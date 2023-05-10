В этом году накануне Дня Победы власти стран Балтии заблаговременно запретили все праздничные мероприятия под угрозой штрафов и административных дел. В таких условиях праздновать 9 Мая русским общинам этих государств еще не доводилось.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

И тем не менее люди продемонстрировали завидный уровень сплоченности, воспользовавшись всеми оставленными законом лазейками. Они массово славили подвиг дедов и прадедов в соцсетях и в огромном количестве несли цветы на могилы павших воинов.

«Человечная» Литва и меркантильная Эстония

В Литве главная акция памяти состоялась 9 мая на вильнюсском Антакальнисском кладбище, где покоятся советские солдаты. Русские жители Вильнюса возложили цветы к могилам и на месте, где стоял мемориал в честь павших воинов, демонтированный в прошлом году по приказу городских властей.

Без инцидентов не обошлось. Полицейские подошли к мужчине, поднявшему плакат с надписью: «Здесь стоял памятник павшим антифашистам. Его снесли защитники фашистов». Разгорелась перепалка.

Латвийский журналист Алексей Стефанов, эмигрировавший в прошлом году в Россию по политическим причинам, отметил по этому поводу: «Литва из трёх прибалтийских республик отнеслась к Дню Победы человечнее всего. В Латвии за такой плакат этого мужчину уже бы жёстко скрутили и увезли в полицейский изолятор. В Эстонии плакат бы отобрали, но, скорее всего, ограничились крупным штрафом. А в Литве, насколько мне известно на данный момент, с мужчиной ничего не сделали. Хотя ещё не вечер, конечно».

В Эстонии русскую общину постарались запугать заранее.

8 мая подполковник эстонской полиции Елена Мирошниченко сообщила, что в стране заведено уже несколько дел по фактам демонстрации запрещенной символики. В одном из случаев «нарушителем» оказался человек, разместивший в соцсети пост, который он проиллюстрировал изображением георгиевской ленточки.

«Также были ситуации, когда демонстрировали георгиевские ленточки в машинах, российские флаги на передней консоли автомобиля, герб РФ на заднем стекле автомобиля и запрещенную символику на госномере», — пояснила Мирошниченко.

Подполковник сообщила, что ее коллеги постоянно мониторят интернет и социальные сети.

Она добавила, что если в прошлом году эстонская полиция сначала выносила устные предупреждения за запрещенную символику, то сейчас сразу же заводит дело. Еще одна настоятельная рекомендация от эстонской полиции — не слушать с помощью телефона «агрессивную» музыку.

9 мая русские жители Таллина массово направились с цветами на городское Военное кладбище. Там покоятся павшие советские воины, там же находится и знаменитый «Бронзовый солдат», с международным скандалом перемещенный туда в 2007 году из центра города.

По сообщению полиции, обстановка на кладбище была спокойная, а пришедших — меньше, чем в прошлом году.

Вечером полицейские отчитались о заведенных ими делах. Одно из них начато в отношении женщины, которая, если верить полиции, «подошла к «Бронзовому солдату» с цветами цветов российского флага и этими цветами бросила в полицейского». Еще одно судопроизводство возбуждено в отношении женщины, «оскорбившей сотрудника полиции».

В регионе Ида-Вирумаа (населенном в основном русскоязычными) зафиксировано около 40 «нарушений». Они, главным образом, связаны с георгиевскими ленточками, которые привязывались к цветам, прикреплялись к одежде или к боковому зеркалу автомобиля.

Ряд «преступников» действовали в соцсетях. «Например, были размещены фотографии с изображением символа агрессора, а в комментариях высказывалась поддержка российской агрессии», — заявили в полиции. За такое «правонарушение» предусмотрен штраф в размере до 1200 евро или арест.

Виктор Вестеринен/ИТАР-ТАСС Памятник эстонским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Эстония

«Прославлением военной агрессии»

Из всех трех стран Балтии самая большая и активная русскоязычная община в Латвии. Именно поэтому 9 мая на ней оказалось сосредоточено наибольшее внимание.

К празднику готовились не только местные русские.

По-своему готовились к нему и власти, причем очень заблаговременно. С 9 мая 2022-го и до конца прошлого года в Латвии были уничтожены 124 советских военных памятника. Из них 69 были демонтированы по приказу правительства, а 55 — по инициативе местного самоуправления.

Месяц назад до населения республики было доведено, что 9 мая запрещается проводить любые публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания и шествия, которые «направлены против интересов госбезопасности, раскалывают общество, ложно отражают историю и ставят под сомнение солидарность с народом Украины».

Более того, в полиции предупредили, что возложение цветов в местах, где раньше находились демонтированные советские памятники, «будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии».

С угрозами выступили и латышские националисты. Один из них, Кристапс Кашс, предупредил полицию, что если она допустит какие-либо послабления по отношению к тем, кто публично празднует 9 мая, то националисты разберутся с ними сами — «без разбора средств».

В Риге вокруг территории, где ранее находился мемориальный комплекс советским солдатам в Парке Победы (демонтированный в августе прошлого года), полиция до полуночи 10 мая ограничила движение транспорта и пешеходов. Был введен повсеместный запрет на использование пиротехники.

Стрингер/ Sputnik/РИА Новости Цветы, возложенные к памятнику Освободителям в Парке Победы в Риге

Тем не менее в стране нашлось достаточное количество «нарушителей», не убоявшихся пойти против введенных запретов. Так, в Риге уже в ночь перед праздником были задержаны четверо молодых людей, которые пытались возложить цветы на место в Парке Победы, где стоял уничтоженный памятник.

В связи с этим начальник государственной полиции Латвии Армандс Рукс сообщил, что все задержанные — молодые люди в возрасте около 20 лет. Также, по его словам, ночью в Риге «была зафиксирована пара случаев, когда в общественных местах расклеивали символы российской военной пропаганды — буквы V и Z».

Еще один инцидент имел место в рижском районе Болдерая. Поверх огромной надписи Bolderaja, установленной у входа в район, появились русские буквы «С днем победы», соответствующие снимки широко разошлись в соцсетях.

Утром 9 мая в латвийской полиции сообщили о новых «нарушениях» и, соответственно, о новых задержаниях. «В некоторых местах захоронений были возложены цветы с символикой страны-агрессора — георгиевскими ленточками и российскими флагами, которые запрещено использовать в Латвии», — проинформировал Рукс и добавил, что со стороны властей Латвии «не будет терпимости к тем, кто 9 мая прославляет военную агрессию».

В пресс-службе латвийской полиции дополнили, что всего по стране зарегистрировано уже восемь «инцидентов» — шесть из них имели место в Риге, два в Латгалии (восточный регион Латвии) и один в Земгале на юге страны. Все эти происшествия оказались связаны «с прославлением военной агрессии РФ путем демонстрации определенной символики в публичных местах».

В Даугавпилсе «нарушители» пытались разместить на местном Братском кладбище, как выразились в полиции, «материалы с текстами, прославляющими войну».

9 мая русские жители массово пошли с цветами и свечами на кладбища, где покоятся советские солдаты и мирные граждане, замученные нацистами. Возлагать цветы где-либо за пределами кладбищ воспрещалось.

«Мне, дочери еврея, полиция в Риге не разрешила оставить цветы у российского посольства! В знак уважения и благодарности за победу над нацизмом и в честь 9 мая… Какой позор!» — написала в соцсети латвийская оппозиционная журналистка Алла Березовская.

Пятерых человек задержали за попытки возложить цветы на месте снесенного памятника в рижском парке Победы. Один человек подвергся аресту за то, что пытался выложить из цветов символику советской Победы у памятника Свободы в центре Риги. Еще одной женщине помешали возложить цветы у монумента Пушкину в Риге.

Игорь Зарембо/РИА Новости Памятник поэту и писателю Александру Пушкину в Риге

«Рассадник ваты»

Немало шума наделал демарш, произведенный Андреем Элксниньшем — мэром Даугавпилса, второго по величине города в Латвии. Он не побоялся вывесить в соцсети текст, просто поразительный для латвийского чиновника столь высокого ранга.

«Меня зовут Элксниньш Андрей Анатольевич. По деду Викторович. По национальности мы латгальцы-латыши-поляки.

Прийти сегодня и возложить цветы во имя моего рода — дань памяти истории моей семьи. Без моего деда и его заслуг во время Великой Отечественной войны не был бы я Элксниньшем, без того мира, что он сотворил, не было бы ни моего отца, ни меня, не моих детей. У меня нет ни малейшего права предать мой род и принизить его заслуги.

И сегодня, склоняя голову перед ним и миллионами солдат, я говорю СПАСИБО! Спасибо за то, что вы дали нам право ЖИТЬ…

Бойцы 130-го латышского стрелкового корпуса Красной Армии в Риге. 1944 год

И я знаю, что мой дед ждёт этих слов признания и почтения от меня именно в этот день — 9 мая. Потому что этот день — это День его Победы и Победы миллионов советских солдат, изменивших ход истории тогда, в 1945-м», — написал мэр, добавив, что он впервые опубликовал этот текст еще год назад, а с тех пор не произошло ничего, что заставило бы его изменить свою позицию.

Даугавпилс всегда был на особом положении в Латвии. Абсолютное большинство его населения составляют русскоязычные, что заставляет власти в Риге с подозрением коситься на этот «рассадник ваты».

Накануне нынешнего Дня Победы крупные силы полиции оцепили бывший городской сквер Славы, где до октября прошлого года стоял памятник солдатам советской армии. Полиция, как известно, учреждение, напрямую подчиняющееся государству. Она действует автономно от мэра Элксниньша, в свое время пытавшегося этот памятник спасти. Теперь же полицейские помешали горожанам возложить цветы на место уничтоженного монумента.

Жители города устремились в парк Дубровина, где до сих пор стоит мемориал советским воинам-освободителям. Его в прошлом году удалось отстоять под тем предлогом, что он установлен непосредственно на могилах павших советских воинов (принятый в прошлом году закон о сносе советских памятников делал исключение для монументов, находящихся на местах захоронений).

Этот мемориал — уникальное для современной Прибалтики место. Оно единственное на всю Латвию, Литву и Эстонию, где до сих пор поддерживается Вечный огонь — восстановленный в 2013 году силами группы местных активистов.

Стрингер/Sputnik/РИА Новости Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш выступает на церемонии зажжения Вечного огня у мемориала советским воинам в парке Дубровина в Даугавпилсе

Элксниньш пообещал горожанам, что они смогут беспрепятственно положить цветы у Вечного огня. 9 мая мемориал оказался устлан розами и гвоздиками — причем люди бесстрашно «сэлфились» у памятника и выкладывали фотоснимки в социальные сети. Сделал это и сам Андрей Элксниньш.

«Скоро придут наши»

Однако не обошлось и без происшествий. Самым резонансным стал видеоролик, на котором полицейские тащат в свой фургон пожилого мужчину Григория Боярова. Его «преступление» заключалось в том, что он пришел к мемориалу со своими наградами, полученными в советское время. В настоящее время прилюдное ношение подобных наград в Латвии запрещено.

Советские воины на улице Риги. 1944 год

Старика окружили с полдюжины полицейских и заставили его снять пиджак с медалями. Затем его схватили под локти и потащили — к негодованию стоящих рядом горожан. Старик требовал, чтобы ему хотя бы позволили положить цветы к памятнику, но получил отказ. На призывы «успокоиться» пожилой человек гневно ответил: «Я не успокоюсь… Никогда!» Выругавшись, он добавил, что «скоро придут наши — и тогда вы по-другому заговорите». Но силы были явно неравны — и его забрали.

Там же был задержан еще один мужчина с советской орденской планкой. По некоторым данным, это бизнесмен Василий Крупенич, некогда воевавший в составе советского контингента в Афганистане.

Также полицейские вынесли предупреждение старику, пытавшемуся исполнить у Вечного огня песню советского композитора Яна Френкеля «Журавли».

Еще двое мужчин, пришедших к Вечному огню с цветами, оказались жертвами «журналистов»-провокаторов с государственного телеканала TV3. Они начали расспрашивать об отношении к празднику Победы и к нынешнему конфликту на Украине. В итоге, на даугавпилчан завели дело по статье 74.1 уголовного закона Латвии («Оправдание геноцида, преступления против человечности, преступления против мира и военного преступления»).

К 18:00 9 мая в Латвии было известно уже о 23 административных процессах. За сутки задержаны 17 человек: 9 пострадали за возможное «оправдание и прославление военной агрессии и военных преступлений», еще пятерым предъявляют «распитие алкоголя в неположенном месте». Также полиция ищет смельчаков, которые невзирая на запрет на свой страх и риск произвели вечером 9 мая салюты в Риге и Даугавпилсе.

Стрингер/Sputnik/РИА Новости Местные жители возлагают цветы на церемонии зажжения Вечного огня у мемориала советским воинам в парке Дубровина в Даугавпилсе. Латвия

Некоторые жители стран Балтии, разгневанные запретом на празднование Дня Победы, выместили свою ярость на «вражеских» памятниках.

9 мая неизвестные атаковали монументы, установленные в эстонском поселке Синимяэ в честь лиц, служивших в эстонской дивизии «Ваффен СС». Находящийся там памятник и три мемориальных доски были опрокинуты, а остальные залиты краской.

Подобный случай имел место и в Латвии — неизвестные залили белой краской мемориальный камень, установленный в волости Джуксте в честь латышских легионеров «Ваффен СС», оборонявшихся в 1944–1945 годах в «Курземском котле».

В Литве облили белой краской памятник Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу, руководившему отрядами послевоенных литовских «лесных братьев» и расстрелянному по приговору советского суда.