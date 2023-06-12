Москва, 12 июня, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения бронеавтомобиля спецназа США при отражении попытки наступления ВСУ на Времевском выступе в зоне спецоперации российским дроном-камикадзе «Ланцет» опубликовал 12 июня Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ИА REGNUM Дрон-камикадзе «Ланцет»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как дрон-камикадзе «Ланцет» поражает американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV, которые недавно Вашингтон начал поставлять Киеву, после чего в бронемашине происходит взрыв и она, остановившись, начинает гореть.

Кадр из видео

По данным источника, «Ланцет» пробил американскую бронемашину кумулятивной струёй. При этом Oshkosh M-ATV чаще всего используют вооружённые силы и национальная гвардия США.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая российский «Ланцет» уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» на южнодонецком направлении. Также ударом зенитно-ракетного комплекса «Тор» был уничтожен беспилотник типа «Фурия» ВСУ.

Также 28 мая дрон-камикадзе «Ланцет» на южнодонецком направлении уничтожил польскую самоходную гаубицу Krab ВСУ. А российские средства ПВО сбили украинские беспилотники «Валькирия» и «Фурия».