Почему Майя Санду не может открыть второй фронт в Приднестровье
С 1 по 2 июня в Молдавии проходит саммит Европейского политического сообщества — межправительственной организации, созданной в 2022 году формально для решения вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента.
Правда, обсуждают они их без России и Белоруссии (в это политическое сообщество не входящей) — а значит, никаких общеконтинентальных вопросов решать не могут.
«Говорить о каких-то европейских процессах в разделенной Европе, в Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, конечно, можно, но это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным», — пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. И добавил, что Москва будет внимательно следить за риторикой на саммите.
А следить там есть за чем, ведь на саммит приехал глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Зеленский, как мне кажется, в последнее время очень неуютно себя чувствует в Киеве, поэтому при первой возможности сбегает на любую тусовку, даже если ему не рады. В Молдавии он продолжил требовать у партнёров денег и боеприпасов», — поясняет ИА Регнум обозреватель ТРК Крым Сергей Веселовский.
Если говорить словами самого Зеленского, то он приехал за коалицией «Патриотов» и F-16» — то есть систем ПВО и боевых самолетов, отсутствие которых якобы не позволяет киевскому режиму начать долгожданное контрнаступление для захвата Запорожской области Российской Федерации.
И, понятно, просить эти системы он будет не у гражданки Румынии Майи Санду (являющейся по совместительству президентом Молдавии) — у Кишинева подобного оружия нет. С этой просьбой Зеленский обратился к прибывшим на саммит европейским лидерам, а также к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (которая на днях выступила категорически против любых заморозок и прекращения огня на Украине). И заявил, что готов ждать. «До истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно», — отметил украинский лидер.
Не исключено, что ждать придется долго. Поставка истребителей — это не просто передача самолетов. Это еще и поставка мощностей для обслуживания и ремонта, обучение пилотов, создание взлетно-посадочных полос и ангаров (которые при этом гарантированно не будут откалиброваны, откинжалены и отискандерены).
Совершать же боевые вылеты с территории Румынии и Польши эти самолеты не могут — и не только по причине расстояний. Любой такой полет на боевое задание делает страны, с территории которых взлетел борт, прямыми участниками конфликта. Со всеми российскими возможными вылетающими.
Дайте членство
Приехал Зеленский проситься и в НАТО. Ну или хотя бы получить на июльском саммите альянса в Вильнюсе дорожную карту по вступлению, то есть написанный на бумаге порядок действий, который должен гарантированно привести к членству. Запад, напомним, эту бумажку давать не хочет — просто потому, что не рассматривает вступление Украины в НАТО до урегулирования всех ее территориальных претензий к России.
Однако, если верить статье Financial Times, глава киевского режима недавно выдвинул Западу ультиматум: он не поедет на саммит в Вильнюс без гарантий того, что уедет оттуда с дорожной картой. И, по всей видимости, на встрече в Молдавии ему должны дать ответ.
В России, конечно, сам ультиматум восприняли с юмором — мол, Зеленский угрожает, что не поедет в Вильнюс попрошайничать. Однако всё несколько сложнее.
Информационная накачка западными СМИ Владимира Зеленского различными смыслами («герой», «лидер сопротивляющейся страны», «защитник Европы от русской агрессии») привела к тому, что у главы киевского режима — нищего, с разрушенной экономикой, живущего на западные деньги и воюющего западным оружием — появился инструмент давления на европейских лидеров.
Его демонстративный отказ приехать или даже резкая публичная критика Запада могут поставить тамошних лидеров перед вилкой: либо открыто и демонстративно послать попрошайку, признавшись электорату в многомиллиардных тратах их средств в никуда, либо попытаться умиротворить Зеленского и тем самым сохранить видимость продолжения совместной борьбы «сил света» против России.
И Зеленский уже начинает их поддавливать. «Наши надежды становятся всё более и более отдалёнными, и мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь — как от имени солдат… так и от имени нашего народа», — заявил он на саммите.
Приднестровский фронт
Однако — при всей важности истории с членством — в Молдавии будут происходить гораздо более опасные для России переговоры. Переговоры о втором фронте.
Ни для кого не секрет, что с самого начала СВО киевский режим и Запад пытались спровоцировать параллельный конфликт на других российских границах для того, чтобы отвлечь на него внимание Москвы.
И в этом плане они рассчитывали на Грузию. Тбилиси, однако, от этой почетной роли отказался и даже не стал вводить санкции против Москвы. За что Зеленский на всех площадках теперь хамит грузинскому руководству. «Все европейские страны, граничащие с Россией и не желающие, чтобы Россия на них напала, должны вступить в союз с ЕС и НАТО. У нас нет выбора: либо открытая война, либо пошаговая оккупация. Мы видим, что происходит в Белоруссии и в Грузии», — заявил он.
Однако молдавское руководство, по всей видимости, оказалось куда менее устойчивым перед украинским и западным давлением. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, Запад подстрекает Молдавию к участию в конфликте на Украине, ставшей плацдармом против России и подрывной деятельности против Белоруссии.
И участие это может проявиться либо в атаке на Приднестровье, либо в официальном позволении украинским войскам напасть на Приднестровье — зажатую между Украиной и Молдавией территорию, где находятся сотни тысяч граждан РФ и несколько тысяч российских миротворцев.
Санду официально говорит о том, что от выживаемости киевского режима зависит судьба Молдавии. «Украина обеспечивает безопасность Республики Молдова, и мы благодарны за это», — заявила она. Тем более что Зеленский прямым текстом пообещал ей помочь в разрешении конфликта в Приднестровье после «победы над Россией». И даже вроде как на саммите Санду разрешила помочь решить конфликт здесь и сейчас.
«Если украинской армии будет необходимо — мы готовы дать право зайти на нашу территорию, чтобы разобраться со складами, вооружением и личным составом. Это союзнический жест», — цитируют ее высказывание ряд СМИ (хотя на момент сдачи статьи оригинала этого заявления найти не удалось).
На сегодняшний день, однако, согласию Кишинева на эскалацию в Приднестровье мешают три фактора. Первый — крайнее нежелание молдавского общества вписываться в украинский конфликт. И это нежелание укрепляется вторым фактором — страхом перед возможным российским ответом.
Москва в последние недели предельно четко демонстрирует свои возможности по нанесению ракетно-бомбовых ударов на большие расстояния, и ни молдавское население, ни молдавские элиты не готовы втягиваться в войну с ней.
Третий же фактор — это позиция ключевого молдавского союзника, Румынии.
«Молдавия находится между двумя большими государствами — Румынией и Украиной. И с обоими государствами она пытается поддерживать максимально позитивные отношения. Однако румынские политики крайне ревностно отнеслись к недавнему сближению Зеленского и Санду — было заметно, что они воспринимают это сближение как угрозу для своих интересов в Молдавии», — поясняет ИА Регнум директор Института социально-политических исследований и регионального развития, бывший замминистра иностранных дел Приднестровья Игорь Шорников.
Не меньшей угрозой румыны считают и агрессивные планы Зеленского по расширению его конфликта с Россией на Молдавию и Европу.
«Румыния, в отличие от Польши, воевать не готова. Поэтому она ведет себя относительно корректно по отношению к России. Те же заявления президента Румынии Клауса Йоханнеса на саммите в Молдавии были очень осторожны — он предостерёг Кишинев от эйфории, в том числе и относительно сроков вступления в ЕС», — продолжает Игорь Шорников.
Игнорировать же позицию Румынии румынская гражданка Майя Санду не может. Даже ради Зеленского.