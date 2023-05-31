После трёх месяцев споров власти Риги всё же решились и под покровом ночи снесли памятник Пушкину — незадолго до очередного дня рождения поэта. Это произошло в тот самый момент, когда народ Латвии, объединившись — для последнего времени случай редчайший! — в едином эмоциональном порыве, праздновал успех национальной сборной по хоккею.

Иван Шилов ИА REGNUM Памятник Пушкину в Риге

Демонтаж монумента стал новым увесистым оскорблением русской общины, которой снова напомнили, что её здесь не любят и не хотят, чтобы русские продолжали тут жить.

Момент единения

На прошлой неделе в Риге и Тампере прошли игры чемпионата мира по хоккею, от участия в котором, как известно, отстранили Россию и Белоруссию. Латвийская сборная в ходе этого чемпионата впервые завоевала третье место, победив команды Чехии, Норвегии, Словении, Казахстана, Швейцарии, Швеции, США, но проиграв канадцам и словакам.

Поскольку у Латвии давно уже не было серьезных успехов в какой-либо сфере, власти решили «выжать» результат сборной по максимуму. Началась подготовка пафосных церемоний чествования хоккеистов, в стране был объявлен дополнительный выходной день. Надо сказать, что радость народ проявлял совершенно искреннюю, не по приказу. Причем радовались как латыши, так и многие русские.

И всё же в среде русских Латвии возникла дискуссия — допустимо ли радоваться спортивным успехам государства, которое делает все возможное для того, чтобы их, русских, унизить и оскорбить?

Последний год с лишним — время непрерывного стресса для русской общины Латвии.

Свежи воспоминания о массовом сносе монументов советским солдатам в прошлом году, а еще совсем недавно власти под угрозой уголовных наказаний запретили русской общине отметить День Победы 9 Мая, некогда самый массовый и любимый праздник латвийских русских.

Таисия Воронцова/ТАСС Возложение цветов к памятнику Освободителям в Риге. 9 мая 2022

В школах нацменьшинств добивают последние остатки преподавания на русском. Как будто этого мало, готовят массовую депортацию из страны русских пенсионеров с российским гражданством — тех, кто до конца года не сумеет сдать трудный для пожилых людей экзамен по латышскому языку.

Причем предстоящее выдворение стариков запретили называть «депортацией». Вполне себе провластный портал TVnet, допустивший употребление этого слова по отношению к происходящему сейчас с русскими стариками, оштрафовали на 8500 евро.

В связи с этим некоторые представители русской общины заявили, что радоваться успехам латвийской сборной никак не могут.

Им стали возражать другие русские — мол, «спорт вне политики», «среди настоящих болельщиков нет деления по национальностям», «пацаны старались», «хоккеисты свою работу сделали лучше, чем политики».

Упоминалось, что член национальной сборной Латвии, вратарь Артур Шилов, признанный «самым ценным игроком» чемпионата, — этнический русский. Многих эти доводы убедили.

Но не всех. «Как быстро люди забывают поруганные и обращённые в прах памятники собственным предкам», — написал в соцсети оппозиционный активист Дмитрий Прокопенко.

После того как закончились памятники советским солдатам, правящие политики поставили вопрос о сносе монумента Пушкину. Он был установлен в Риге в 2009 году, в самом начале десятилетнего «царствования» знаменитого некогда «русского мэра» Нила Ушакова.

Ушакова отстранили от власти уже давно, а сейчас вдруг выяснилось, что памятник поэту поставили в рижском парке Кронвальда «незаконно» и с «нарушением законодательных норм». Однако когда в начале марта нынешнего года власти Риги обнародовали план по сносу монумента, это вызвало закономерное возмущение местных русских, а также и некоторых латышей, не придерживающихся националистических убеждений.

В связи с этим администрация нынешнего мэра Мартиньша Стакиса некоторое время пребывала в колебаниях. Всё-таки Пушкин, он хоть и «адепт российского империализма», но всё же не «советский солдат-оккупант», симпатии к которым в Латвии сейчас караются посредством уголовного законодательства.

Русским снова указали их место

27 мая в центре столицы Латвии, у памятника Свободы, состоялся митинг, собранный оппозиционными политиками Айнаром Шлесерсом (партия «Латвия на первом месте») и Алексеем Росликовым («За стабильность!»). Несколько тысяч его участников потребовали отставки премьер-министра Кришьяниса Кариньша, не справляющегося, по их мнению, со своими обязанностями.

Днём 29 мая там же, у памятника Свободы, десятки тысяч латвийцев собрались уже по другому поводу — они овациями приветствовали сборную по хоккею.

А в ночь с 29 на 30 мая работники самоуправления убрали из парка Кронвальда монумент Пушкину. Об этом сообщила в соцсети вице-мэр Риги Линда Озола, написавшая: «Сегодня еще один исторический день. В Риге убрали нелегально установленный памятник Пушкину». У нее в комментариях началась вакханалия — латвийские националисты бурно радовались столь громкому акту избавления от «имперского наследия».

Represented by ZUMA Press/ТАСС Чемпионат мира по хоккею, матч за 3-е место США — Латвия — 3:4

Русские же латвийцы, только что вместе с прочими жителями страны радовавшиеся успеху национальной сборной по хоккею, погрузились в глубокую фрустрацию.

«А ведь только вчера, когда вся страна в едином порыве праздновала бронзу латвийской сборной на ЧМ по хоккею, появился какой-то проблеск надежды: что с этого момента раскол в обществе начнет затягиваться», — констатирует Жанна Карелина, помощница депутата Европарламента от Латвии Татьяны Жданок.

Многие решили, что власти не случайно выбрали для расправы с памятником именно эту дату.

«Как только … заговорили про некоторое единство латвийцев, ночью выходного дня в абсолютной тишине… убрали памятник Пушкину — и только из-за того, что он русский поэт. Вот вам отрезвляющее послевкусие всеобщего ликования и иллюзии причастности», — отмечает юрист-правозащитник Елена Бачинская.

Другие выразились жёстче. «Радовавшимся за успех латвийской сборной русским Стакис быстро и чётко показал их место», — подчеркнул рижский историк-краевед Александр Ржавин.

«Как хорошо и массово вчера сборную встретили. Ну вот и ответочка…» — отмечает Дмитрий Прокопенко, добавляя, что никто из хоккеистов в защиту монумента не выступил.

«Как там Артурс Шиловс, как там заслуженный тренер России, кавалер российских ордена Почета и ордена Александра Невского и он же тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш? Как там другие игроки? Ничего не слышно? Или, может быть, всё-таки? Ведь для значительного количества встречавших их вчера людей фамилия Пушкина и памятник ему что-то значат», — пишет Прокопенко.

Политики, представляющие интересы русской общины Латвии, тоже не сдерживаются в выражениях.

Victor Lisitsyn/Global Look Press Русский Союз протестует против сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину в Риге 12.03.2023

Глава фракции оппозиционной партии «Согласие» в думе Риги Константин Чекушин особо отметил роль мэра Мартиньша Стакиса, который избрался в 2020 году в самоуправление Риги по списку объединения «Развитие/За», позиционировавшего себя в качестве «либералов».

«Это не они снесли памятник Пушкина, — сказал политик. — Просто Александр Сергеевич посмотрел на всё это безобразие, что устроили национально озабоченные политики… Этот город больше не может называться культурной столицей. Ему тут делать больше нечего», — отмечает глава фракции оппозиционной партии «Согласие» в думе Риги Константин Чекушин.

«Праздник народного единения закончился, ответственные лица возвращаются к любимому делу — разделять, крушить», — добавляет бывший вице-мэр Риги, лидер непарламентской партии «Альтернатива» Вадим Баранник.

Гей-неделя вместо Пушкина

Как выяснила пресса, скульптура Пушкина перемещена на склад для последующей передачи музею Союза художников Латвии, с которым достигнуто «концептуальное соглашение» о хранении бронзового изваяния поэта. Недовольство этим выражают даже некоторые из тех латвийцев, которые прежде не давали поводов заподозрить себя в «нелояльности» по отношению к власти.

«Без памятника Пушкину <…> жить, конечно, можно. В конце концов это кусок металла, хоть и обладающий неким смыслом. <…> Но при этом, имхо, важно не забывать героев, которые считают, что гадить соседу под дверь можно и нужно, и управляют городом/страной, как школьные хулиганы», — отмечает журналист Кирилл Резник-Мартов.

Общий итог подвёл известный в стране журналист Алексей Стетюха: «Мы действительно радовались бронзе. В массе своей народ радовался. И объединился в этой радости. Сам. И чтобы вдруг кому-то не показалось, вы ночью снесли памятник».

Стетюха отметил, что снос памятника Пушкину уже не вызывает у русских Латвии никаких эмоций, слишком многое ими уже пережито. Но журналист предупреждает: «У нас отличная память. И генетическая, и человеческая. Мы прекрасно помним, где что стояло и кто в это время где сидел. И мы обязательно вернем первых на их законные места. А вторых пересадим в другие».

Некоторые горько шутят, что на месте, где находился Пушкин, должны установить пятиметровую статую хоккеиста, держащего над головой огромную бронзовую медаль.

Националисты в любом случае празднуют победу — после уничтожения в августе 2022 года рижского мемориала советским воинам-освободителям «точкой сбора» русской общины Латвии стал именно памятник Пушкина, но теперь убрали и его.

Теперь же вместо наследия Пушкина рижанам предлагают «культуру» иного рода.

С 29 мая по 4 июня в столице Латвии проходит «неделя прайда», в рамках которой намечен ряд мероприятий с пропагандой секс-меньшинств. Организаторы Riga Pride сообщили, что намерены добиваться, чтобы в Латвии официально узаконили гей-браки. Мэр Мартиньш Стакис сообщил, что тоже примет участие в этих мероприятиях.