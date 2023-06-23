«Мы немного напуганы». Старейшая зона мира может стать плацдармом НАТО
Финляндия, которая недавно отказалась от нейтрального статуса и вступила в НАТО может пересмотреть даже не нейтральный, а сугубо мирный (демилитаризованный) статус Аландских островов — стратегически важного архипелага в 380 км от Кронштадта и в полутысяче километров от Санкт-Петербурга.
Расположение островов позволяет контролирующей их державе блокировать выход из Финского залива. Но со времен Крымской войны середины XIX века на Аландах не появлялось ни одного сколько-нибудь серьёзного воинского соединения. Милитаризация архипелага запрещена международными соглашениями. Но теперь всё может измениться.
Новый премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, который возглавил правительство 20 июня, пока отказывается комментировать вопрос о мирном статусе Аландов, отмечает издание Politico. Хотя, казалось бы, этот вопрос закрыт множеством соглашений и договоров (самый «свежий» из которых — мирный договор 1947 года Финляндии с СССР и другими странами антигитлеровской коалиции) — и не должен, по идее, ставиться под сомнение. Но, как отмечает Politico, в пришедшей к власти партии «Национальная коалиция» (которую и возглавляет премьер Орпо) «поставили под сомнение статус-кво».
«Пекка Товери, бывший глава финской разведки и генерал-майор армии, избранный в парламент от «Национальной коалиции» в апреле, заявил, что демилитаризация Аландских островов должна быть прекращена», — отмечает Politico.
Еще в апреле, в разгар парламентских выборов, в том же духе высказался другой депутат-военный, экс-командующий силами обороны генерал Ярмо Линдберг. Он заявил, что членство в НАТО само по себе позволяет усомниться в мирном статусе островов. О том, что на балтийском архипелаге надо развернуть по крайней мере финские войска, в 2022 году говорил тогдашний спикер парламента Матти Ванханен.
Присоединение Финляндии к альянсу — после которой вся её территория становится территорией военного блока НАТО, само по себе ставит вопрос о том, не станут ли острова очередным плацдармом альянса на Балтике. На это в мае прошлого года — сразу после подачи Финляндией и Швецией заявки на вступление в НАТО — обратил внимание тогдашний постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«По просьбе граждан»
Перечеркнуть почти 170-летнюю «пацифистского» историю островов могут, сославшись на мнение местных жителей — в большинстве своём финских шведов, пользующихся автономным статусом.
Как сообщает Politico, островитяне устроили митинг возле консульства России в «столице» Аландов, городе Мариехамн. Причем, под лозунгами в поддержку Украины — вслед за которой, по мнению устроителей, Россия обратит внимание на Аландские острова. На улице перед консульством установлен флагшток с украинским флагом и развешены плакаты в поддержку Киева.
«Мы здесь, чтобы показать наше сочувствие к украинцам… возможно, также потому, что мы немного напуганы», — заявил Politico один из организаторов акции Моссе Валлен.
Впрочем, пока что кто-то пытается напугать сотрудников российской дипмиссии. В ночь с 30 апреля на 1 мая «группой лиц… были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы… Действия злоумышленников представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников», — сообщили в МИД России.
Чуть ранее, в апреле на сайте гражданских инициатив Финляндии был открыт сбор подписей о закрытии консульства России на Аландах из-за вступления страны в НАТО. Консульство, напомним, появилось в 1940 году — по результатам советско-финской войны, и призвано как раз следить за соблюдением невоенного статуса островов.
Сейчас же должно сложиться впечатление, что за милитаризацию островов выступают не только местная «возмущённая общественность», но и большинство финского общества. В июне прошлого года телеканал Yle сообщал, что 58% финнов допустили военное присутствие на Аландах «в связи с нынешней ситуацией с безопасностью».
Зачем НАТО архипелаг
Если допустить, что Хельсинки «по просьбе граждан», откроет архипелаг для своих и партнёрских военных, НАТО вряд ли упустит такую возможность, полагает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Причина — упомянутое выше географическое положение на входе в Ботнический и Финский заливы, у стратегических морских путей. Голос Вашингтона в этом случае (как и во многих других) может оказаться решающим.
Сложно пройти мимо «великолепного пункта для наблюдения за акваторией, за территориальными водами, где в случае необходимости могут размещаться огневые средства, которые будут контролировать в первую очередь вход и выход из Финского залива», — сказал Матвийчук ИА Регнум.
На островах в таком случае, могут базироваться корабли, оснащенные американскими противокорабельными крылатыми ракетами «Гарпун» (AGM/RGM/UGM-84), полагает эксперт. «Это было бы для натовцев находкой», и они сразу бы попытались взять под наблюдение российский Балтфлот, не исключает эксперт.
Острова может использовать и ВВС стран НАТО — впрочем, пока по понятным причинам здесь есть только гражданская авиа-инфраструктура, как минимум два аэродрома.
Лантрод (глава правительства Аландов) Вероника Тёрнрос уверяет, что выступает за сохранение нейтрального статуса, который никак не противоречит пребыванию в НАТО. Ведь, например, норвежский архипелаг Шпицберген в Северном Ледовитом океане остаётся демилитаризованным, хотя сама Норвегия состоит в альянсе с момента основания. О том же говорится и в документах финского правительства.
Но на Балтике недавно можно было наблюдать как раз пример «ремилитаризации». Шведский остров Готланд был официально невоенным с 2005 года, но в 2016-м, на фоне событий на Украине, минобороны королевства приняло решение развернуть на острове воинский гарнизон. Правда, Аландские острова, как уже говорилось выше — особый случай.
Острова раздора
История Аландов полна территориальных споров: контроль над ними переходил из рук в руки еще с XII века, пока в 1809 году, по итогам последней русско-шведской войны архипелаг не перешёл к Российской империи. Нынешняя столица островов, Мариехамн, к слову, названа в честь императрицы Марии Александровны, жены Александра II. Под российским управлением острова стали серьёзным военным форпостом на Балтике. Вражеским флотам и возможной высадке десанта противостояла заложенная при Николае I крепость Бомарсунд.
Всё изменила Крымская война, которая (вопреки названию) шла на нескольких театрах боевых действий, в том числе на Балтике. Бастионы Бомарсунда выдерживали осаду англо-французского флота, но были разрушены. По Парижскому договору 1856 года, проигравшая сторона, Российская империя, признала свои Аландские острова демилитаризованными.
Дальнейшие перипетии шли уже на пользу нашей стране. Одновременно с нашей гражданской войной, Швеция и получившая независимость Финляндия боролись за острова — и компромиссом вновь стала их демилитаризация. В 1930-е годы финны заговорили о необходимости вооружения Аландов, но по итогам «зимней войны» с СССР, статус был сохранён. Наконец, как было сказано выше, его ещё раз подтвердили уже после Второй мировой.
Проблемы — не только с Россией
Нынешний кабинет «Национальной коалиции» во главе с Петтери Орпо, заметим, называют самым правым со времен Второй мировой войны. С точки зрения отношений с Россией, бывший «нейтрал» ничем не отличается от стран соседней Прибалтики, сказал ИА Регнум политолог, специалист по странам Евросоюза Вадим Трухачев. А вся недавняя история прибалтийских стран показывает, что «перед лицом усиливающейся российской угрозы» можно пойти на любые меры.
пересмотр статуса Аландских островов неминуемо повлечет за собой массу проблем и вопросов — причем не только в отношениях России и Финляндии. Аланды населены шведами, а шведы никогда не признавали суверенитет финнов над аландцами, напомнил Матвийчук. «Если финны вдруг решат милитаризовать Аландские острова, я думаю, у них возникнут трения с той же Швецией», говорит он.
По мнению Матвийчука, эти трения в перспективе могут привести к конфликту Хельсинки и Стокгольма. Демилитаризованный статус и российское присутствие сдерживают шведские амбиции. «Финны должны очень четко себе уяснить, что если они в одностороннем порядке выгонят оттуда генконсульство России, они выпустят джинна из бутылки, который может через пять-шесть лет аукнуться полным отторжением островов от их территории», констатирует эксперт.
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с ИА Регнум уверяет, что до конца СВО резких изменений в регионе не произойдет. «Я бы посмотрел, что будет после нашей победы в специальной военной операции. Финны, конечно, не итальянцы, эмоциональность другая, но, как только они услышат голос России в более умеренный тональности, уверяю вас, они иначе будут себя вести и рядом с консульством, и на удалении от консульства», говорит эксперт.