большая часть из которых (63%) так или иначе аффилирована с китайским государством. Причём лидером по количеству и объему сделок оказался ближайший союзник Соединенных Штатов — Британия за десять лет заключила больше двух сотен контрактов на 70 млрд долларов, немногим отставали Германия (с общим объемом сделок в 20 млрд долларов) и Франция (13,5 миллиарда). Символом «жёлтой экспансии» стала покупка 10% акций немецкого гиганта Daimler китайским автомагнатом Ли Шуфу, владельцем Geely, который до этого целиком «прикупил» компанию Volvo Cars.

Но, как говорилось выше, США делают всё возможное, чтобы вытеснить своего главного конкурента из Европы под предлогом заботы о безопасности союзников. К примеру, в начале июня Financial Times сообщила, что руководство Евросоюза рассматривает вопрос о запрете для государств ЕС использовать оборудование компаний, которые могут представлять угрозу безопасности в их сетях 5G, в том числе, китайской Huawei. Очевидно, что решение принято не без участия Вашингтона. Ранее Reuters сообщало, что США под угрозой санкций сорвали крупный контракт по прокладке подводного кабеля из Сингапура во Францию, в котором участвовала китайская компания HMN Technologies, принадлежащая той же Huawei.

Показательно, что глава Евросовета Шарль Мишель в ноябре прошлого года призвал уменьшить зависимость Европы от торговли с КНР, причем призыв прозвучал не где-нибудь, а в обращении Мишеля к участникам международной ярмарки China International Import Expo в Шанхае. Призыв, невыгодный европейскому бизнесу, выгоден главному военно-политическому «покровителю» Европы.

Продолжая выдавливать китайский бизнес из Европы, Соединенные Штаты одновременно стремятся подключить европейских натовцев к американо-китайскому противостоянию в Восточной Азии. «По мнению НАТО, безопасность Европы неотделима от безопасности Индо-тихоокеанского региона. В то время как в Европе бушует конфликт, в Азии усиливается американо-китайское соперничество», — отмечает The Japan Times.

Логика Соединенных Штатов понятна — им нужны европейские ресурсы для борьбы с Китаем. «США не привыкли работать в одиночку. Они десятилетиями выстраивают цепь союзов на жёстких условиях. В том числе и с европейцами, которые должны разделять с американцами бремя их войн. К тому же ЕС и Китай — крупнейшие торговые партнёры друг для друга, и разрыв между ними сыграет американцам на руку», — поясняет ИА Регнум доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Европейские слоны

Собственно, эта тема обсуждалась на Вильнюсском саммите. И даже на фоне распиаренных украинских и шведских пунктов повестки дня была, пожалуй, самой важной и опасной для России.

Безопасность в Восточной Азии зиждется на принципе динамической стабильности. Проще говоря, в регионе огромное количество конфликтов, но в то же время колоссальное количество негласных «красных линий» и принципов поведения, которые не позволяют конфликту перетекать в войну.

Примером могут служить упомянутые выше ракетные испытания КНДР. В случае жесткого агрессивного ответа японской стороны дело могло бы дойти до войны, однако японцы, понимающие правила игры, промолчали.

Промолчали и американцы, просто потому что ядерные ракеты КНДР уже долетают до континентальной территории США. Поэтому и Вашингтон, потерявший возможность решить корейский вопрос военным путем, должен играть по негласным правилам. Проще говоря, максимально игнорировать Северную Корею и делать вид, что ее не существует.

Другие примеры — это сонм территориальных конфликтов между Китаем и Японией, Китаем и Филиппинами, Китаем и Малайзией и т.п. Каждая из сторон регулярно демонстрирует свои флаги на спорных островах, потом выдавливается другой, но все происходит по ритуалу, который позволяет избегать прямых военных действий.

Соответственно, если европейцы с их прямотой и непониманием региональной политики придут в регион, то своими действиями вполне могут спровоцировать войну. Войну в регионе, который выходит к российским границам, где на часть российской территории претендует другое государство (Япония) и где нет значимого российского военного присутствия.

Соответственно, китайцы дают понять, что такие слоны в восточноазиатской посудной лавке не нужны и что их не ждут. «Мы видели, как НАТО стремится идти на Восток в этот регион, вмешиваясь в региональные дела и разжигая блоковую конфронтацию, — говорил в июне официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, чьи слова приводило Politico. — Большинство азиатских стран… выступают против появления военных блоков в регионе. Они не одобряют присутствие НАТО в Азии».

«Украина сегодня, Восточная Азия завтра»

Однако это не совсем так. Есть страны, которые не просто не возражают, а настаивают на европейском приходе в регион. Просто потому что китайцев эти государства боятся больше, чем каких-то последствий от европейского присутствия.

Самые влиятельные из этих «ждунов» — так называемая «Азиатско-тихоокеанская четверка» (Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия).

Японские дипломаты прямым текстом говорят о том, что одной из двух причин активного участия Токио в украинском конфликте (через санкции против России и материальную помощь Киеву) было наладить конструктивные отношения с Европой.

Строится расчёт на том, что сегодня они помогли Европе в ее проблеме, а завтра Европа не останется в стороне от неизбежного, по сути, японо-китайского конфликта. Как заявлял в прошлом году японский премьер Фумио Кисида, «Украина сегодня может стать Восточной Азией завтра».

И НАТО разделяет эту точку зрения. «Мы не должны совершать ту же ошибку с Китаем и другими авторитарными режимами», — говорил генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя российско-западные трения. Столтенберг дословно повторил Кисиду: «То, что происходит в Европе сегодня, может произойти в Азии завтра». Япония, по мнению генсека, является «самым близким и надежным партнером» НАТО.

Четвёрка выходит «на новые высоты»

Собственно, именно на Японию и на трех остальных представителей «четверки» опирается вся американская стратегия по сдерживанию КНР.

Представители всех этих стран присутствовали на Вильнюсском саммите НАТО, и сейчас их отношения с альянсом переводятся на новый уровень, как говорят японские власти, «на новые высоты, которые отражают вызовы новой эпохи».

Речь пойдет прежде всего о более глубокой интеграции по линии разведки и вооруженных сил. По всей видимости, именно через эту интеграцию США хотят решить важнейший юридический вопрос: как втянуть НАТО в Азию при невозможности присоединить восточноазиатские страны к альянсу (статья 10 Устава блока дает понять, что присоединиться к организации может лишь европейское государство).

Вопрос в том, готовы ли европейцы к экспансии атлантического блока в тихоокеанский регион.

Кто не видит себя в Азии

Пока что американцы встречают в этом вопросе некоторое сопротивление. Так, например, Вашингтон активно продвигал идею открытия в Японии т. н. «офиса связи» НАТО. Однако против выступила Франция под предлогом того, что альянс все-таки должен быть сосредоточен на своей изначальной зоне ответственности.

«Германия, Франция, Греция или Венгрия не хотят вписываться в американо-китайский конфликт, — поясняет Трухачев. — Чехия, Дания или Литва — готовы. Голландия или Швеция — колеблются. Но всё же пока желающих поучаствовать в этом на большем уровне, чем просто резкие заявления, немного. В Европе считают, что ей надо сосредоточиться на противостоянии с Россией».

Как отмечает эксперт, политику Старого Света определяют в огромной степени фанатики «европейских ценностей». Они готовы по идеологическим причинам уменьшить объём связей с Китаем. Однако именно уменьшить объем, а не участвовать в войне за тот же Тайвань. Поэтому США будут продолжать обрабатывать своих ключевых партнеров по НАТО, ведь от помощи только со стороны Чехии, Дании или Литвы толку особо не будут.