Адепт «российского империализма»

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Сергеевич Пушкин

Снос памятников советским воинам стал моральным ударом для русской общины Латвии. Русские латвийцы, и без того деморализованные, пытались протестовать, защищать дорогие им монументы, но силы оказались слишком неравны. А после того как в августе прошлого года в Риге снесли величественный мемориальный комплекс Освободителям, главное сакральное место для русских Латвии переместилось в парк Кронвалда, где стоит памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Уж Пушкина-то не тронут, думали люди. Люди ошибались…

Памятник Пушкину появился в столице Латвии уже в новейшие времена.

Этот монумент работы скульптора Александра Таратынова был установлен в Риге в августе 2009 года — к 210-летию со дня рождения поэта. Инициативу удалось осуществить при поддержке рижской организации «Дом Москвы» (в прошлом году принудительно закрытой) и Пушкинского общества Латвии.

«Великий русский поэт Пушкин — носитель идей свободы, справедливости и демократии. Я надеюсь, эти идеи оживятся, а между Россией и Латвией воцарится такая дружба, которую никто не сможет разорвать», — заявил на церемонии установки монумента посол России в Латвии Александр Вешняков.

Ряд представителей латышской интеллигенции подписали тогда коллективное обращение, в котором высказались против установки памятника именно в парке Кронвалда. Тогда к ним не прислушались, и с тех пор этот монумент, находящийся в центре Риги, служит предметом ненависти местных националистов, считающих Пушкина «русским шовинистом».

В последние годы памятник несколько раз подвергался нападению вандалов — они отпиливали трость, которую держит в руках бронзовый Пушкин, обливали его краской и выбрасывали в близлежащий канал цветы, принесенные поклонниками поэта. В 2020 году латвийский профессор Сандра Вейнберга заявила, что памятнику Пушкину не место в Риге, поскольку, мол, в своей жизни он никак не был связан с этим городом.

А осенью прошлого года в публичном пространстве появилась петиция, которую подготовил латвиец по имени Морицс Нилс Менгелсонос. Он призвал «очистить публичное пространство Риги от последних оставшихся символов российского империализма». По мнению Менгелсоноса, российское посольство использует памятник Пушкину «как инструмент мягкой силы и пропаганды». Автор петиции обвинил Пушкина в том, что тот всегда был шовинистом и империалистом.

«В своих произведениях Пушкин поддерживал нападение Российской империи на Кавказ и геноцид его жителей. Украину, а также страны Балтии, входившие в то время в состав Российской империи, он называл в своих произведениях «малой Россией». Нужен ли памятник такому человеку в центре Риги? Призываю Рижскую думу демонтировать и убрать памятник Александру Пушкину и освободить Ригу от остатков империализма, как это сейчас происходит во многих городах Украины», — призвал Менгелсонос.

У Менгелсоноса нашлось достаточное количество сторонников, которые начали подписывать петицию, и, в конце концов, она добралась и до руководства рижского самоуправления.

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Памятник Пушкину в Риге

В начале марта депутат столичной думы от партии «Честь служить Риге» Наталья Абола сообщила о том, что вице-мэр Линда Озола (депутатский блок «Код для Риги») просит включить в повестку вопрос об объектах, «прославляющих тоталитарный режим», и принять решение об их демонтаже или перемещении в «публично недоступные закрытые пространства». К такого рода объектам руководство думы причислило памятники всемирно известному советскому ученому, уроженцу Риги Мстиславу Келдышу, российскому военачальнику Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли (в Риге жили его предки) и, наконец, «культовой личности российского империализма» Александру Пушкину.

Размещая это сообщение, Абола отчитала русского избирателя за пассивность, проявленную им летом 2020-го в ходе муниципальных выборов в Риге.

«Не надо мне говорить, что ваш электоральный голос ничего не значит: апатия русских избирателей на выборах в Рижскую думу и привела к тому, что Пушкин стал «культовой личностью российского империализма», — отметила депутат.

Размещенная ею информация вызвала негодование представителей местной русской общины, однако запущенный процесс уже шел своим ходом.

5 марта рижский муниципальный совет по памятникам вынес рекомендацию: Барклая пока оставить на прежнем месте, Келдыша демонтировать, а Пушкина перенести в другое место, убрав с глаз долой, — во внутренний дворик концертного зала Ave Sol.

Это решение еще нужно утвердить на общем заседании думы Риги, но Абола не сомневается, что процесс пройдет без особых затруднений.

(сс) M.Strīķis Бюст Мстислава Келдыша в Риге

«То, что многие латыши думают, но боятся сказать вслух»

Поэтесса Лиана Ланга, являющаяся горячей сторонницей «дерусификации» Латвии и полного вытеснения русского языка и культуры из всех сфер жизни государства, объяснила позицию латышских националистов по Пушкину.

«Знаки российской имперской политики, такие как памятники Александру Пушкину, которые маркируют территории культурного влияния российской «мягкой силы», сохраняя их в статусе временной гибридной оккупации, в Латвии не нужны. Это поняли и на Украине, поэтому там памятники Александру Пушкину были демонтированы. Объективно Александр Пушкин не имеет исторической связи с Латвией, кроме того факта, что когда-то в Латвии жила Анна Керн», — заявила Ланга.

Однако в Латвии нашлось множество людей, несогласных с такой позицией. Поклонники Пушкина организовали флешмоб в соцсетях — они начали в большом количестве вывешивать на своих страничках любимые стихи из его наследия. Причем, что характерно, в числе протестующих оказалось немало и латышей, возмутившихся тем отношением к великому поэту, которое демонстрируют власти Риги.

Их мнение выразил актер Гундарс Аболиньш. Он с иронией написал в соцсети: «Чтобы остаться на «прогрессивной волне», предлагаю снести здание Латвийского оперного театра, так как оно было построено во времена Российской империи и потому напоминает о ее нечеловеческом величии!»

Вслед за этим Аболиньш упомянул длинный перечень выдающихся зданий и целых улиц, построенных во времена Российской империи. Все это, по логике борцов с гибридной агрессией и «мягкой силой» России, следовало бы снести.

«Ещё следует объявить, что «Лачплесис» больше не является эпосом латышского народа, потому что его сочинил офицер русской армии Андрей Пумпурс», — добавляет Аболиньш. Также он призвал «разъяснить» одного из «отцов» латышского национального пробуждения, фольклориста и писателя Кришьяниса Баронса — ведь тот долгое время жил в Москве и Петербурге, одно время работал в российском Министерстве народного просвещения.

В поддержку Аболиньша бурно выступил известный в стране бизнесмен, политик, экс-вице-премьер, глава парламентской партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс. «Спасибо Гундарсу Аболиньшу за смелость сказать то, что многие латыши думают, но боятся сказать вслух. Боятся, что так называемые «патриоты» Латвии назовут их предателями, кремлевцами и путинистами», — написал Шлесерс в соцсети. И он же выложил видеоролик, на котором по-русски читает: «У Лукоморья дуб зеленый…»

Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press Латвийский оперный театр

«Руки прочь!»

Айнар Шлесерс обратился напрямую к мэру Риги Мартиньшу Стакису:

«Уважаемый господин Стакис, неужели снос памятника Пушкину в Риге реально что-то изменит к благу рижан? У вас точно нет других приоритетов в Риге, кроме как сносить памятник Пушкину? Призываю заняться действительно важными проблемами для города, а не отвлекать внимание от своих провалов сносом памятника поэту Пушкину».

Отметим, что в эти дни мэр Риги занимался действительно очень важным, с его точки зрения, делом: принимал участие в церемонии открытия гей-клуба, распахнувшего свои двери любителям однополой любви на улице Аристида Бриана.

«Здесь можно чувствовать себя в безопасности — никто тебя не осудит, не скажет, как правильно вести, кого любить, с кем быть вместе», — сказал мэр Риги при открытии заведения, пообещав, что «заглянет сюда еще»…

Влиятельный бизнесмен Валдис Калнозолс (бывший депутат парламента, неоднократно фигурировавший в списках латвийских миллионеров, человек, известный своей жесткой критикой властей) попытался защитить Пушкина от нападок, апеллируя к модной на Западе толерантности.

«Если люди хоть немного знают историю, то памятник Пушкину — это скорее символ современной расовой терпимости, чем нечто ненавистное. Прадед Пушкина Абрам Ганнибал был русским военным инженером африканского происхождения», — напомнил Калнозолс.

В свою очередь, известный журналист Сандрис Точс высказался кратко: «Руки прочь от памятника Пушкина!»

Противники переноса монумента анонсировали митинг в его защиту. Некоторые, впрочем, тут же начали высказывать скептицизм: от нас, мол, ничего не зависит, захотят убрать монумент — уберут. Подобных скептиков одергивают.

«Друзья дорогие… Я как-то помягче постараюсь… Может, хватит умничать про внешнее управление в Латвии, про то, что Пушкин обречен, что все бесполезно, и прочую фигню… Возможно это один из последних шансов отстоять не только памятник поэту, но и свою будущую жизнь. 12 марта, в 13.00. Ратушная площадь», — пишет, например, блогер Алексей Гуленко.

Власть в Риге явно не ожидала столь активного противодействия — они заколебались.

Мэр Стакис вдруг заявил, что сейчас для самоуправления столицы самым важным вопросом является принятие бюджета на этот год, а не демонтаж памятников. Стакис подчеркнул, что «памятники, прославлявшие оккупацию в черте города, уже демонтированы», а решения о других монументах «не будут приниматься быстро или под влиянием эмоций».

(сс) Juris Vīgulis, Saeima Мэр Риги Мартиньш Стакис

Городской голова добавил, что муниципальный совет по памятникам является совещательным органом, в большинстве своем состоящим из экспертов, а не депутатов самоуправления, и уполномочен принимать лишь «рекомендательные решения».

Стакис пообещал, что дума еще будет взвешивать «все аргументы и мнения». Мэр добавил: «Самоуправление будет учитывать, что мнения по поводу переноса памятников различались, единого мнения не было. Потому дискуссия по этому вопросу не закончилась, а только началась».

Так что существует некоторая вероятность, что памятник Пушкину все же оставят на прежнем месте. Ну а если монумент и впрямь оставят в покое, это станет первой за долгое время победой борцов с узаконенным вандализмом в Латвии…