Минобороны России 19 июня опубликовало кадры поражения российским дроном-камикадзе немецкого танка «Леопард» из числа переданных ВСУ бронемашин производства стран НАТО. Видеоролик, размещенный в Telegram-канале ведомства, был снят на запорожском участке фронта. Танк — по внешним признакам, Leopard-2A6 — был поражен в крышу.

Иван Шилов ИА REGNUM Ка-52 «Аллигатор»

Ранее, 13 июня, российское оборонное ведомство опубликовало съемку подбитых и захваченных «Леопардов» и американских бронемашин Bradley.

Часть западной техники, которую ВСУ задействовало в наступлении, подрывается на минах и впоследствии добивается огнём российской артиллерии. Но настоящей угрозой для натовской бронетехники становится штурмовая авиация, в частности, вертолёты Ми-28 и Ка-52 «Аллигатор». Кадры работы вертолётов, в том числе в ночное время суток, публикует ряд Telegram-каналов, в том числе официальные ресурсы Минобороны. Они свидетельствуют о том, что вертолёты крайне эффективно поражают бронетехнику ВСУ.

Эффективность российской авиации в отражении наступления ВСУ признаёт, в частности, военное ведомство Великобритании. «Россия значительно усилила свои возможности по применению ударных вертолетов с начала украинских контрнаступательных операций на юге Украины», — говорится в сообщении британского минобороны.

Российская авиация применяет «ракеты большой дальности» против наземных целей, указывается в сообщении. Таким образом, авиация может работать с безопасной дистанции, не опасаясь противодействия со стороны украинской ПВО, в то же время нанося противнику существенный урон.

Российские вертолёты применяют для поражения бронетехники ВСУ противотанковые управляемые ракеты, работая на удалении от линии фронта, сказал ИА Регнум на условиях анонимности военный лётчик и пилот вертолёта, ветеран военных действий.

«Наверное, главный козырь на таких дистанциях — это противотанковый комплекс «Вихрь», — высказал предположение собеседник. — Этот комплекс позволяет работать по целям на расстоянии от 5 до 10 км и при этом отличается высокой точностью, используя несколько типов боеприпасов».

По версии источника, основным противотанковым оружием для «Аллигаторов» и других боевых вертолетов стали управляемые ракеты «Вихрь-1», которые хорошо показали себя ещё в Сирии в качестве средства поражения статичных и движущихся целей.

(сс) Vitaly V. Kuzmin 6 ракет комплекса Вихрь

«Это сверхзвуковая ракета с боевой частью в 12 кг. То есть она может уничтожать тяжелобронированные цели, чего не может сделать условный дрон «Ланцет» (у него боевая часть существенно меньше). При этом ракета остаётся вне зоны поражения переносных зенитных ракетных комплексов противника, которыми ВСУ напичканы под завязку», — пояснил собеседник.

Кроме того, судя по последним данным, наши лётчики серьёзно увеличили продуктивность нанесения ударов неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с кабрирования, то есть при полёте с набором высоты и носом самолёта, задранным выше горизонта, отметил эксперт.

«Таким образом, накрывают район залпом, поражая сразу ряд целей», — указал собеседник ИА Регнум.

Ахиллесова пята натовской стратегии наступления

Технические особенности российской лётной техники — это только одна из составляющих неудач украинского наступления, отмечают аналитики. Главная же проблема — стратегические просчёты Киева и его западных кураторов, которые не озаботились защитой наступающих войск от ударов с воздуха.

В составе колонн бронетехники, уничтоженной на запорожском направлении, практически не используются зенитные ракетные комплексы прикрытия войск на марше, что позволяет российской штурмовой авиации действовать без особых сложностей.

Проблема, которая на практике привела к этой слабости противника, кроется в самой стратегии НАТО, которую взяли на вооружение украинские военные, предположил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев.

«У НАТО упор делается на господство в воздухе силами авиации, поэтому зенитные ракетные комплексы не так развиты, как у советской и российской армий.

Речь о подавлении авиации силами авиации, подавлении ПВО силами авиации и поддержке наземных войск силами авиации», — пояснил эксперт.

ВСУ могли исчерпать запас ракет к системам ПВО советского производства, которые находились у них на вооружении, указал Тумбарцев. Часть зенитных комплексов также была уничтожена, а новые поставки не компенсировали потерь. Но даже те комплексы, что были переданы ВСУ, крайне редко используются в полосе фронта.

«Из того, что ВСУ получили от Запада, для прикрытия войск могут использоваться зенитные ракетные комплексы производства США Avenger, в некотором роде аналог наших комплексов «Стрела-10». Есть британские ЗРК Stormer», — перечислил эксперт.

«Но эти комплексы или не используются, или используются крайне странно.

Например, одиночный ЗРК Stormer был уничтожен в результате артиллерийского удара. Однако он двигался самостоятельно, его никто не прикрывал, он никого не прикрывал. Совершенно непонятно, что он там делал. Попыток включения ЗРК в колонны зафиксировано не было», — продолжил Максим Тумбарцев.

Mike Weston/MOD ЗРК Stormer

Солдаты противника опасаются идти в бой

Отсутствие прикрытия с воздуха и активность российской авиации приводят к тому, что солдаты ВСУ отказываются идти в наступление и придумывают различные уловки, отмечает в своей публикации немецкое издание Spiegel. Украинские танкисты сообщили германским журналистам: приходится имитировать поломки бронетехники, лишь бы не идти в бой.

Кроме того, бойцы ВСУ сообщают о большом количестве потерянных танков Leopard 2 и другой бронетехники, из-за чего серьёзно страдает боевой дух подразделений, задействованных в наступлении.

В числе угроз для бронетехники также называются российские беспилотники. Не только барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые уже давно применяются в зоне проведения СВО, но и FPV-дроны, способные поражать даже тяжёлую бронетехнику.

«То, как ВСУ ведут боевые действия, пока что выдаёт какие-то очень серьёзные просчёты, начиная с уровня планирования», — объяснил ИА Регнум бывший лётчик армейской авиации.

Не по сирийскому, а по карабахскому сценарию

Многие источники предсказывали, что наступать в условиях тотального превосходства противника в воздухе нельзя, что будут потери. Но командование ВСУ по странной причине это проигнорировало, отметил собеседник.

«В итоге бронетехника оказалась беззащитной перед ударами с воздуха», — подчеркнул источник ИА Регнум.

Для сравнения, сирийские боевики стремились использовать военную технику россыпью, всегда активно маневрировали, использовали ландшафт и укрытия при проведении наступательных операций, указал собеседник. «А командование украинской армии будто намеренно концентрирует в одном районе ударный кулак бронетехники и отправляет его буквально на расстрел. Отсюда зафиксированное на видео поражение «Вихрем» сразу двух-трёх целей в одном районе, — подчеркнул эксперт.

Ближайшая аналогия, по мнению собеседника, — конфликт в Карабахе, когда Азербайджан ударами беспилотников-камикадзе и ударных БПЛА, использующих управляемые вооружения, выбил большую часть армянской бронетехники, которая пыталась контратаковать несколько раз.

«Причина всё та же — отсутствие внятной системы ПВО. Почему Киев и его союзники не озаботились её созданием — вопрос», — заметил специалист.

Существует несколько объяснений того, почему командование ВСУ упорно продолжает попытки наступления, даже не пытаясь исправить допущенные при планировании операции просчёты. Однако вполне возможно, что исправить их в принципе невозможно, в свою очередь указывает Тумбарцев.

«Единственное объяснение того, почему ЗРК не включаются в состав колонн бронетехники — их просто слишком мало, — полагает эксперт. — Ничем другим объяснить такой подход нельзя. Возможно, дело в том, что в НАТО просто никогда не планировали проведение конфликта в таком формате, поэтому в принципе не представляют, как должно осуществляться планирование». Вопрос не в том, что они не поставили нужного количества ЗРК, а в том, что никто не знает, сколько это «нужное количество» для такого конфликта, добавил военный аналитик.

Нельзя также исключить, что такой высокой ценой Киев пытается заставить колеблющихся натовцев начать поставлять на Украину еще более мощное оружие, включая истребители, — мол, мы же говорили, что без истребителей никак, вот теперь и несем такие потери. Некоторые западные союзники Украины боятся ее поражения даже больше, чем сам Киев, и такие аргументы могут сработать.

В любом случае, пока Киев не особо считается с потерями, а значит — наступление будет продолжено.