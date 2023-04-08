Хельсинки, 8 апреля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. В Финляндии начали сбор подписей за закрытие консульского отдела Российской Федерации на Аландских островах в Балтийском море, сообщил телеканал Yle в субботу, 8 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Отмечается, что соответствующая инициатива была создана на официальном ресурсе Министерства юстиции Kansalaisaloite, доступ к которому открыт каждому совершеннолетнему гражданину Финляндии. Сбор подписей по закрытию российского консульства продолжается уже четвертый день. В случае набора более 50 тысяч подписей в течение полугода парламент будет должен рассмотреть инициативу.

Петиция с названием «Закрытие российского консульства на Аландских островах» зарегистрирована 4 апреля, в день присоединения Финляндии к НАТО.

После вступления Финляндии в Североатлантический альянс первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил, что Россия в должной мере оценит решение Финляндии не размещать на своей территории иностранный военный контингент.