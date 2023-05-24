Москва, 24 мая, 2023, 18:46 — ИА Регнум. В вопросе атаки украинских катеров на российский корабль «Иван Хурс» в Босфоре, наибольший интерес вызывает то, откуда именно были запущены эти надводные беспилотники, учитывая, что инцидент произошёл вдали от украинских территориальных вод, сказал ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский.

Корабль Иван Хурс. Кадр из видео с канала: Народный Корабль Иван Хурс. Кадр из видео с канала: Народный

Само происхождение таких дронов объяснить не сложно, отметил эксперт.

«Современные технологии позволяют переделать почти любую технику в беспилотник. Например, Азербайджан превратил в дроны «кукурузники» Ан-2. Беспилотные катера сами по себе также производятся рядом стран, разработки начались ещё в начале 2010-х годов, так что у ВСУ технологии вполне могут быть: могли собрать дрон сами или получить от партнёров», — объяснил он.

При этом управление такими беспилотными катерами можно только по инерциальной или спутниковой системе, а оператор может в этот момент находиться за сотни километров, указал эксперт. Тем не менее, запас хода у катера не бесконечный.

«Так что не исключено, что пуск осуществлялся с одного из торговых или даже военных судов в Чёрном море. Расстояния в 100 км достаточно», — указал Михайловский.

Впервые беспилотные катера были замечены у берегов Крыма в сентябре 2022 года, напомнил собеседник.

По фотографиям выброшенного на побережье дрона можно утверждать, что он был произведён не кустарно, а на профильном предприятии. Катера подобной модели могут нести в районе 100 кг взрывчатки, что при попадании может нанести большой урон судну.

«Был такой инцидент в 2000 году, когда лодка со взрывчаткой протаранила эсминец ВМС США «Коул» у берегов Йемена, — привел аналогию эксперт. — Корабль остался на ходу, но погибли 17 человек, ещё 39 получили ранения. Недооценивать такие угрозы точно не стоит».

К Турции, вблизи чьих берегов произошёл морской инцидент, не может быть прямых претензий, добавил Михайловский. В экономической зоне действуют законы свободного судоходства, могут находиться любые корабли или самолёты — это не территориальные воды.

«Поэтому любой корабль мог запустить эти катера, совершенно ничего не опасаясь. Вопрос в том, устраивает ли турок то, что Украина запускает натовские дроны по кораблям третьих стран, но прямо препятствовать они этому не могут, даже если захотят», — добавил собеседник.

24 мая Министерство обороны России сообщило о том, что утром ВСУ попытались атаковать корабль Черноморского флота «Иван Хурс». По информации ведомства, корабль выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в экономической зоне Турции в 140 километрах северо-западнее Босфора.

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В Министерстве обороны отметили, для атаки были задействованы три беспилотных катера, которые были успешно поражены.

Кроме того, в этот же день ВСУ предприняли попытку атаки на Севастополь также при помощи надводных дронов. Как сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев, один аппарат был уничтожен силами противоподводно-диверсионного обеспечения, а второй взорвался сам. Целями беспилотных катеров ВСУ был пункт базирования Черноморского флота в Севастополе, уточнили в Минобороны России.