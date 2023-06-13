Москва, 13 июня, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Бойцы подразделений группировки «Восток» в ходе боёв на Запорожском направлении захватили танки Leopard, произведённые в Германии, и бронемашины Bradley производства США. Видео с трофейной бронетехникой 13 июня опубликовало пресс-служба Министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», — отметили в Минобороны.

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В ведомстве подчеркнули, что вся захваченная техника западного производства.

Минобороны 6 июня впервые обнародовало кадры уничтоженных Leopard, в тот день ВСУ потеряли восемь таких танков. Противник применил их, пытаясь прорвать оборону российской армии.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у страны нет возможностей для замены каждого танка, подбитого в ходе специальной военной операции на Украине. При этом он пообещал нарастить поставки Leopard 1А5. До конца июля планируется передать Киеву более ста танков.

Как отметил в беседе с ИА Регнум директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин, Берлин таким образом хочет отправить на Украину устаревшие танки, которые в ФРГ уже отказываются использовать. Политолог заявил, что эти танки хуже Т-64 и «прекрасно горят».

Подберёзкин также указал на сложность ремонта немецкой бронетехники. Для этого требуется ремонтный завод, но на Украине его сложно будет организовать. Предположительно танки придётся возить на ремонт в Польшу. По мнению эксперта, с учётом высоких темпов, с которым идёт уничтожение техники ВСУ, это не будет эффективно из-за логистических сложностей.