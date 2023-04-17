Русскую общину Латвии все в большей степени охватывает «чемоданное» настроение. Причины объяснимы — в стране проводится всеобъемлющая кампания дерусификации, стирающая любые публичные проявления русской культуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Сгущается атмосфера ненависти, при которой оскорбления в адрес русскоязычных (вплоть до сравнения их с тараканами) проходят безнаказанно. Латвийская Фемида по горло загружена делами журналистов, сотрудничавших с российскими СМИ, и простых жителей страны, уличенных в симпатиях к РФ.

И на этом фоне готовится массовая депортация из государства русских пенсионеров с российским гражданством.

Атмосфера страха и удушливости

Из свежего: кукольный театр Риги убрал из своего репертуара детский спектакль про Чебурашку и Крокодила Гену под предлогом того, что эти персонажи используются в «российской военной пропаганде». Начиная с осени в нём больше не будет постановок на русском языке.

Кроме того, националисты инициировали кампанию по «очищению» улиц, названных в честь тех или иных деятелей «оккупационной» эпохи. Так, в Риге за последнее время сменили имена улицы и аллеи, названные в честь уроженца этого города академика Мстислава Келдыша, писателя Валентина Пикуля (жившего и умершего в Риге), Детлава Бранткана (латыша, являвшегося советским военачальником) и Старой Руссы (город, где в годы Гражданской войны воевали красные латышские стрелки).

В столь важном деле, как борьба с «остатками оккупационного влияния» для националистов нет мелочей. Например, министр сообщения Янис Витенбергс велел «подкорректировать» трёхъязычную надпись «Stacija — Вокзал — Terminal», украшавшую здание железнодорожного вокзала в Риге, — русский компонент из нее убрали.

Olaf Meister Рига-Пассажирская. Рига. Латвия

В Сейме подготовили поправки к закону «О государственном языке», предусматривающие запрет в кинотеатрах русских субтитров.

Большинство латвийских государственных и муниципальных компаний, предоставляющих услуги населению, избавились от русских версий своих сайтов.

Борьба с русской культурой сопровождается репрессиями в отношении нелояльных. В апреле латвийская Служба госбезопасности (СГБ) подготовила свой публичный отчет за год. Там сообщается, что за 2022 год СГБ начала 34 уголовных процесса против жителей Латвии в связи «с оправданием военных преступлений России и разжиганием межнациональной розни». Еще четыре процесса такого рода СГБ переняла от полиции.

Более 800 жителей Латвии получили «предупреждения». Речь идет о людях, оставивших в публичном пространстве записи, истолкованные в качестве поддержки России. Авторов таких записей вызывали «на беседу» и предупреждали, что в случае повторения таких действий они станут фигурантами уголовных дел.

Выяснилось, что еще в конце 2021-го — начале 2022 года в Латвии были арестованы четыре человека, которых обвинили в шпионаже в пользу России и Белоруссии. Их приговорили к тюремным срокам длительностью от пяти до восьми лет или к крупным денежным штрафам. Известны их имена — работник сферы консалтинга Андрис Бирзгалис, предприниматель Валентин Фролов, хозяин автосервиса Руслан Т., педагог Андрей М.

Продолжают находиться под стражей арестованные в начале этого года журналист Марат Касем и студентка Татьяна Андриец — их обвиняют в антигосударственных действиях и в сотрудничестве с российскими «пропагандистскими» СМИ.

Недавно арестовали и бросили за решетку активиста Александра Жгуна, выходившего в прошлом году на акции протеста в защиту сносимых памятников советским солдатам, — ему инкриминируют «помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики».

Кадр из видео «Полиция Риги опубликовала кадры с воздуха разрушения обелиска Освободителям» Снос памятника воинам Советской армии в Риге

Кроме того, в апреле 2023 года начались судебные заседания в рамках уголовного дела, инициированного еще три года назад. Судят четырнадцать латвийских журналистов, которым вменяют в вину сотрудничество с порталами «Sputnik Латвия» и Baltnews, входящими в структуру МИА «Россия сегодня».

Это известные в Латвии имена: Андрей Яковлев, Алла Березовская, Елена Кириллова, Александр Малнач, Людмила Прибыльская, Владимир Линдерман, Андрей Солопенко, Андрей Татарчук, Андрей Татарчук, Сергей Мелконов и другие.

По версии прокуратуры, сотрудничая с этими порталами, журналисты нарушали персональные санкции Евросоюза, наложенные на гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева, предоставляя ему «хозяйственный ресурс». По статье, инкриминируемой этим журналистам, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Степень удушливости установившейся в стране атмосферы можно проиллюстрировать на конкретном примере. Депутат думы Риги Марис Мичеркевскис написал в социальной сети: «Русофобия является огромной проблемой в Латвии. Ее слишком мало».

Под этим постом разгорелась дискуссия. «Не поддерживаю этот термин. Фобия — это страх! Нам бояться их не нужно», — написал один из комментаторов. «Как можно не быть русофобом? Это невозможно», — добавил другой.

Еще один «национальный патриот» отметил: «Я их не боюсь. Тараканов не боятся, они просто противны. Поэтому фобия тут не к месту». Прозвучал и такой отзыв: «Фобия — это неконтролируемый страх чего-либо. Я не знаю, у кого есть неконтролируемый страх перед русскими. У меня такого нет, я их просто ненавижу!»

Saeima Сейм Латвии

Подготовка депортации пенсионеров

Дело, возможно, не ограничится точечными репрессиями — есть риск массовой депортации русских пенсионеров, которая затронет около двадцати тысяч человек.

В прошлом году уходящий состав Сейма успел перед парламентскими выборами постановить, что граждане России, обладающие постоянными видами на жительство (ВНЖ) в Латвии, обязаны будут их подтвердить до 1 сентября 2023 года. Речь идет о тех латвийцах, которым в 1991 году отказали в гражданстве, наделив их невиданным прежде в мировой практике статусом «неграждан».

Позже многие их них взяли гражданство России, продолжая проживать в Латвии. На протяжении многих лет их не трогали, но теперь все изменилось.

Для подтверждения своих ВНЖ они обязаны сдать экзамен по латышскому языку на уровне не ниже среднего (или предоставить удостоверение о его знании, выданное не ранее 1 февраля 2001 года) и доказать регулярные финансовые доходы в размере не менее минимальной заработной платы в месяц (500 евро) в течение последних двенадцати месяцев или предъявить документ о назначении пенсии в Латвийской Республике.

«Экзамен состоит из четырех частей. Чтение, письмо, разговорная речь и проверка знания языка на слух», — пояснила сотрудница государственного Центра содержания образования Лиене Берзиня.

Заранее можно предсказать, что языковой экзамен действительно сдадут не все. В Латвии невозможно устроиться ни на какую работу, если у тебя нет удостоверения о знании латышского языка. Многие проживающие там российские граждане получили такие удостоверения еще в 90-х, но теперь они объявлены вышедшими из годности.

Люди же, выйдя на пенсию, латышский язык банально позабыли. Ведь большинство кандидатов на выселение живут в компактной русскоязычной среде, сложившейся, например, в Даугавпилсе и некоторых других крупных населённых пунктах Латвии (особенно на востоке страны), и знают латышский лишь на минимальном уровне, недостаточном для сдачи экзамена.

В государственном Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ) сообщили, что тех, кто не сдаст экзамен, начнут депортировать из Латвии уже в этом году. Такая участь не грозит только тем, кто успел дотянуть до возраста в семьдесят пять лет, — их от языкового экзамена освободили.

«Если это заявление (на сдачу языкового экзамена. — Прим. авт.) не будет подано до 1 сентября, то вид на жительство человека теряет силу и человек должен покинуть страну до 2 декабря. Дальше дело за пограничником, страну нужно покинуть принудительно», — сказала глава пресс-службы УДГМ Мадара Пуке.

Известие о новом законе вызвало панику во многих латвийских русскоязычных семьях, имеющих родственников — граждан РФ. Люди испугались, что их пожилых родителей попросту вышвырнут из страны. Ходят слухи, что у стариков, которым грозит выселение, понимающих, что экзамен они не сдадут, уже были сердечные приступы.

Юрист Карина Барткевич, проживающая в Резекне, поведала в соцсети: «Пожилые люди не спят ночами, пьют пачками таблетки, ходят по юристам на старости лет, пишут CV, фотографируются, заполняют анкеты… И мы пишем: «Хочу остаться в Латвии, так как прожила тут пятьдесят лет. Пятьдесят лет я была замужем за гражданином Латвии, все мои дети и внуки граждане… Тут дорогие мне могилки… Прошу разрешить остаться в Латвии….»

«Прогнуться» или уехать?

Однако многие сейчас готовы покинуть государство и по своей воле, в том числе люди достаточно известные. Так, бизнесвумен, основатель маркетингового агентства Алина Лисина сообщила в соцсети, что уезжает из Латвии в Испанию.

«Я говорю про атмосферу, ощущения… Когда общаешься с людьми, и все планируют уезжать, когда понимаешь, что твои русские дети, на каком бы языке они ни учились, будут здесь нежеланными», — пишет Лисина.

В свою очередь, журналист Алексей Стетюха констатирует, что сейчас в государстве созданы такие условия, при которых законы пишутся в оправдание тех, кто хочет выжить русских из Латвии, но самих русских они не защищают.

«У меня тут выбора два: писать на «местных», прогибаясь под повестку, или писать «на Россию», садясь моментально. Тут я не нужен и давно на карандаше — чудом не под молотком. Что мне тут делать?» — поясняет журналист.

Типичное мнение из комментариев на этот счет гласит: «Меня откровенно утомило это нездоровое желание уничтожить, закрыть, стереть — и всё это, потирая от нескрываемого удовольствия потные ладошки и с ухмылкой безнаказанности… Буду стараться своих детей из этой страны увезти — впервые за свои сорок лет не вижу здесь никаких перспектив для них. Вне зависимости от того, знают они госязык или нет».