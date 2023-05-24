Экипаж российского корабля «Иван Хурс» успешно отразил нападение украинских надводных беспилотников недалеко от пролива Босфор, в исключительной экономической зоне Турции. Информацию о бое в Черном море, в 140 км от турецких берегов, официально подтвердил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Флот РФ

Средний разведывательный корабль (СРК) Черноморского флота «Иван Хурс» патрулировал, обеспечивая безопасность двух стратегически важных как для России, так и для Турции газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Как пояснил Конашенков, такие «мероприятия по защите объектов» проводятся после прошлогоднего теракта на «Северных потоках», «и не напрасно».

Ранним утром 24 мая корабль был атакован тремя беспилотными катерами Вооруженных сил Украины, все три морских дрона были успешно поражены «огнем из штатного вооружения».

Наибольший интерес вызывает то, откуда именно были запущены эти надводные беспилотники, учитывая, что инцидент произошёл вдали от украинских территориальных вод, сказал ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский.

Само происхождение таких дронов объяснить несложно, отметил эксперт.

«Современные технологии позволяют переделать почти любую технику в беспилотник. Например, Азербайджан превратил в дроны «кукурузники» Ан-2.

Беспилотные катера сами по себе также производятся рядом стран, разработки начались ещё в начале 2010-х годов, так что у ВСУ технологии вполне могут быть: могли собрать дрон сами или получить от партнёров», — объяснил он.

Управление такими беспилотными катерами возможно только по инерциальной или спутниковой системе, а оператор может в этот момент находиться за сотни километров, указал эксперт. Тем не менее запас хода у катера не бесконечный.

«Не исключено, что пуск осуществлялся с одного из торговых или даже военных судов в Чёрном море. Расстояния в 100 км достаточно», — указал Михайловский.

Владимир Долгов Ан-2

Впервые беспилотные катера были замечены у берегов Крыма в сентябре 2022 года, напомнил собеседник.

По фотографиям выброшенного на побережье дрона можно утверждать, что он был произведён не кустарно, а на профильном предприятии, констатировал военный аналитик. Катера подобной модели могут нести в районе 100 кг взрывчатки, что при попадании может нанести большой урон судну.

Попытка надводных беспилотников ВСУ атаковать базу Черноморского флота в Севастополе имела место ровно месяц назад, 24 апреля. Как тогда сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев, один аппарат был уничтожен силами противоподводно-диверсионного обеспечения, а второй беспилотный катер взорвался сам.

Недооценивать угрозу атаки надводных дронов не следует, отмечает Михайловский. В пример он привел инцидент 2000 года в порту Адена (Йемен). «Лодка со взрывчаткой протаранила эсминец ВМС США «Коул», — напомнил эксперт. — Корабль остался на ходу, но погибли 17 человек, ещё 39 получили ранения». Ответственность за эту морскую операцию, напомним, была возложена на группировку, связанную с главарем «Аль-Каиды» (организация признана террористической в России) Усамой бен Ладеном. Теперь «метод бен Ладена» взяла на вооружение Украина.

Что касается Турции, вблизи чьих берегов произошёл морской инцидент, то к ней не может быть прямых претензий, добавил Михайловский. В экономической зоне действуют законы свободного судоходства, могут находиться любые корабли или самолёты — это не территориальные воды, разъяснил эксперт.

«Поэтому любой корабль мог запустить эти катера, совершенно ничего не опасаясь, — отметил Михайловский, добавив: Вопрос в том, устраивает ли турок то, что Украина запускает натовские дроны по кораблям третьих стран, но прямо препятствовать они этому не могут, даже если захотят».

Политическая цель, которой руководствовался Киев, понятна, полагают эксперты. «Украина разными способами, преимущественно террористическими, пытается обострить обстановку и как-то нивелировать факт потери Артёмовска», — сказал ИА Регнум профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв. Он полагает, что попытка удара по кораблю Черноморского флота (и вполне вероятно, попытка атаковать черноморские газопроводы) стоит в том же ряду, что недавняя атака диверсионной группы на приграничные районы Белгородской области.

Главной целью этой украинской атаки всё же был российский корабль, а не охраняемые им газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», считает Ковалёв. Тем не менее, добавил он, поскольку ситуация произошла в проливе Босфор, Анкара становится заинтересованным лицом и вовлекается в процесс разрешения конфликта.

«Турция тоже вовлечена в процесс. Она является черноморской державой и важным хабом не только энергетическим, но и зерновым, — отметил эксперт. — Таким образом, новые краски ещё приобретает вопрос по зерновой сделке, которую недавно продлили на пару месяцев, а теперь могут и пересмотреть. Очевидно одно, что Турция не сможет отмолчаться в этой ситуации».

Ковалёв прогнозирует: Украина и дальше будет предпринимать новые попытки атаковать Россию на разных направлениях. Причём, как отметил политолог, все нападения, и это не исключение, исходят от западных кураторов Киева, который давно не принимает самостоятельных решений ни в военном деле, ни в экономике.