Коварные польские планы возврата «восточных Кресов» и поглощения украинского населения не исчезают с первых полос. Кое-что можно услышать и о Венгрии, чей проект восстановления венгерского королевства в основном известен по притязаниям на Закарпатье. Причем настолько, что 11 военнопленных ВСУ — этнических венгров российская сторона по линии РПЦ недавно передала не Украине, а Будапешту. Как бы подчеркивая, что не рассматривает их в качестве украинских подданных.

Иван Шилов ИА REGNUM Румыния

При этом в тени все время остается 20-миллионная Румыния, чья напористая и агрессивная внешняя политика постоянно проявляет себя в Молдавии, а претензии на украинские территории всегда реализовывались куда системнее, чем у поляков. Даже как-то неловко сравнивать робкие вздохи о польском Львове и убогую «карту поляка», ради которой еще нужно попотеть, с полновесным румынским паспортом и реальными успехами по «возвращению исконных территорий». Возможно, крики польских патриотов звонче румынских, зато в последнем случае даже рядовые производители столовых вин печатают на этикетках карту «великой Румынии».

Так что рассматривать как текущую, так и будущую политику в отношении украинских территорий без этого фактора попросту неправильно. Тем более что от румынской линии зависит и судьба Приднестровья.

Andrei Nacu «Великая Румыния». 1930

România Mare

Несмотря на то что Румыния появилась на карте только в XIX веке, великой побыть она успела — в смысле размеров. Удачный период на сломе эпох, с Балканскими войнами, Первой мировой и распадом империй позволил новому государству между 1918 и 1940 годами максимально расширить свои границы.

Тогда же появилась и концепция «Великой Румынии» (România Mare), под которую специально обученные историки подбирали аргументы, подтверждающие этнические, исторические и географические «права» на всю территорию Буковины и Бессарабии. Эта идея интенсивно пропагандировалась как внутри страны, так и за ее пределами. Получив в свое распоряжение эту территорию, румынские власти проводили на ней максимально жесткую политику, в первую очередь языковую.

Об этом почему-то никогда не рассказывала украинская пропаганда, но в 20-е годы, когда в УССР проводилась кампания повальной украинизации, на Буковине не осталось ни одной украинской начальной школы — все они были румынизированы. Закон о народных школах требовал, чтобы граждане, «забывшие» свой родной язык, отдавали детей в государственные или частные школы, где преподавание ведется на румынском языке. Украинцев заставляли изменять фамилии на румынские, была запрещена деятельность «Просвіт» — украинских культурно-просветительских обществ.

В начале 30-х годов было запрещено даже самоназвание «украинцы». В январе 1938 года королевский наместник Бессарабии генерал Чуперкэ издал приказ, предписывавший говорить в присутственных местах только по-румынски, за нарушение которого полагалось сорок ударов палкой. А не желающих расставаться с иллюзиями о возвращении старой России активно ловила и казнила тайная политическая полиция Siguranţă. Естественно, румынский язык немедленно появился в школах в 1941 году, когда на оккупированной территории Украины возникло губернаторство Транснистрия.

Карманный атлас СССР Бессарабия и Украинская ССР в границах 1939 года

К тому моменту внешняя экспансия была уже отлично отработана идеологически, и известный историк Константин Джиуреску убедительно пояснял:

«Под Украиной следует понимать северную территорию с центром в городе Киеве… земли, расположенные к востоку от Днестра, были заселены сотни лет назад румынами, что и дает нам сегодня (декабрь 1941 года. — Прим. ред.) неопровержимое право на эту область».

В краткий миг военного успеха даже зазвучали претензии на «румынскую империю» с границей по Уралу, однако ни разгром в Сталинграде, ни капитуляция с репарациями, ни установление коммунистического режима не смогли поколебать румынской убежденности в «историческом праве» Румынии на территории украинских Южной Бессарабии, Северной Буковины, а в дальнейшем — на остров Змеиный с морским шельфом.

Andrein Карта «Великой Румынии». 1942

Кроме того, курс на «возвращение в родную гавань» был проложен независимой Молдавии, где главными молдавскими националистами, отстаивающими национальную идентичность и суверенитет, стали… русские и украинцы. Настоящий патриот местного разлива утверждает, что молдаван придумал товарищ Сталин и всегда была только великая Румыния, трагически лишившаяся своих земель.

При этом, как отметил в комментарии ИА Регнум доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев, подобные претензии никогда не высказывались Венгрии и Сербии, где живет большая румынская диаспора: в европейской семье это палка о двух концах, где легко можно получить встречные претензии.

Украина по кусочку

Поскольку главной идеологической базой «новой Украины» изначально стала декоммунизация и дерусификация, на румынские проделки там всегда смотрели сквозь пальцы. Хотя они полностью соответствовали набору угроз, приписываемых «исторически ненавидящей всё украинское» России.

Пока украинские политики сотрясали телеэфир, обличая российских агентов во власти, Румыния массово выдавала свои паспорта жителям Черновицкой и Одесской областей Украины. Равно как Молдавии и Приднестровья, где в первом случае румынскими гражданами является миллион человек, включая президента Майю Санду.

Пока национал-патриоты выискивали влияние российской пропаганды, на всей указанной территории планомерно создавалось единое этнокультурное пространство «соотечественников»: с румынскими школами, программой обучения в вузах, телерадиовещанием и прессой. Еще набирала разбег борьба с «московской церковью», а Румынская православная церковь, не обращая внимания ни на кого, увеличивала «покрытие» приходов и епархий.

Но самое главное, кроме ползучей экспансии Румыния в полной мере включила практические действия по расширению влияния в борьбе за черноморский шельф у острова Змеиный и дунайское судоходство. Это был прекрасный показательный пример того, как ловко играют европейские соседи на наборе украинских исторических комплексов, романтическом стремлении в ЕС и НАТО и неэффективном государственном управлении.

По большому счету спор за шельф мог бы вообще не состояться, если бы тогдашний президент Виктор Ющенко обратился к России как правопреемнице СССР, заключившего в 1949 году договор о режиме советско-румынской государственной границы, включая границу в Черном море. Справедливую, как признали обе стороны.

В дальнейшем протоколы, подтверждавшие прохождение ее линии, подписывались еще несколько раз. Однако позиция пострадавшей от коммунистического режима жертвы была созвучна новой идеологии, принесённой Ющенко.

Кроме того, самолюбию власти оранжевого Майдана льстила цивилизованность процесса и обещания содействия в евроатлантической интеграции. А лишь попав на рассмотрение Международного суда ООН, дело было уже выиграно Румынией. Как следствие, Украина безо всякой войны потеряла 9,7 тыс. кв. километров нефтегазоносного шельфа. В дальнейшем же нет практически никаких сомнений в том, что заявленные аппетиты будут рано или поздно удовлетворены.

«Что касается Приднестровья, Румыния готова его не рассматривать как свою часть. А в остальном политическая идея существует, и Румыния как не знаю кто сидит в засаде, ожидая возможности как-то прирасти территориями за счет Молдавии и Украины, — говорит Трухачев. — А открыто это не проговаривается потому, что правительство вынуждено оглядываться на ЕС, а он не в восторге от того, что Румыния будет менять свои границы».

Текущая политика что на Украине, что в Молдавии полностью играет на этот интерес. Религиозный разрыв с Русской православной церковью, изгнание русского языка, перекос исторического мифа в сторону «советской оккупации», идея вступления в НАТО и ЕС для них означают только деградацию, распад, переход под внешнее управление и, в конце пути, раздел между соседями.

«Не все йогурты одинаково полезны»: никто ведь и не обещал, что евроатлантический курс означает вступление всей территорией. И под этой прекрасной формулой охотно подпишутся все «добрые европейские соседи Украины».