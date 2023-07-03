Тель-Авив, Палестина, 3 июля, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Израильские войска начали проведение масштабной контртеррористической операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

По информации ведомства, целью атаки военных стала штаб-квартира палестинских боевиков, которая якобы используется в качестве пункта сбора и планирования террористических нападений на еврейское государство.

Кроме того, в ЦАХАЛ предполагают, что в этом здании находится склад по хранению оружия и взрывчатки. Представители палестинских группировок также использовали это место в качестве убежища.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая Израиль и палестинские группировки, которые действуют в секторе Газа, договорились о прекращении огня. Этого соглашения удалось достигнуть при активном посредничестве Египта.

22 мая израильская армия провела рейд в лагере беженцев Балата на Западном берегу. В ходе этой операции погибли три человека. 4 июня в населённом пункте Бурка на Западном берегу палестинцы вступили в столкновения с израильскими поселенцами. В результате стычек пострадали 59 человек.