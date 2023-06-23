Финляндия, которая недавно отказалась от нейтрального статуса и вступила в НАТО, может пересмотреть даже не нейтральный, а сугубо мирный (демилитаризованный) статус Аландских островов — стратегически важного архипелага в 380 км от Кронштадта и в полутысяче километров от Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА Регнум Аландские острова

Расположение островов позволяет контролирующей их державе блокировать выход из Финского залива. Но со времен Крымской войны середины XIX века на Аландах не появлялось ни одного сколько-нибудь серьёзного воинского соединения. Милитаризация архипелага запрещена международными соглашениями. Но теперь всё может измениться.

Новый премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, который возглавил правительство 20 июня, пока отказывается комментировать вопрос о мирном статусе Аландов, отмечает издание Politico. Хотя, казалось бы, этот вопрос закрыт множеством соглашений и договоров (самый «свежий» из которых — мирный договор 1947 года Финляндии с СССР и другими странами антигитлеровской коалиции) и не должен по идее ставиться под сомнение. Но, как отмечает Politico, в пришедшей к власти партии «Национальная коалиция», которую и возглавляет премьер Орпо, «поставили под сомнение статус-кво».

«Пекка Товери, бывший глава финской разведки и генерал-майор армии, избранный в парламент от «Национальной коалиции» в апреле, заявил, что демилитаризация Аландских островов должна быть прекращена», — отмечает Politico.

Еще в апреле, в разгар парламентских выборов, в том же духе высказался другой депутат-военный, экс-командующий силами обороны генерал Ярмо Линдберг. Он заявил, что членство в НАТО само по себе позволяет усомниться в мирном статусе островов. О том, что на балтийском архипелаге надо развернуть по крайней мере финские войска, в 2022 году говорил тогдашний спикер парламента Матти Ванханен.

(сс) Magnus Fröderber. norden.org Матти Ванханен

Присоединение Финляндии к альянсу, после которого вся её территория становится территорией военного блока НАТО, само по себе ставит вопрос о том, не станут ли острова очередным плацдармом альянса на Балтике. На это в мае прошлого года — сразу после подачи Финляндией и Швецией заявки на вступление в НАТО — обратил внимание тогдашний постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«По просьбе граждан»

Перечеркнуть почти 170-летнюю «пацифистскую» историю островов могут, сославшись на мнение местных жителей — в большинстве своём финских шведов, пользующихся автономным статусом.

Как сообщает Politico, островитяне устроили митинг возле консульства России в «столице» Аландов, городе Мариехамн. Причем под лозунгами в поддержку Украины, вслед за которой, по мнению устроителей, Россия обратит внимание на Аландские острова. На улице перед консульством установлен флагшток с украинским флагом и развешаны плакаты в поддержку Киева.

«Мы здесь, чтобы показать наше сочувствие к украинцам… возможно, также потому что мы немного напуганы», — заявил Politico один из организаторов акции Моссе Валлен.

Впрочем, пока что кто-то пытается напугать сотрудников российской дипмиссии. В ночь с 30 апреля на 1 мая «группой лиц… были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы… Действия злоумышленников представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников», — сообщили в МИД России.

Чуть ранее, в апреле, на сайте гражданских инициатив Финляндии был открыт сбор подписей о закрытии консульства России на Аландах из-за вступления страны в НАТО. Консульство, напомним, появилось в 1940 году, по результатам советско-финской войны, и призвано как раз следить за соблюдением невоенного статуса островов.

Сейчас же должно сложиться впечатление, что за милитаризацию островов выступают не только местная «возмущённая общественность», но и большинство финского общества. В июне прошлого года телеканал Yle сообщал, что 58% финнов допустили военное присутствие на Аландах «в связи с нынешней ситуацией с безопасностью».

Зачем НАТО архипелаг

Если допустить, что Хельсинки «по просьбе граждан» откроет архипелаг для своих и партнёрских военных, НАТО вряд ли упустит такую возможность, полагает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Причина — упомянутое выше географическое положение на входе в Ботнический и Финский заливы, у стратегических морских путей. Голос Вашингтона в этом случае (как и во многих других) может оказаться решающим.

Сложно пройти мимо «великолепного пункта для наблюдения за акваторией, за территориальными водами, где в случае необходимости могут размещаться огневые средства, которые будут контролировать в первую очередь вход и выход из Финского залива», — сказал Матвийчук ИА Регнум.

На островах в таком случае могут базироваться корабли, оснащенные американскими противокорабельными крылатыми ракетами «Гарпун» (AGM/RGM/UGM-84), полагает эксперт. «Это было бы для натовцев находкой», и они сразу бы попытались взять под наблюдение российский Балтфлот, не исключает эксперт.

Острова могут использовать и ВВС стран НАТО — впрочем, пока по понятным причинам здесь есть только гражданская авиаинфраструктура, как минимум два аэродрома.

Лантрод (глава правительства Аландов) Вероника Тёрнрос уверяет, что выступает за сохранение нейтрального статуса, который никак не противоречит пребыванию в НАТО. Ведь, например, норвежский архипелаг Шпицберген в Северном Ледовитом океане остаётся демилитаризованным, хотя сама Норвегия состоит в альянсе с момента основания. О том же говорится и в документах финского правительства.

(сс) FinnishGovernment. Вероника Тёрнрос

Но на Балтике недавно можно было наблюдать как раз пример «ремилитаризации». Шведский остров Готланд был официально невоенным с 2005 года, но в 2016-м, на фоне событий на Украине, минобороны королевства приняло решение развернуть на острове воинский гарнизон. Правда, Аландские острова, как уже говорилось выше, — особый случай.

Острова раздора

История Аландов полна территориальных споров: контроль над ними переходил из рук в руки еще с XII века, пока в 1809 году, по итогам последней русско-шведской войны, архипелаг не перешёл к Российской империи. Нынешняя столица островов, Мариехамн, к слову, названа в честь императрицы Марии Александровны, жены Александра II. Под российским управлением острова стали серьёзным военным форпостом на Балтике. Вражеским флотам и возможной высадке десанта противостояла заложенная при Николае I крепость Бомарсунд.

Всё изменила Крымская война, которая (вопреки названию) шла на нескольких театрах боевых действий, в том числе на Балтике. Бастионы Бомарсунда выдерживали осаду англо-французского флота, но были разрушены. По Парижскому договору 1856 года проигравшая сторона, Российская империя, признала свои Аландские острова демилитаризованными.

Дальнейшие перипетии шли уже на пользу нашей стране. Одновременно с нашей гражданской войной Швеция и получившая независимость Финляндия боролись за острова — и компромиссом вновь стала их демилитаризация. В 1930-е годы финны заговорили о необходимости вооружения Аландов, но по итогам «зимней войны» с СССР статус был сохранён. Наконец, как было сказано выше, его ещё раз подтвердили уже после Второй мировой.

Проблемы не только с Россией

Нынешний кабинет «Национальной коалиции» во главе с Петтери Орпо, заметим, называют самым правым со времен Второй мировой войны. С точки зрения отношений с Россией, бывший «нейтрал» ничем не отличается от стран соседней Прибалтики, сказал ИА Регнум политолог, специалист по странам Евросоюза Вадим Трухачев. А вся недавняя история прибалтийских стран показывает, что «перед лицом усиливающейся российской угрозы» можно пойти на любые меры.

(сс) Lauri Heikkinen Петтери Орпо

Пересмотр статуса Аландских островов неминуемо повлечет за собой массу проблем и вопросов, причем не только в отношениях России и Финляндии. Аланды населены шведами, а шведы никогда не признавали суверенитет финнов над аландцами, напомнил Матвийчук. «Если финны вдруг решат милитаризовать Аландские острова, я думаю, у них возникнут трения с той же Швецией», — говорит он.

По мнению Матвийчука, эти трения в перспективе могут привести к конфликту Хельсинки и Стокгольма. Демилитаризованный статус и российское присутствие сдерживают шведские амбиции. «Финны должны очень четко себе уяснить, что, если они в одностороннем порядке выгонят оттуда генконсульство России, они выпустят джинна из бутылки, который может через пять-шесть лет аукнуться полным отторжением островов от их территории», констатирует эксперт.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с ИА Регнум уверяет, что до конца СВО резких изменений в регионе не произойдет. «Я бы посмотрел, что будет после нашей победы в специальной военной операции. Финны, конечно, не итальянцы, эмоциональность другая, но, как только они услышат голос России в более умеренной тональности, уверяю вас, они иначе будут себя вести и рядом с консульством, и на удалении от консульства», — говорит эксперт.