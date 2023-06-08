Москва, 8 июня, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Передача украинских военнопленных из Закарпатья властям Венгрии прошла 8 июня при участии Русской православной церкви (РПЦ), сообщили в пресс-службе Московского патриархата.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Процедура состоялась в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны. В Московском патриархате отметили, что акцию провели из-за «побуждений христианского человеколюбия».

В процедуре от Московского патриархата участвовали председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва и Киев проводят обмен пленными в наиболее эффективных форматах. При этом он отказался комментировать призывы киевских властей провести обмен по схеме «всех на всех».

25 мая, глава офиса украинского президента Андрей Ермак написал о возвращении на Украину 106 военнопленных. По его словам, их возвратили с артёмовского направления. Ермак уточнил, что Украине передали 98 сержантов и солдат, а также о восемь офицеров.