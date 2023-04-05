Москва уже начала выработку мер реагирования для купирования возможных угроз в связи со вступлением Финляндии в НАТО, заявил 4 апреля ТАСС замглавы МИД России Александр Грушко.

Сергей Корсун ИА REGNUM Финляндия в НАТО

В любом ответственном Генштабе учитываются различные сценарии развития событий, подчеркнул замглавы отечественной дипломатии. «В том числе и сценарии, которые предполагают размещение боевых сил либо появление иностранной техники на территории этой страны», — добавил Грушко. Он указал, что в любом случае территория Финляндии, ставшей 31-й страной альянса, будет включена в оперативные планы НАТО. «Это также будет учитываться в процессе военного планирования» России, указал Грушко.

4 апреля, в 74-ю годовщину создания Организации Североатлантического альянса, официально завершился процесс вступления Финляндии в НАТО. Показательно, что первым о том, что «союз насчитывает 31 государство», сообщил не финский президент Саули Ниинистё, а польский премьер Матеуш Моравецкий. Варшава, заинтересованная в максимальном усилении восточного фланга НАТО против России, добилась своего.

Процесс приема бывшей нейтральной страны в антироссийский военный альянс, по сути, был ускоренным — занял меньше года. В мае 2022-го финские власти, заручившись формальной поддержкой абсолютного большинства парламента (188 «за», 8 «против»), вручили заявку генсеку альянса Йенсу Столтенбергу.

Заявка была подана одновременно с другим «нейтралом», Швецией. Но если в случае со Швецией прием застопорился из-за известного противодействия Турции, то с Финляндией проблем не возникло. Соседей по Балтике и Приполярью, впрочем, тоже не забыли — Столтенберг 3 апреля заверил, что интеграция Швеции в военные структуры НАТО уже идет.

Альянс традиционно стремится приурочить присоединение новых стран к очередной годовщине подписания Североатлантического пакта 1949 года. Поэтому именно 4 апреля у штаб-квартиры в Брюсселе был поднят финский белый флаг с синим крестом. Более важно, что с этого дня на соседнюю с нами страну распространяется 5-я статья устава НАТО о коллективной самообороне (о чем напомнил Столтенберг).

Граница России с потенциальным противником увеличивается на почти 1300 км — от Кольского полуострова, где с нами граничит давно входящая в альянс Норвегия, до Финского залива.

Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press Флаг Финляндии поднимается перед штаб-квартирой НАТО

Что получил альянс

Совокупная военная сила НАТО увеличивается на 25—30 тыс. человек финской армии мирного времени — с потенциальным набором «при необходимости» до 300 тыс. бойцов. К ним может присоединиться до 1 млн резервистов. Есть опыт (правда, ограниченный контингентами в 100—200 военнослужащих) взаимодействия с НАТО в рамках военных миссий в Афганистане и Ираке.

«Финские силы самообороны готовятся к исключительно оборонительным боям. Под это их затачивали годами. Стоит заметить, что на их долю выпало участие в реальных боевых действиях в Афганистане и Ираке и они неплохо себя показали. Однако для армии в сотни тысяч человек у них всё-таки нехватка опытных кадров. И, повторюсь, они никогда не учились вести наступательную войну», — сказал ИА REGNUM военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский.

С другой стороны, финская армия очень хорошо вооружена, указал собеседник. «В отличие от условных Нидерландов, Финляндия имеет на вооружении сотни танков и другой бронетехники», — подчеркнул Михайловский.

Еще с конца 1990-х страна начала активно заменять вооружения, полученные от СССР в рамках советско-финских особых отношений (о которых ниже), современными натовскими и шведскими образцами. Масштабное приобретение немецких танков «Леопард» взамен модернизированных советских Т-54 началось в первой половине 2000-х. Всего Суоми закупила в Германии и Нидерландах 224 танка моделей Leopard 2A4 и Leopard 2A6, отмечал портал «Военное обозрение» (указывая, правда, что часть машин не на ходу).

По отчету финского военного ведомства, к 2023 году страна располагает: двумя сотнями основных танков «Леопард», почти 1300 бронетранспортерами и БМП различных типов советского, шведского и собственного производства. Также упоминаются 792 единицы самоходной и буксируемой артиллерии (в том числе собственного изготовления) и до полусотни чехословацких и американских РСЗО. Зенитных пушек и ЗРК — не менее 310.

Авиация, основу которой долгое время составляли советские Ми-8, считается «слабым звеном» финских сухопутных сил, но с начала 2010-х Хельсинки активно закупает беспилотные аппараты. Костяк ВМС составляют около 3 тыс. моряков плюс до 30 тыс. резервистов береговых войск.

«В распоряжении НАТО теперь есть целая армия, способная оказывать давление на наши северные границы, — отмечает Михайловский, указывая в первую очередь на численность и оснащение финских сухопутных сил. — Но пока что это не та страна, которая может грозить нам вторжением».

IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Танк Leopard 2A6 Сил обороны Финляндии

Военно-стратегические последствия

Более важно, что в распоряжение НАТО поступает 338 тыс. кв. километров территории и прилегающие акватории Ботнического и, главное, Финского заливов. Если сами по себе финские ВМС не представляют серьезной военной силы, то стратегический интерес представляют порты и побережье того же Финского залива (вспомним о советских базах на полуострове Ханко в 1940–1941 годах и в Порккала-Удд в 1944–1956 годах).

Исключение из военного использования пока составляют Аландские острова между Финляндией и Швецией. Это демилитаризованная зона с 1856 года, чей статус подтвержден Парижским мирным договором 1947-го. С другой стороны, напомним о Сайменском канале из финского озера Сайма в российский Выборгский залив. Финляндия арендует около 20 км российской части канала по договору от 1962 года, действующему до 2063-го. Но даже теоретически использование натовцами канала исключено. Вступление Финляндии в альянс может осложнить процесс аренды канала, предупредил еще в мае прошлого года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

НАТО уже использует Финляндию для того, чтобы создавать напряжение у границ России, отмечает Михайловский. В конце марта в воздушном пространстве Финляндии впервые появились самолёты-разведчики ВВС США и их союзников по альянсу.

«Что точно вызывает интерес у НАТО — деятельность нашего Северного флота, в составе которого находятся атомные ракетоносцы, — указывает Михайловский. — В ходе таких вылетов разведчики могут приближаться к Североморску или Мурманску на расстояние 100—150 км. Они могут пытаться слушать переговоры, а также проверять на прочность наши системы ПВО, которые прикрывают стратегические объекты в Заполярье».

В теории НАТО может перебазировать свою разведывательную авиацию на базы в Рованиеми и Тампере, чтобы организовывать такие вылеты на постоянной основе, указывает военный эксперт. «Учитывая, что эти аэродромы уже оборудованы по стандартам НАТО, думаю, перебазирование авиации ближе к нашим границам начнётся в обозримом будущем», — прогнозирует Михайловский.

Luke Milano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press База финских военно-воздушных сил в Рованиеми

Покончила ли Финляндия с «финляндизацией»

До окончательного выстраивания северного фланга в противостоянии с Россией, как было сказано, не хватило официального прекращения более двухсотлетнего шведского нейтралитета. Но и Стокгольм, по заверению Столтенберга, уже выполнил все условия по вступлению.

«Сегодняшняя процедура вступления — на самом деле провал первоначального плана по одновременному принятию Финляндии и Швеции», — сказал ИА REGNUM финский политолог Йохан Бекман. Но можно констатировать — финская часть плана была исполнена «от и до».

Действительный нейтралитет Финляндия сохраняла не более половины века, а не 75 лет как может показаться.

Последним до НАТО военным соглашением, в котором состояла страна, было союзничество с Третьим рейхом в 1941–1944 годах. Вовремя вышедшая из Второй мировой страна в 1948 году подписала с СССР Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Послевоенная политика Хельсинки основывалась на «Линии Паасикиви — Кекконена», названной в честь двух президентов, и подразумевавшей нейтралитет, дружественные отношения с Советским Союзом при невмешательстве СССР в «буржуазный» политический строй страны. Критики на Западе называли такую политику «финляндизацией», подозревая за ней подчинение Финляндии восточному соседу.

Само понятие «нейтралитет» правительство Финляндии исключило еще в 1995 году. Годом ранее страна присоединилась к программе НАТО «Партнёрство ради мира». За прошедшие 30 лет финские вооруженные силы перешли на военные стандарты альянса, стали регулярно принимать участие в десятках учений НАТО, и упомянутых выше военных миссиях (можно также упомянуть Боснию).

Несмотря на то, что еще в 2017 году большинство финнов было против вступления в НАТО, руководство страны (вне зависимости от партийной принадлежности) гораздо раньше решило дрейфовать в сторону другой «финляндизации» — уже в пользу Запада.

Президент Саули Ниинистё еще в 2007 году заявлял, что присоединение к альянсу неизбежно. В 2014 году тогдашний премьер Александр Стубб на фоне воссоединения Крыма с Россией также обещал привести Финляндию в евроатлантический блок. «Нынешнее решение — это сделка наших элитных кругов, в первую очередь президента Нийнистё, премьера Санны Марин и главы МИД Пекка Хаависто. И думаю, что они позже ответят за эту сделку», — подчеркивает Бекман. Атлантистский и антироссийский консенсус в финской политике не поколебали в том числе и парламентские выборы 2 апреля, которые означают смену кабинета. «Все три победивших партии ратуют за усиление влияния евроатлантических структур, достаточно четко проговаривают антироссийскую риторику», — сказал ИА REGNUM директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press Президент Финляндии Саули Ниинистё и глава НАТО Йенс Столтенберг

Всё это означает в том числе потерю Финляндией своей субъектности, подчеркивает эксперт. Он поясняет: «Всю вторую половину XX века Финляндия была активнейшим международным игроком. Мы помним Хельсинкский процесс и те договоренности о безопасности и сотрудничестве в Европе, которые повлияли на изменение ситуации во всем мире». Особое положение Суоми гарантировалось именно ее внеблоковым статусом. Сейчас же страна «теряет свое лицо», превращаясь в лишь малозначительную часть одной из мировых военных структур, резюмирует Солонников.