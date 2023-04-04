В воскресенье, 2 апреля, в Финляндии состоялись парламентские выборы, по итогам которых в стране, вероятнее всего, произойдет кардинальная смена правительства, а премьер-министр Санна Марин, добившаяся вступления государства в НАТО, уйдет в отставку. Однако те, кто придут ей на смену, в плане взглядов на Россию и НАТО если чем и отличаются, то только в худшую сторону.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и Финляндия

Проигравшие

К апрелю 2023 года Финляндия пришла с коалиционным правительством, сформированным 10 декабря 2019 года местной Социал-демократической партией, партиями «Финляндский центр», «Зеленый союз», «Левый союз» и Шведской народной партией (объединяющей представителей этого нацменьшинства, проживающих в Суоми).

На время деятельности этого правительства выпали сначала пандемия COVID-19, а потом и резкое обострение украинского кризиса, в ходе которого кабинет Санны Марин предпочел занять жесткую антироссийскую позицию. Было принято стратегическое решение отказаться от многолетней политики нейтралитета и вступить в НАТО.

Еще один исторический шаг Марин — практически полный разрыв экономических связей с Россией, благодаря которым это скандинавское государство в течение десятилетий богатело и преуспевало. Разрыв оказался настолько всеобъемлющим, что финны даже запретили въезд на свою территорию россиянам, обладающим шенгенскими визами.

Санна Марин стала «звездой» западной прессы, восхвалявшей ее за «отпор государству-агрессору». В самой же Финляндии отношение к ней гораздо более сложное.

Нет, громких протестов по поводу ее внешней политики не было — финны подвергаются очень мощному пропагандистскому воздействию и, как показывают результаты опросов, уверовали в то, что Россия является для них «угрозой», «спасти» от которой может только Североатлантический альянс.

Однако к Марин накопилась масса претензий еще со времен пандемии — многие финны до сих пор считают, что политика карантинов была чересчур суровой. Не прибавили популярности премьеру и скандалы: достоянием общественности становились детали буйных вечеринок с ее участием, а ей пришлось сдавать тест, опровергая слухи о наркозависимости.

IMAGO/photonews. at/Georges Schne/Global Look Press Санна Марин

Возглавляемые Марин социал-демократы очень хотели остаться на вершине власти, а их главными соперниками стали оппозиционные «Истинные финны» и «Коалиционная партия» (она же просто «Коалиция»).

И те и, другие относятся к правой стороне политического спектра, различаясь лишь тем, что «Истинные финны» — правые более жесткого толка, а «Коалиция» — более умеренные. Из этого политологи сделали вывод, что финский избиратель устал от левых и готов качнуться вправо.

Больше всего мест потеряли входившие в прежнее правительство партия «Центр» (минус восемь мандатов) и «зеленые» (минус семь), левые, работавшие в уходящем кабинете министров, лишились пяти мест.

Проживающий в Финляндии известный публицист левого толка Александр Коммари отмечает: «Левый союз» просто продолжает деградировать, потому что никакой принципиальной левой политики он давно уже не проводит, а деятельность его представителей в правительстве Санны Марин ничем выдающимся не отмечена: социальная система Финляндии как шла под откос, так и идет».

Вероятнее всего, Финляндию ждет полная смена состава правительства.

Среди прочих свой пост потеряет и нынешний глава МИД Пекка Хаависто, председатель партии «Зеленый союз». Это вдвойне примечательная личность: открытый гей и один из самых рьяных в государстве сторонников вступления в НАТО.

Коммари приводит пример соседней Швеции, где тамошние левые и «зеленые» голосовали все-таки против членства в НАТО. В Суоми же получилось совсем по-другому: «В Финляндии «зеленые» (как и в Германии) — самая отмороженная пронатовская партия.

IMAGO/Antti HÃ¤mÃ¤lÃ¤inen/Global Look Press Пекка Хаависто

Победители

Первые места по итогам избирательной гонки досталось партиям, которые последние четыре года пребывали в оппозиции. Победителем стала Коалиционная партия с 20,8% и 48 мандатами (всего в Эдускунте, финском парламенте 200 мест). На втором месте оказались «Истинные финны», получившие 20,1% голосов и 46 мест.

Индивидуально больше всего голосов из кандидатов набрали председатель «Истинных финнов» Риикка Пурра (42 589) и кандидат от «Коалиции» Элина Валтонен (32 406). Но и лидер СДП Санна Марин продемонстрировав второй результат в «личном зачете» (35 623) и остается на первых ролях в финской политике, хотя и потеряет пост премьер-министра.

Уже сейчас начали просматриваться контуры будущего правительства. Переговоры о его формировании готовы начать «Истинные финны» и «Коалиция».

Уже известно, что при подготовке коалиционной декларации будут обсуждаться ужесточение миграционной политики, либерализация экономики, смягчение борьбы за климат и вопросы, связанные с внутренней безопасностью, — то есть стандартный «правый» набор.

«Коалиционная партия» шла на выборы под лозунгом «Нам нужно прекратить жить в долг!», подразумевая, что их главные конкуренты социал-демократы бесконтрольно наращивали государственный долг.

Пост премьер-министра, возможно, получит глава «коалиционеров» 54-летний Антти Петтери Орпо. Он обладает необходимым опытом — в предыдущих правительствах возглавлял министерства сельского и лесного хозяйства, внутренних дел и финансов, с июня 2017 по июнь 2019 года занимал пост вице-премьера.

IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Антти Петтери Орпо

Действительно, правые не так давно уже были у власти в Финляндии и ничем хорошим для простых граждан, особенно малоимущих, это не кончилось. Предыдущее правое правительство оппоненты прямо называли «правительством геноцида финского народа». Так и на этот раз, вероятнее всего, сокращать раздутый госдолг будут за счет урезания социальных расходов.

Впрочем, вариант создания чисто правой коалиции пока еще не является стопроцентным.

Есть и другие варианты. Так, финский политический обозреватель Дмитрий Гурбанов считает наиболее вероятной так называемую «сине-красную» коалицию, в которую, помимо Коалиционной партии и социал-демократов, могут войти «Зеленый союз» и Шведская народная партия.

«Между Коалиционной партией и СДП будет большой спор, касающийся экономики. Но если найдется какое-то решение, то, как я считаю, и «Зеленые», и Шведская народная партия пойдут в это правительство», — полагает Гурбанов.

Впрочем, и такая конфигурация, если ее удастся достичь, никаких существенных перемен курса не принесет — речь будет идти лишь о некоторых внутриэкономических частностях.

Особенности финской демократии

Если судить по публичным заявлениям и поступкам руководителей коалиционных партий, ждать от них смены внешнего курса, взятого при Марин, не приходится. В этом плане особенно красноречивым является поступок бывшего председателя «Истинных финнов», парламентария Юсси Халла-ахо.

На исходе прошлого года он рассказал в соцсети, что переводил деньги украинскому онлайн-сервису, предоставляющему крайне своеобразную «услугу» — нанести какую-нибудь надпись на корпус снаряда, который полетит в сторону российских войск.

EPA/STEPHANIE LECOCQ/ТАСС Юсси Халла-ахо

Этот рассказ Халла-ахо стал ответом политика-праворадикала на развернувшееся в газете Helsingin Sanomat обсуждение того, насколько далеко может зайти демонизация россиян. «Если в сложившейся ситуации убийство российских солдат — правильно и необходимо, также является правильным и необходимым всё, что способствует этому», — заявил Халла-ахо в порыве откровенности.

Под этим его постом немедленно разразилась бурная дискуссия.

Далеко не все, кстати, поддержали кровожадные высказывания правого политика — некоторые комментаторы указали, что, мол, огромная доля вины за развязывание украинского конфликта лежит на США и НАТО. Сам же Халла-ахо, испугавшись чрезмерной шумихи, возникшей из-за его поста, позже его удалил.

Российский политолог, специалист по странам Евросоюза Вадим Трухачев предупреждает, что Москве не стоит ожидать каких-либо перемен в финской политике. По его словам, Финляндия сейчас проходит процесс «прибалтизации» — в том смысле, что уже сейчас Суоми по отношению ее правящей элиты к России ничем не отличается от стран Балтии.

«Запомнившаяся клоунским поведением премьер Финляндии Санна Марин проиграла выборы. Но России от этого как минимум не лучше. Марин и её социал-демократы на деле не были самыми антироссийскими. Победившие либерал-консерваторы и их лидер, будущий премьер Петтери Орпо, настроены к России ещё хуже. Хотя кажется, что хуже — это превращение Финляндии во вторую Эстонию. Но к этому всё и идёт», — пишет Трухачев в своем телеграм-канале.

А проживающий в Финляндии известный публицист левого толка Александр Коммари отмечает: особенностью данных выборов стало то, что их участники, строя свою агитацию, почти не говорили о внешней политике и будущем Финляндии именно в новом мировом порядке.

«Это типично для финнов. Предыдущее очень крупное внешнеполитическое решение, оказавшееся роковым для Финляндии — а именно, принятое в 1940 году решение связать свою судьбу с нацистской Германией, чтобы вернуть не только «отжатое» Советами годом раньше во время «Зимней войны», но и «отжать» уже у Советов в гораздо больших размерах — это решение тоже принималось без малейшего общественного обсуждения. Таковы особенности финской демократии. Будет показательно, если решения, принятые в 2022/2023 годах, окажутся столь же фатальными», — отмечает Коммари.

Стоит в заключение отметить, что 4 апреля президент Финляндии Саули Ниинистё отправился в Брюссель для участия в официальной церемонии вступления своего государства в Североатлантический альянс.

IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press Йенс Столтенберг и Саули Ниинистё

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже приветствовал Финляндию как тридцать первую страну альянса. Столтенберг подчеркнул, что в данном случае речь идет о самом быстром процессе вступления в НАТО за всю историю этого военного союза.

Таким образом, Суоми более не нейтральная страна — уже официально. Факт ее членства в НАТО «зацементирует» Финляндию в составе альянса, ограничит ее возможности в плане проведения внешней политики и лишит государство статуса самостоятельного игрока. И в свете этого факта конкретный состав будущей правящей коалиции в Финляндии уже не представляется столь уж важным.