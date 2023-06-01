С 1 по 2 июня в Молдавии проходит саммит Европейского политического сообщества — межправительственной организации, созданной в 2022 году формально для решения вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Правда, обсуждают они их без России и Белоруссии (в это политическое сообщество не входящей) — а значит, никаких общеконтинентальных вопросов решать не могут.

«Говорить о каких-то европейских процессах в разделенной Европе, в Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, конечно, можно, но это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным», — пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. И добавил, что Москва будет внимательно следить за риторикой на саммите.

А следить там есть за чем, ведь на саммит приехал глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Зеленский, как мне кажется, в последнее время очень неуютно себя чувствует в Киеве, поэтому при первой возможности сбегает на любую тусовку, даже если ему не рады. В Молдавии он продолжил требовать у партнёров денег и боеприпасов», — поясняет ИА Регнум обозреватель ТРК Крым Сергей Веселовский.

Если говорить словами самого Зеленского, то он приехал за коалицией «Патриотов» и F-16» — то есть систем ПВО и боевых самолетов, отсутствие которых якобы не позволяет киевскому режиму начать долгожданное контрнаступление для захвата Запорожской области Российской Федерации.

Сергей Корсун ИА REGNUM Владимир Зеленский

И, понятно, просить эти системы он будет не у гражданки Румынии Майи Санду (являющейся по совместительству президентом Молдавии) — у Кишинева подобного оружия нет. С этой просьбой Зеленский обратился к прибывшим на саммит европейским лидерам, а также к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (которая на днях выступила категорически против любых заморозок и прекращения огня на Украине). И заявил, что готов ждать. «До истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно», — отметил украинский лидер.

Не исключено, что ждать придется долго. Поставка истребителей — это не просто передача самолетов. Это еще и поставка мощностей для обслуживания и ремонта, обучение пилотов, создание взлетно-посадочных полос и ангаров (которые при этом гарантированно не будут откалиброваны, откинжалены и отискандерены).

Совершать же боевые вылеты с территории Румынии и Польши эти самолеты не могут — и не только по причине расстояний. Любой такой полет на боевое задание делает страны, с территории которых взлетел борт, прямыми участниками конфликта. Со всеми российскими возможными вылетающими.

Дайте членство

Приехал Зеленский проситься и в НАТО. Ну или хотя бы получить на июльском саммите альянса в Вильнюсе дорожную карту по вступлению, то есть написанный на бумаге порядок действий, который должен гарантированно привести к членству. Запад, напомним, эту бумажку давать не хочет — просто потому, что не рассматривает вступление Украины в НАТО до урегулирования всех ее территориальных претензий к России.

Однако, если верить статье Financial Times, глава киевского режима недавно выдвинул Западу ультиматум: он не поедет на саммит в Вильнюс без гарантий того, что уедет оттуда с дорожной картой. И, по всей видимости, на встрече в Молдавии ему должны дать ответ.

В России, конечно, сам ультиматум восприняли с юмором — мол, Зеленский угрожает, что не поедет в Вильнюс попрошайничать. Однако всё несколько сложнее.

Информационная накачка западными СМИ Владимира Зеленского различными смыслами («герой», «лидер сопротивляющейся страны», «защитник Европы от русской агрессии») привела к тому, что у главы киевского режима — нищего, с разрушенной экономикой, живущего на западные деньги и воюющего западным оружием — появился инструмент давления на европейских лидеров.

Его демонстративный отказ приехать или даже резкая публичная критика Запада могут поставить тамошних лидеров перед вилкой: либо открыто и демонстративно послать попрошайку, признавшись электорату в многомиллиардных тратах их средств в никуда, либо попытаться умиротворить Зеленского и тем самым сохранить видимость продолжения совместной борьбы «сил света» против России.

И Зеленский уже начинает их поддавливать. «Наши надежды становятся всё более и более отдалёнными, и мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь — как от имени солдат… так и от имени нашего народа», — заявил он на саммите.

Приднестровский фронт

Однако — при всей важности истории с членством — в Молдавии будут происходить гораздо более опасные для России переговоры. Переговоры о втором фронте.

Ни для кого не секрет, что с самого начала СВО киевский режим и Запад пытались спровоцировать параллельный конфликт на других российских границах для того, чтобы отвлечь на него внимание Москвы.

И в этом плане они рассчитывали на Грузию. Тбилиси, однако, от этой почетной роли отказался и даже не стал вводить санкции против Москвы. За что Зеленский на всех площадках теперь хамит грузинскому руководству. «Все европейские страны, граничащие с Россией и не желающие, чтобы Россия на них напала, должны вступить в союз с ЕС и НАТО. У нас нет выбора: либо открытая война, либо пошаговая оккупация. Мы видим, что происходит в Белоруссии и в Грузии», — заявил он.

Однако молдавское руководство, по всей видимости, оказалось куда менее устойчивым перед украинским и западным давлением. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, Запад подстрекает Молдавию к участию в конфликте на Украине, ставшей плацдармом против России и подрывной деятельности против Белоруссии.

И участие это может проявиться либо в атаке на Приднестровье, либо в официальном позволении украинским войскам напасть на Приднестровье — зажатую между Украиной и Молдавией территорию, где находятся сотни тысяч граждан РФ и несколько тысяч российских миротворцев.

Санду официально говорит о том, что от выживаемости киевского режима зависит судьба Молдавии. «Украина обеспечивает безопасность Республики Молдова, и мы благодарны за это», — заявила она. Тем более что Зеленский прямым текстом пообещал ей помочь в разрешении конфликта в Приднестровье после «победы над Россией». И даже вроде как на саммите Санду разрешила помочь решить конфликт здесь и сейчас.

«Если украинской армии будет необходимо — мы готовы дать право зайти на нашу территорию, чтобы разобраться со складами, вооружением и личным составом. Это союзнический жест», — цитируют ее высказывание ряд СМИ (хотя на момент сдачи статьи оригинала этого заявления найти не удалось).

На сегодняшний день, однако, согласию Кишинева на эскалацию в Приднестровье мешают три фактора. Первый — крайнее нежелание молдавского общества вписываться в украинский конфликт. И это нежелание укрепляется вторым фактором — страхом перед возможным российским ответом.

Москва в последние недели предельно четко демонстрирует свои возможности по нанесению ракетно-бомбовых ударов на большие расстояния, и ни молдавское население, ни молдавские элиты не готовы втягиваться в войну с ней.

Третий же фактор — это позиция ключевого молдавского союзника, Румынии.

«Молдавия находится между двумя большими государствами — Румынией и Украиной. И с обоими государствами она пытается поддерживать максимально позитивные отношения. Однако румынские политики крайне ревностно отнеслись к недавнему сближению Зеленского и Санду — было заметно, что они воспринимают это сближение как угрозу для своих интересов в Молдавии», — поясняет ИА Регнум директор Института социально-политических исследований и регионального развития, бывший замминистра иностранных дел Приднестровья Игорь Шорников.

Не меньшей угрозой румыны считают и агрессивные планы Зеленского по расширению его конфликта с Россией на Молдавию и Европу.

«Румыния, в отличие от Польши, воевать не готова. Поэтому она ведет себя относительно корректно по отношению к России. Те же заявления президента Румынии Клауса Йоханнеса на саммите в Молдавии были очень осторожны — он предостерёг Кишинев от эйфории, в том числе и относительно сроков вступления в ЕС», — продолжает Игорь Шорников.

Игнорировать же позицию Румынии румынская гражданка Майя Санду не может. Даже ради Зеленского.