«Мы встревожены масштабами воздушных и наземных операций, проводимых в Дженине на оккупированном Западном берегу, и авиаударами по густонаселенному лагерю беженцев», — приводит ТАСС заявление, которое 4 июня сделала Ванесса Хьюгенин, официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Так она прокомментировала ход операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которую уже называют самой масштабной акцией израильских войск на Западном берегу реки Иордан за последние 20 лет.

Иван Шилов ИА Регнум Операция в палестинском лагере Дженин

Хьюгенин приводит данные арабской стороны: министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает о гибели десяти человек, в том числе трех детей. «По меньшей мере сто человек получили ранения, 20 из них, как сообщается, находятся в критическом состоянии», — подчеркнула представитель гуманитарного управления ООН.

Израильская сторона подчеркивает, что целями контртеррористической операции в Дженине были исключительно объекты исламистских группировок. Город на севере Западного берега «стал местом, в котором террористы чувствуют себя в безопасности», заявила РИА Новости глава европейской пресс-службы ЦАХАЛ Мария Михельсон. «Все дороги ведут в Дженин. Деньги из Ирана и Газы на финансирование терроризма текут в Дженин, — заявила Михельсон. — Украденное оружие, включая винтовки M16 и автоматы Калашникова, также направляют в Дженин». По утверждению израильской стороны, из Дженина было спланировано около полусотни атак за последний год.

Mohammed Nasser/Keystone Press Agency/globallookpress Израильский удар по городу Дженину на Западном берегу

«Восстановление израильского сдерживания» — как была официально обозначена армейская операция в Дженине — началось в ночь на 3 июля. Всего израильскими военными было обозначено несколько десятков целей, часть которых была поражена беспилотниками, а часть атаковалась наземными войсками.

«В последние месяцы Дженин превратился в настоящее убежище для террористов. А таких убежищ быть не должно», — подчеркнул израильский премьер Биньямин Нетаньяху, выступая на территории посольства США.

В это время палестинская сторона сообщала о десяти погибших мирных жителях, сотнях раненых и тысячах из числа тех, кто вынужден был бежать из своих домов, опасаясь прихода израильских военных. Организация Красного Полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинская национальная администрация (ПНА) прекратила все контакты с Израилем, сообщило агентство Wafa.

Ayman Nobani/dpa/globallookpress Палестинец, получивший ранение во время столкновений в ходе израильской масштабной операции в городе Дженине

Глава автономии Махмуд Аббас в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 3 июля вел речь о возобновлении формата «ближневосточного квартета» (Россия — ООН — США — ЕС) в связи с действиями израильской армии. Предыдущий звонок Аббаса в Москву, заметим, имел место совсем недавно — 1 июля палестинский лидер полностью поддержал действия властей России по пресечению военного мятежа. Сейчас палестинский лидер более озабочен ситуацией «у себя дома». Аббас распорядился созвать на днях экстренную встречу с участием всех палестинских группировок для противодействия Израилю, сообщил 4 июля Абдель Хафиз Нофаль — палестинский посол в Москве.

С точки зрения Израиля, сейчас «операция близка к достижению поставленных целей», — об этом 4 июля объявил глава Совета нацбезопасности страны Цахи Ханегби. У ЦАХАЛ осталось около десяти целей в прилегающем к Дженину лагере палестинских беженцев, которые военные намерены обыскать в ближайшие часы, сообщили в пресс-службе израильской армии. «Сопротивление вооруженных боевиков сегодня ночью было низким, они убегали от целей, до которых мы добирались», — приводит ТАСС заявление главы армейского пресс-центра Даниэля Хагари. При этом тогда же министр обороны Йоав Галант на совещании с генералитетом заявил: необходимо обеспечить свободу действий войск на местах.

От «Стены» до «Дома»

У нынешних действий ЦАХАЛ, которые получили название «операция «Дом с палисадником», есть два важных отличия от тех армейских операций, которыми сопровождались ставшие привычными сообщения о том, что «израильско-палестинский конфликт снова обострился».

Во-первых, израильская армия начала операцию не против палестинских группировок в секторе Газа (который контролирует группировка ХАМАС, не признающая право Израиля на существование), а против Западного берега, где правит группировка ФАТХ во главе с Аббасом, вроде как ведущая с Тель-Авивом диалог.

Во-вторых, это не просто какой-то рейд, а именно масштабная военная операция с привлечением частей сухопутных сил, авиации, спецслужб.

Поэтому нынешние события и сопоставляют с операцией «Защитная стена» двадцатилетней давности — её ЦАХАЛ вел на Западном берегу против ФАТХ (которой тогда руководил Ясир Арафат). Впрочем, тогдашний жесткий ответ Израиля на серию терактов в разгар второй палестинской интифады был и дольше, и кровавее — операция шла полтора месяца и унесла жизни почти 500 палестинцев.

Главный вопрос сейчас: почему Израиль решился на проведение. Ведь режим ФАТХ во главе с Махмудом Аббасом не доставлял Израилю особо больших проблем. Более того, израильские власти не пытались создавать проблем и ему — по их мнению, сильный соглашательский ФАТХ являлся необходимым противовесом для радикалов из ХАМАС, поддерживаемых к тому же враждебными иранцами. Зачем сейчас нападать и рвать отношения (о чём вполне предсказуемо заявили из офиса ПНА в Рамалле)? Эксперты и аналитики выделяют четыре причины.

Мотивы и потребности

Первая причина в том, что за последние годы ситуация в районе Дженина действительно обострилась. На Западном берегу Иордана живет около 3 млн палестинцев и чуть менее 0,5 млн израильских поселенцев, и живут они отдельно в совершенно разных условиях.

Если поселения фактически поддерживаются израильским государством, то палестинские города, не говоря уже о лагерях, населенных беженцами (к которым причисляют себя до трети арабского населения Западного берега), находятся на обеспечении куда менее эффективных палестинских властей.

В пандемию социально-экономические проблемы еще больше обострились, что и вылилось в регулярные нападения на еврейских поселенцев или даже на сами поселения на Западном берегу, особенно в районе Дженина (где происходит примерно 20% всех атак). И нападения эти поддерживает ряд палестинских группировок в регионе.

«Кроме ФАТХ Аббаса есть и другие, более радикальные и активные группировки. Те же самые хамасовцы, организация «Исламский джихад» (признана террористической в России) и т.п. Они соглашательский подход Махмуда Аббаса к Израилю не приемлют. Поэтому Израиль решил нанести удар для того, чтобы их нейтрализовать», — поясняет ИА Регнум профессор Дипломатической академии, доктор исторических наук Александр Вавилов.

Вторая причина — внутренние проблемы страны. «В Израиле непростое положение — слишком много противоречий и разногласий. Уже десятки недель в стране идут протесты против стремления Нетаньяху провести юридическую реформу», — отмечает Вавилов. Цель реформы — дать парламенту (Кнессету) право обходить решения конституционного суда, а также в целом подорвать независимость судебной власти.

«Нетаньяху пытался нивелировать протест — откладывал проведение реформы, шел на уступки, однако так и не смог преодолеть сопротивление со стороны оппозиции. Ну и для того, чтобы отвлечь внимание населения от этих противоречий, было принято решение провести операцию», — продолжает Вавилов.

Метод, в общем-то, не новый. Левые силы в Израиле поддерживают мирные способы решения проблем, однако даже они не могут игнорировать серию нападений на израильтян и их поселения в районе Дженина. Поэтому сейчас левые СМИ, комментируя операцию, пытаются пройти по очень тонкой линии: с одной стороны, не поддерживать боевые действия, а с другой — не особо критиковать власть за защиту израильских граждан.

Третья причина — специфика новой израильской власти. «Военные считают, что сильная ПНА играет ключевую роль в поддержании безопасности Израиля и контроле за деятельностью палестинцев. Но с тех пор, как к власти пришло крайне правое правительство, произошел заметный сдвиг в политике Израиля в отношении Западного берега», — считают специалисты Института Ближнего Востока.

Ультраправое правительство Нетаньяху — по словам Александра Вавилова, одно из самых правых в истории страны — было сформировано в декабре 2022 года, и с тех пор ряд его членов выступает за самый жесткий подход к Палестинской автономии. За отказ от бессмысленных переговоров и переход к силовой политике.

Mohammed Nasser/Keystone Press Agency/globallookpress Военная техника израильских сил движется по улицам

«Мы должны начать военную операцию. Разрушить палестинские дома, уничтожить террористов, не одного или двух, а дюжины, сотни и, если нужно, тысячи. Только так мы можем взять под контроль эту территорию, усилить свои позиции и обеспечить безопасность местных жителей», — заявлял в конце июня министр по делам национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

Как отмечает Вавилов,

«им нужно продемонстрировать силу и даже показать, что они не прислушиваются к словам американских патронов, выступающих против операции».

Наконец, четвертая причина — это внешние факторы. Причем речь идет как о конфликте на Украине (который отвлекает на себя значительную долю внимания европейских правительств, традиционно критикующих Израиль за силовые действия), так и о достигнутой при поддержке китайцев ирано-саудовской нормализации отношений.

Если Тегерану и Эр-Рияду удастся разрешить региональные противоречия, то конкурирующие между собой в Палестине проиранские и просаудовские силы могут объединить усилия в борьбе против Израиля. Тем самым нанеся серьезный удар по многолетней израильской «разделяй и выживай». Поэтому Тель-Авив пытается играть на опережение.

Вот только насколько эффективной окажется эта игра? По мнению экспертов — не очень, если Тель-Авив будет проводить ее по тому принципу, по которому проводит операции в секторе Газа. То есть «напал, ликвидировал террористов, ушел». После ухода израильских войск палестинцы быстро восстановят потенциал.

«Самое главное, если прогнозировать ее ход, то фактически она мало что даст. Достаточно много факторов, которые подкрепляют радикальное крыло в палестинском движении сопротивления. И Иран, и внутренние силы, — говорит Александр Вавилов. — Кроме того, операция даст радикалам важные пропагандистские козыри». Ситуацию может спасти только демонтаж Палестинской автономии и возврат к полной оккупации Западного берега, однако на такой шаг Израиль, при всем ультраправом характере власти, пойти не готов. Слишком много внутреннего и внешнего сопротивления, а также ответственности.