Минобороны РФ показало кадры поражения танка Leopard дроном-камикадзе

Москва, 19 июня, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало поражение немецкого танка «Леопард» российским дроном-камикадзе. Видео опубликовано 19 июня в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Кадры поражения танка ВСУ западного производства дроном-камикадзе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что танк был поражен на запорожском направлении. На видео дрон попадает точно в крышу танка. В ролике видно защиту носа башни, характерную для Leopard-2A6.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Минобороны РФ опубликовало кадры захваченных полуразрушенных западных танков Leopard и бронемашин Bradley.

По словам военного эксперта, полковника в отставке Михаил Тимошенко, немецкие танки «Леопард» имеют ряд существенных минусов, которые делают из них хорошие мишени для российских войск. Основной недостаток связан не с тонкой бронезащитой, а с низкой проходимостью.