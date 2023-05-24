Москва, 24 мая, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Попытка Украины атаковать надводными беспилотниками российский корабль «Иван Хурс» в Босфоре похожа на желание нивелировать факт потери Артёмовска и намеренную демонстрацию проявления каких-то ответных действий. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв, комментируя безуспешное нападение беспилотными аппаратами ВСУ на российский корабль, защищающий газопроводы в Турции.

Кадр из видео с канала: БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ВОЕННЫХ МОРЯКОВ Корабль Иван Хурс.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что утром 24 мая Украина предприняла попытку атаковать российские корабли в проливе Босфор. ВСУ при помощи трёх беспилотных быстроходных катеров атаковали корабль «Иван Хурс», который выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции. Российские силы смогли отбить нападение.

«Украина разными способами, преимуществ террористическими, пытается обострить обстановку и как-то нивелировать факт потери Артёмовска. Старается показать, что они всё равно способны на какие-то действия. С одной стороны — недавние атаки на Белгородскую область, а с другой — готовность атаковать важные для России коммуникации, в том числе и газопроводы, по которым поставляется российский газ. Украина в нынешних условиях пытается соорудить себе победу любыми способами, но пока не очень получается», — отмечает Ковалёв.

По мнению эксперта, главной целью этой украинской атаки всё же был российский корабль, а не охраняемый газопровод. Тем не менее, поскольку ситуация произошла в проливе Босфор, Турция становится заинтересованным лицом и вовлекается в процесс разрешения конфликта.

«Турция тоже вовлечена в процесс. Она является черноморской державой и важным хабом не только энергетическим, но и зерновым. Таким образом, новые краски ещё приобретает вопрос по зерновой сделке, которую недавно продлили на пару месяцев, а теперь могут и пересмотреть. Очевидно одно — что Турция не сможет отмолчаться в этой ситуации», — считает эксперт.

При этом Ковалёв уверен, что Украина и дальше будет предпринимать новые попытки атаковать Россию на разных направлениях. Причём, как отметил политолог, все нападения, и это не исключение, исходят от западных кураторов Киева, который давно не принимает самостоятельных решений ни в военном деле, ни в экономике.

20 мая российские войска взяли под полный контроль город Артёмовск в ДНР. Операция по освобождению Артёмовска длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские военные потеряли Артёмовск. Когда на полях саммита G7 его спросили, не лучше ли было бы провести обсуждение вопроса о мирных переговорах, сравнил пострадавшую от ядерной бомбы Хиросиму с Артёмовском.