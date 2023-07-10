Вильнюсский саммит НАТО, ещё не начавшись (встреча, напомним, открывается 11 июля), принёс сенсацию. В повестку слёта лидеров Североатлантического альянса, вопреки ожиданию, не будет внесено открытие офиса НАТО в Токио. Событие, которое должно было заметно приблизить главного дальневосточного союзника США к главной проамериканской военной структуре, будет как минимум перенесено — на осень или на более поздний срок. Об этом сообщило японское издание Nikkei Asia со ссылкой на свои источники. Они подтвердили, что изначально руководство альянса планировало уже сейчас в Вильнюсе закрепить создание токийского представительства.

Иван Шилов ИА Регнум Эммануэль Макрон

Новый офис должен был стать третьим аналогичным учреждением за пределами альянса — ранее представительства были открыты на Украине и в Грузии. Сейчас Япония контактирует с НАТО через посольство Дании.

Планы открытия первого в Азии представительства альянса — что должно было стать шагом к расширению НАТО за пределы североатлантического региона — обсуждались уже несколько месяцев. В мае глава японского МИД Ёсимаса Хаяси и генсек альянса Йенс Столтенберг официально подтвердили факт переговоров. «Мы уже ведем переговоры, но детали пока не финализированы», — заявил Хаяси в интервью CNN.

Но «финализировать» в обозначенный срок не удалось, и виновником этого стал один из ключевых союзников США в Европе. Скептическое отношение выразила Франция, утверждают источники европейского филиала издания Politico. Париж полагает, что устав Североатлантического альянса ограничивает сферу его деятельности собственно Северной Атлантикой.

То же Politico указывает на истинную причину этой «географической принципиальности» французов — размещение представительства НАТО в Стране восходящего солнца лишь способствует напряженности между альянсом и Китаем. Нежелание Парижа одобрить идею становится препятствием для единогласного принятия решения, как это требуется в альянсе.

Франция уже не первый раз говорит о нежелании обострять отношения с КНР. Еще в июне 2023 года Financial Times приводила слова президента Франции Эммануэля Макрона, сказанные им на конференции альянса: «Если… мы подтолкнем НАТО к расширению спектра и географии, мы совершим большую ошибку».

Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Три причины упрямства Макрона

Выступление Парижа против «своих» — против расширения активности альянса на Дальнем Востоке — носит вполне прагматичный характер, отмечает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Евгения Захарова на сайте Российского совета по международным делам.

Во-первых, Франция опасается, что открытие офиса альянса может подорвать текущую позицию Китая, в частности, в вопросе Украины. Во-вторых, это может негативно сказаться и на экономических отношениях Парижа и Пекина, особенно в свете того, что Макрон в сопровождении ряда французских бизнесменов посетил Китай в апреле этого года. Тогда Франции удалось заключить с Китаем крупные деловые сделки, включая крупный заказ для Airbus, указывает Захарова.

Стремление США любой ценой сдержать Китай беспокоит европейцев, что грозит им нарушением экономических связей с Пекином. Под угрозой даже самый амбициозный европейский экономический план — «Зеленый курс» (Green Deal), комплекс мер, направленный на то, чтобы сделать все отрасли экономики экологически устойчивыми. Заметим, что это обеспокоило даже главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (при том, что она, как считается, сопровождала Макрона в Пекин как «смотрящий» от атлантистского руководства и приглядывала за французским лидером и его слишком тесными контактами с Китаем).

В-третьих, французский президент желает сохранить центр тяжести НАТО в Европе, не желая распылять средства, сказал ИА Регнум военный эксперт Александр Артамонов.

Позиция Франции также обусловлена и тем, что Париж помнит об обидах, нанесённых ей англосаксами. Речь идет о разрыве Австралией контракта на поставку французских атомных подлодок взамен на американские АПЛ, создании военного союза AUKUS (Австралия — Великобритания — США) и потере Францией поставщика урана в лице Австралии для французских АЭС. В обмен на свою лояльность в отношении восточноазиатских планов американцев Макрон «будет требовать пересмотра AUCUS и допуска французов к поставкам в Австралию. Как максимум для него это доступ Франции к урану, к залежам на территории Австралии», — полагает Артамонов.

Mc2 Tyler Thompson/Zuma/TASS Подводная лодка ВМС США класса «Вирджиния»

Французам не выпутаться из тихоокеанских проектов США

Планы Вашингтона по организации новых военных альянсов в различных частях света, напомним, достаточно обширные. В 2022 году США и их союзники (Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия) создали новую структуру в Тихоокеанском регионе, Partners in the Blue Pacific (PBP). Ранее, в 2017 году, Индия, Австралия, США и Япония объединились и образовали QUAD: четырёхсторонний диалог по безопасности — Австралия, Индия, США и Япония.

И вряд ли срыв открытия офиса повлияет на общее укрепление оси НАТО — Япония, говорят эксперты. Как отмечает токийская Yomiuri, Токио и альянс планируют согласовать четырехлетний план сотрудничества более чем в десяти областях, включая совместное противодействие военным угрозам в космосе, борьбу с дезинформацией и разработку передовых технологий. Ожидается, что указанный план будет утвержден в ходе всё того же саммита в Вильнюсе.

«Восточная программа» саммита НАТО в Вильнюсе будет включать усиление присутствия Военно-морского флота США в АТР, считает Артамонов. «И обязательно будут договоренности об участии, в том числе и французов, в этих маневрах у берегов Китая», — указывает собеседник. По его мнению, это связано с тем, что речь идет не просто о маневрах, а о контроле за Южным морским путем, на который сейчас претендует Китай через намыв искусственных островов и расширение площади спорного архипелага Спратли «в бутылочном горлышке Южного морского пути при выходе из Малаккского пролива».

Сегодня там активно присутствует Тихоокеанский флот США, но Вашингтон будет требовать увеличения финансирования своих операций в районе Тихого океана за счет союзников. Теперь это является не только чисто американским вопросом, но и «проблемой альянса ввиду изменения доктрины НАТО год назад. «И так же, наверное, потребуется участие французского флота в этих маневрах», — заключает Артамонов.

О полноценной экспансии говорить рано

С другой стороны, что касается активности НАТО в регионе, едва ли альянс позволит себе существенное расширение деятельности в регионе, замечает заведующий кафедрой дипломатии МГИМО, экс-посол России в Японии Александр Панов. «Нет никаких ресурсов у НАТО для того, чтобы лезть ещё и сюда. Они иногда посылают свои корабли, раз в два-три года походят они тут. Если рассуждать трезво, спокойно и четко, то НАТО как организация, что она там бы не делала, здесь существенно изменить стратегический баланс не сможет», — сказал Панов ИА Регнум.

Впрочем, в будущем едва ли Североатлантический альянс оставит регион без внимания. Учитывая его роль в свежей Стратегической концепции НАТО (ключевом документе, в котором излагаются ценности, цели и роль альянса, а также фокус внимания США на Китае), укрепление партнерских отношений НАТО и Японии продолжится. Продолжится формализация уже существующих отношений, будет усиливаться обмен информацией, а также расти противодействие России и Китаю в регионе.

Многое будет зависеть и от реакции Пекина. «Азия — многообещающая почва для сотрудничества и очаг мирного развития. Она не должна стать площадкой для тех, кто стремится к геополитической борьбе», — приводил «Коммерсант» реакцию представителя МИД КНР Мао Нин на заявление Столтенберга и Хаяси.

Наверняка продвижение НАТО на восток и вмешательство в дела Азиатско-Тихоокеанского региона не останется незамеченным, поэтому в скором времени стоит ждать реакцию Китая на угрозу своей безопасности, полагают эксперты.